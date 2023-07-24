История Сибилл Шеперд, которая вряд ли стала бы известной, если бы не случай

Многие помнят Сибилл Шеперд по блистательно сыгранной ею роли в сериале «Детективное агентство „Лунный свет“». Но мало кто знает, что когда-то актриса разочаровалась в профессии и даже вернулась в родной город, который покинула ради карьеры. Пережила Сибилл и проблемы со здоровьем, но они сделали ее только сильнее.

© Moonlighting / ABC Circle Films and co-producers , Jordan Strauss / Invision / East News Jordan Strauss / Invision / East News

Девочка родилась в семье домохозяйки и мелкого предпринимателя. Еще будучи школьницей, Сибилл выиграла конкурс красоты небольшого городка. Потом завоевала еще ряд титулов и активно строила карьеру модели. Неизвестно, хотела ли Шеперд сниматься в кино, но волею случая она стала актрисой. В 1970 году режиссер Питер Богданович, стоя в очереди в супермаркете, увидел на обложке журнала Glamour красивую девушку. Это была Сибилл. Питер сразу же сказал своей жене: «Это Джейси!» Так он нашел исполнительницу главной роли для своего фильма «Последний киносеанс», героиню которого и звали Джейси. Эта лента стала дебютной для Шеперд. Картиной восхищались как критики, так и обычные зрители, а саму Шеперд номинировали на «Золотой Глобус».

Кстати, на съемочной площадке у девушки завязался роман с Питером Богдановичем. Отношения пары длились 8 лет. Впоследствии Шеперд снялась еще в нескольких фильмах своего возлюбленного, но все их ждал коммерческий провал. Злопыхатели начали говорить, что ее карьера подошла к концу, но, как оказалось позже, они ошибались. Кстати, по признанию актрисы, Богданович был первым человеком, который относился к ней как к интеллектуально равной личности. И именно он помог ей стать тем человеком, которым она является сейчас.

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Далее Шеперд снялась не в очень успешных фильмах, в том числе в ленте Альфреда Хичкока «Леди исчезает». Фильм «Возвращение», который рассказывал о коровах в космосе, она назвала своей самой неудачной работой в жизни. Как вспоминала актриса, после череды неудач она позвонила маме, та сказала ей возвращаться домой, что она и сделала. В родном городке у нее завязались отношения с дилером автозапчастей Дэвидом М. Фордом. Она забеременела и вышла замуж. В 1979 родилась дочь Клементина, а через 3 года пара развелась. Актриса вернулась в Голливуд в 1983 году, ее первой работой после перерыва стал сериал «Желтая роза». Несмотря на высокие рейтинги, сериал решили не продлевать на 2-й сезон.

Бешеная популярность обрушилась на актрису в 1985 году, после выхода сериала «Детективное агентство „Лунный свет“». «Химия» между ней и Брюсом Уиллисом была настолько сильна, что просто удивительно, как телевизоры того времени не расплавились от накала страстей. Один из актеров сериала признавался, что с Брюсом и Сибилл было ну очень сложно работать. Сериал шел до 1989 года. Актриса получила за него 2 премии «Золотой Глобус».

Именно в «Детективном агентстве „Лунный свет“» Шеперд громко заявила о своем комедийном таланте. Хотя когда-то ее кандидатуру отклонил режиссер «Путешествия с моей тетей» — он посчитал, то Сибилл не тянет на комедийную актрису. По словам актрисы, она была очень расстроена такой оценкой, но складывать руки не собиралась: «Я много раз сдавалась, но это состояние длилось неделю или две. Я всегда иду туда, куда мне надо. Ни одно публичное или частное унижение никогда не останавливало меня».

Спустя 5 лет после развода она вышла замуж за мануального терапевта Брюса Оппенгейма. У пары родились близняшки Ариэль и Захария. Однако спустя 3 года брака они развелись. В 1990 году Сибилл сыграла в фильме своего бывшего возлюбленного Богдановича «Техасвилль». Картина была связана с сюжетом «Последнего киносеанса», но действия разворачивались спустя 33 года. В 90-х она появилась в «Алисе» Вуди Аллена, в «Однажды преступив закон» Юджина Леви и еще ряде фильмов и сериалов.

В 2000 актриса выпустила довольно откровенные мемуары «Неповиновение Сибилл», которые стали бестселлером. Она рассказала о своем пути в кино, вплетая в сюжет романтические отношения и материнство. В нулевые Шеперд продолжала активно сниматься. Тогда вышли такие хиты с ее участием, как «История Марты Стюарт», «Дью-Ист», «Мыслить как преступник» и другие.

Вскоре у Сибилл начались проблемы со здоровьем — у нее диагностировали рак кожи. Кроме того, у женщины обнаружили хронический синдром раздраженного кишечника, ей пришлось сделать 4 операции. Когда она находилась в машине скорой помощи, то думала лишь о том, удастся ли ей вообще выжить.

Courtesy Everett Collection / East News

В 2013 году женщина признавалась, что ей было очень сложно подбирать себе роли: «Я боролась все последнее десятилетие. Мне было очень трудно найти что-то интересное». В 2012 году состоялся ее дебют на Бродвее. В это же время Сибилл обручилась с психологом Андреем Николаевичем. Однако в 2015 году пара разорвала помолвку. Сейчас актриса продолжает сниматься с кино и давать интервью. В одной из недавних бесед с журналистом она порассуждала на тему возраста (в этом году ей исполнилось 73): «Каждый раз, переступая определенный возрастной порог, я думаю: „Это лучшее время для меня, как для женщины“. Если вы действительно любите себя, вам будет легче принять любые возрастные изменения. Становиться старше — это избегать старых ошибок. Вся жизнь становится духовным путешествием». Актриса всегда открыта новому. Она считает, что нужно рисковать и пробовать то, на что раньше не хватало смелости.

Lifetime Television / Courtesy Everett Collection / East News

В 2023 году Сибилл снялась в фильме «Как убить своего мужа», а вскоре планируется релиз картины «Бьющееся сердце», где Шеперд сыграла главную роль. Мы с нетерпением ждем, когда снова увидим эту потрясающую женщину на экране.