Как изменились 15 кинопар, из-за которых мы часами не могли оторваться от экранов
Как быстро бежит время. Казалось бы, еще вчера мы не могли оторваться от экрана, наблюдая за непростыми отношениями Жади и Саида. Но на самом деле, сериал «Клон» вышел на экраны больше 20 лет назад. Примерно в то же время мы вовсю переживали за героев «Зачарованных» и «Секретных материалов». И с тех пор, актеры, сыгравшие этих персонажей, сильно изменились. Нам стало любопытно взглянуть, как они выглядят спустя столько лет.
Дэн и Серена («Сплетница», 2007-2012)
Пенн Бэджли и Блейк Лайвли
Фиби и Коул («Зачарованные», 1998 — 2006)
Алисса Милано и Джулиан МакМэхон
Уилл и Элизабет (Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца, 2006)
Орландо Блум и Кира Найтли
Аче и Бабе («Три метра над уровнем неба», 2010)
Марио Касас и Мария Вальверде
Рик и Эвелин («Мумия», 1999)
Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс
Доктор Хаус и Лиза Кадди («Доктор Хаус», 2004–2012)
Хью Лори и Лиза Эдельштейн
Малдер и Скалли («Секретные материалы», 1993-2018)
Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон
Элена и Зорро («Легенда Зорро», 2005)
Кэтрин Зета-Джонс и Антонио Бандерас
Сатин и Кристиан («Мулен Руж», 2001)
Николь Кидман и Юэн Макгрегор
Мэри Джейн и Питер («Человек Паук-2», 2004)
Кирстен Данст и Тоби Магуайр
Елена и Стефан («Дневники вампира», 2009-2017)
Нина Добрев и Пол Уэсли
Арагорн и Арвен («Властелин Колец: Возвращение короля», 2003)
Вигго Мортенсен и Лив Тайлер
Ангел и Баффи («Баффи — истребительница вампиров», 1997-2003)
Дэвид Борианаз и Сара Мишель Геллар
Бриджит и Марк («Дневник Бриджит Джонс», 2001)
Рене Зеллвегер и Колин Ферт
Жади и Саид («Клон», 2001-2002)
Джованна Антонелли и Далтон Виг
Посмотреть, как изменились другие экранные пары, можно в этих статьях: