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Как изменились 15 кинопар, из-за которых мы часами не могли оторваться от экранов

Кино
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Как быстро бежит время. Казалось бы, еще вчера мы не могли оторваться от экрана, наблюдая за непростыми отношениями Жади и Саида. Но на самом деле, сериал «Клон» вышел на экраны больше 20 лет назад. Примерно в то же время мы вовсю переживали за героев «Зачарованных» и «Секретных материалов». И с тех пор, актеры, сыгравшие этих персонажей, сильно изменились. Нам стало любопытно взглянуть, как они выглядят спустя столько лет.

Дэн и Серена («Сплетница», 2007-2012)

Ik Aldama/DPA/East News, © Gossip Girl / Warner Bros. Television and co-producers, Evan Agostini/Invision/East News

Пенн Бэджли и Блейк Лайвли

Фиби и Коул («Зачарованные», 1998 — 2006)

Алисса Милано и Джулиан МакМэхон

Уилл и Элизабет (Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца, 2006)

Vianney Le Caer/Invision/East News, © Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest / Walt Disney Pictures and co-producers, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Орландо Блум и Кира Найтли

Аче и Бабе («Три метра над уровнем неба», 2010)

ABACA/Abaca/East News, © Tres metros sobre el cielo / Canal+ España and co-producers, Domine Jerome/ABACA/Abaca/East News

Марио Касас и Мария Вальверде

Рик и Эвелин («Мумия», 1999)

Andy Kropa/Invision/East News, © The Mummy / Universal Pictures and co-producers, Vianney Le Caer/Invision/East News

Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс

Доктор Хаус и Лиза Кадди («Доктор Хаус», 2004–2012)

IMAGO/RW/Imago Stock and People/East News, Kevin Perkins / Gaz Shirley, PacificCoastNews.com/EAST NEWS, Faye Sadou/Associated Press/East News

Хью Лори и Лиза Эдельштейн

Малдер и Скалли («Секретные материалы», 1993-2018)

Willy Sanjuan/Invision/East News, East News, Invision/Invision/East News

Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон

Элена и Зорро («Легенда Зорро», 2005)

Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection/East News, A. Pérez Meca/Associated Press/East News

Кэтрин Зета-Джонс и Антонио Бандерас

Сатин и Кристиан («Мулен Руж», 2001)

© Moulin Rouge! / Twentieth Century Fox and co-producers, Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, Invision/Invision/East News

Николь Кидман и Юэн Макгрегор

Мэри Джейн и Питер («Человек Паук-2», 2004)

Laurent VU/SIPA/SIPA/East News, © Spider-Man 2 / Marvel Enterprises and co-producers, Jordan Strauss/Invision/East News

Кирстен Данст и Тоби Магуайр

Елена и Стефан («Дневники вампира», 2009-2017)

Chris Pizzello/Invision/East News, © The Vampire Diaries / Alloy Entertainment and co-producers, Chris Pizzello/Invision/East News

Нина Добрев и Пол Уэсли

Арагорн и Арвен («Властелин Колец: Возвращение короля», 2003)

© The Lord of the Rings: The Return of the King / New Line Cinema and co-producers, Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News, Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Вигго Мортенсен и Лив Тайлер

Ангел и Баффи («Баффи — истребительница вампиров», 1997-2003)

Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News, Shooting Star/Sipa USA/East News, Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Дэвид Борианаз и Сара Мишель Геллар

Бриджит и Марк («Дневник Бриджит Джонс», 2001)

Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News, © Bridget Jones's Diary / Universal Pictures and co-producers, Faye Sadou/Associated Press/East News

Рене Зеллвегер и Колин Ферт

Жади и Саид («Клон», 2001-2002)

Джованна Антонелли и Далтон Виг

Посмотреть, как изменились другие экранные пары, можно в этих статьях:

Фото на превью Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News, Shooting Star/Sipa USA/East News, Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News
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AdMe/Кино/Как изменились 15 кинопар, из-за которых мы часами не могли оторваться от экранов
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