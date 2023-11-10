Как изменились 15 кинопар, из-за которых мы часами не могли оторваться от экранов

Как быстро бежит время. Казалось бы, еще вчера мы не могли оторваться от экрана, наблюдая за непростыми отношениями Жади и Саида. Но на самом деле, сериал «Клон» вышел на экраны больше 20 лет назад. Примерно в то же время мы вовсю переживали за героев «Зачарованных» и «Секретных материалов». И с тех пор, актеры, сыгравшие этих персонажей, сильно изменились. Нам стало любопытно взглянуть, как они выглядят спустя столько лет.