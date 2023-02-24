Как сложились судьбы актеров культового фильма «Унесенные ветром», с момента выхода которого прошло 84 года

Фильму «Унесенные ветром» исполнилось 84 года. И вот уже несколько поколений с удовольствием смотрят эту киноленту. Многие актеры, сыгравшие в картине, продолжили творческий путь, другие же полностью сменили свою деятельность. Мы решили разузнать, как сложились судьбы звезд «Унесенных ветром» и как они выглядели в конце своей жизни.

1. Вивьен Ли

Вивьен Ли снялась в «Унесенных ветром», когда ей было 26 лет. Сначала режиссер был категорически против того, чтобы она играла Скарлетт О’Хару, так как ему казалось, что актриса «слишком британка». Однако Ли добилась своего. За эту работу Вивьен получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль». Впоследствии Вивьен Ли продолжила активно сниматься. Ее можно увидеть в таких кинематографических шедеврах, как «Мост Ватерлоо», «Цезарь и Клеопатра», «Трамвай „Желание“». «Корабль дураков», вышедший в 1965 году, стал последним фильмом с ее участием.

2. Кларк Гейбл

На момент выхода «Унесенных ветром» Кларку Гейблу было 38 лет. Король Голливуда, как его часто называли, за свою 37-летнюю карьеру снялся в более чем 60 фильмах, и в большинстве из них играл главные роли. Не стала исключением и картина «Унесенные ветром». Однако мало кто знает, что изначально роль Ретта Батлера предназначалась другому актеру, который отказался от нее, заявив, что эту ленту ожидает большой провал. Тогда сыграть этого персонажа предложили Кларку Гейблу. Сначала он сопротивлялся, но после долгих уговоров все-таки согласился. После «Унесенных ветром» Гейбл снялся в более чем 25 фильмах. Среди них «Они встретились в Бомбее», «Могамбо», «Это началось в Неаполе», «Неприкаянные». Актер был женат 5 раз, но все его браки заканчивались разводами. Гейбл ушел из жизни в возрасте 59 лет.

3. Лесли Говард

Карьера Лесли Говарда началась с короткометражки «Героини Монса», вышедшей в 1914 году, а его популярность пришлась на 1930-е годы. Большинство помнит его по блистательно исполненной роли Эшли Уилкса в «Унесенных ветром». Кстати, этот фильм стал для Говарда последней голливудской картиной, так как английский актер решил вернуться в родной кинематограф. После «Унесенных ветром» он снялся еще в трех лентах: «Пимпернелл Смит», «49-я параллель», «Первый среди немногих». А еще его голос звучит в двух картинах: там он выступил в качестве рассказчика. Актер был женат и вырастил двух детей, один из которых пошел по стопам отца.

4. Томас Митчелл

У Томаса Митчелла есть актерские работы и до «Унесенных ветром», однако большинству зрителей он запомнился ролью отца Скарлетт. 43 из 59 фильмов, в которых он сыграл, были сняты за 10 лет — с 1936 по 1946 год. C 1950-х до начала 1960-х годов артист снимался в телефильмах и телесериалах. Свою карьеру Митчелл завершил, исполняя роль Коломбо на театральных подмостках. Позднее этот герой перекочует в сериал, но его будет изображать уже другой актер. Митчелл был заядлым коллекционером, в его собрании даже присутствовало полотно Рембрандта, которое он приобрел в 1940 году у польского князя. Актер трижды женился, причем дважды на одной женщине. У него была дочь Анна.

5. Хэтти Макдэниел

До того как стала актрисой, Хэтти Макдэниел пробовала себя в качестве певицы и работала ведущей на радио. Позднее начала сниматься в кино, а в 1939 году в «Унесенных ветром» сыграла неподражаемую Мамушку. Кстати, на это место претендовали примерно столько же актрис, сколько и на роль Скарлетт. Во многом своему попаданию в состав легендарного фильма Хэтти обязана Кларку Гейблу, который помог ей заполучить эту роль. За ее исполнение Макдэниел даже вручили премию «Оскар», и она стала первой афроамериканкой, удостоенной этой награды. Впоследствии актриса снялась в более чем 20 лентах, среди которых «Великая ложь», «В этом наша жизнь», «Пламя». Радиосериал «Беула» стал последним в карьере артистки. Макдэниел выходила замуж 4 раза, детей у нее не было.

6. Камми Кинг

Фильмография Камми Кинг включает в себя всего лишь 2 актерские работы и 1 озвучивание анимационной ленты. В 1939 году вышли сразу 2 картины с ее участием: «Блондинка встречает босса» и «Унесенные ветром». Тогда юной актрисе было 4 года. Кстати, на роль Бонни пробовалось 250 человек, включая сестру Камми, которую посчитали слишком взрослой (ей было 7 лет). По некоторым данным, Кинг могла бы получить и 3-ю роль, но из-за ветрянки ее исключили из списка актеров. Впоследствии в качестве профессиональной сферы она выбрала общественные связи. Кинг выходила замуж дважды, у нее было двое усыновленных детей. Актриса скончалась в 2010 году в возрасте 76 лет.

7. Баттерфлай Маккуин

Сложно в это поверить, но будущая актриса грезила о карьере медсестры. Однако школьный учитель навел Баттерфлай на мысль о том, что ей надо попробовать себя в кино, и не ошибся. Роль чудаковатой служанки Присси в «Унесенных ветром» стала для нее первой и самой значимой в карьере. Впоследствии Маккуин поняла, что ей надоело играть однотипные роли, и поступила в университет, где получила степень бакалавра политологии. На тот момент ей было 64 года. После этого актриса стала все чаще появляться в телесериалах. Последний фильм с ее участием, «Полли», вышел в 1986 году. Актриса ни разу не была замужем, детей у нее не было.

8. Эвелин Кейс

Свой творческий путь Эвелин Кейс начала танцовщицей, затем перешла в кинематограф. Поначалу ей доставались роли в проходных фильмах. «Унесенные ветром», где она сыграла младшую сестру Скарлетт Сьюлин О’Хару, стала ее первой работой высокого класса. После этой картины в начале 1940-х годов ей начали частенько доверять главные роли. Однако постепенно Кейс вновь задвинули на вторые позиции. Ее последней яркой работой стала роль в ленте «Зуд седьмого года». Эвелин Кейс 4 раза вступала в брак, усыновила ребенка. В 1977 году она выпустила мемуары, в которых написала много интересного о своей жизни.

9. Энн Разерфорд

Свою карьеру Энн Разерфорд начала с работы на радио, но потом поняла, что хочет заниматься исключительно кино. Ее восхождение на кинематографический олимп стартовало в 1935 году, когда Энн доверили сыграть главную роль в фильме «Леди с побережья». Со своей задачей она справилась на все сто, и ее начали засыпать хорошими предложениями. В 1939 году актрисе предложили небольшую роль Кэррин О’Хары в «Унесенных ветром». После этого она снялась еще в нескольких десятках полнометражек и сериалов. Кстати, Энн предлагали роль Роуз Калверт в «Титанике», но она по непонятным причинам отказалась. Актриса была замужем дважды, в первом браке у нее родилась дочь. В последние 20 лет жизни ее верным спутником был Эл Морли. Разерфорд скончалась из-за проблем с сердцем в 2012 году. Ей было 94 года.

10. Оливия де Хэвилленд

Актерская карьера Оливии де Хэвилленд началась с театра, позднее она перешла в кинематограф. Хэвилленд дебютировала в кино в 1935 году в фильме «Сон в летнюю ночь», а через 4 года снялась в «Унесенных ветром». В отличие от большинства других актрис, которые хотели получить роль Скарлетт О’Хары, Хэвилленд грезила о Мелани Гамильтон, которую и сыграла. В результате ее номинировали на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана». Впоследствии актриса продолжила активно сниматься в кино и сериалах. Так, после «Унесенных ветром» она появилась в более чем 40 лентах. Последней стала роль в фильме «Женщина, которую он любил» (1988). На момент своей кончины в 2020 году в возрасте 104 лет Оливия де Хэвилленд была старейшим лауреатом премии «Оскар» и считалась последней звездой «Золотого века» Голливуда.