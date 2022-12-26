Люди назвали 10 положительных персонажей, которые бесили их аж до зубного скрежета
В большинстве случаев в кино положительный герой должен вызывать у зрителей позитивные эмоции. Но иногда создатели так мудрят с прописыванием персонажа, что достигают обратного эффекта — к нему не испытываешь ничего, кроме раздражения. Пользователи сети рассказали именно о таких случаях.
Кэрри Брэдшоу, «Секс в большом городе»
- Кэрри всегда всех осуждает и поучает. К тому же она абсолютная лицемерка. И подруга из нее тоже так себе. А ведь по идее основной смысл сериала заключается в дружбе четырех женщин. Так что такое поведение героини было плохим сценарным решением. © Sasha Nichols / Quora
- После Эйдана я потеряла к ней всякое уважение. И в итоге она вернулась к мистеру Бигу. Что, черт возьми, с ней не так? Какую мысль до нас хотят донести? «Брось единственного приличного парня, с которым ты встречалась, потому что он недостаточно поверхностен, и выйди замуж за того, кто обманывал и бросил тебя одну во время свадьбы»? © crustdrunk / Reddit
- По сути, весь сериал мы просто наблюдаем, как ужасный человек делает ужасный выбор и никогда не усваивает жизненные уроки. При этом Кэрри окружает себя помощниками, которые в собственной жизни вряд ли порядок наведут. © FinestTreesInDa7Seas / Reddit
Олаф, «Холодное сердце»
- Я буквально возненавидела Олафа при первом просмотре. Никак не могла понять, зачем понадобилось добавлять такого дурацкого персонажа. Но стоит сказать, что с возрастом мое раздражение поутихло и, когда я в последний раз смотрела фильм, он даже показался мне милым. © sunshine_n_dewdrops / Reddit
- Честно говоря, в первом фильме Олаф был еще более-менее нормальным, но во второй части я просто терпеть его не могла. Этот персонаж такой надоедливый. Он буквально перехватывает внимание на себя тупыми шутками и отвлекает от драматической истории, которая на самом деле очень интересна. © Equal-Doc6047 / Reddit
- Такое чувство, что создатели мультфильма сильно старались сделать бестолкового персонажа. Снежный голем, который захватывает дворец Эльзы, более очарователен, чем Олаф, а голем, вообще-то, должен быть злым. © Karkava / Reddit
Фродо Бэггинс, «Властелин колец»
- Фродо Бэггинс — самый раздражающий герой во всей трилогии. И надо отметить, что он многое потерял, перейдя со страниц книги на экран. В «Братстве кольца» его сюжетная линия понятна, но в «Двух крепостях» он уже начинает надоедать. А тот факт, что Бэггинса все прославляют в конце, вообще несправедлив. Фродо должен был быть Робином для Сэма-Бэтмена, потому что Бэтмен может справиться без Робина, а Робин без Бэтмена — нет. © Andrej Mungii Shepelj / Quora
- Фродо — ужасный персонаж, вечно ходит с глупым выражением лица. К тому же его постоянно ранят. Он прямо выводит из себя. © Don’t Know / Quora
- Был ли Фродо таким раздражающим из-за эффекта кольца? Думаю, нет. Просто в фильме его сделали слабым персонажем, которого все поддерживают и защищают. Он не уверен в себе и постоянно требует от окружающих жертв. © Rod Cornaby / Quora
Скайлер Уайт, «Во все тяжкие»
- Скайлер разрушила жизнь Уолтера и их отношения, не дав мужу ничего взамен. Она считала себя умнее, смелее и лучше него, пока он не доказал, что она не права во всех отношениях. Как только Уолтер это сделал, Скайлер тут же отвернулась от него. © mrinkyface / Reddit
- Скайлер думает только о себе и ничего не делает, чтобы эмоционально поддержать мужа или сына. Она постоянно жалуется и скулит о том, чего хочет и что чувствует. При этом она ждет, что все будут беспрекословно подчиняться ее воле. © Unknown author / Reddit
- Эта дамочка жутко бесит. Вроде она должна была получиться «нормальным» человеком, с которым зритель себя отождествляет. Но получилось так, что положительных качеств у нее вообще нет. Она просто мешает и все. © Kay_Elle / Reddit
Росс Геллер, «Друзья»
- Единственная причина, по которой Росс Геллер популярен, — это Дэвид Швиммер. На мой взгляд, он лучший актер в «Друзьях». Я не считаю Росса плохим парнем, но вот лично мне не по душе был бы такой друг, разве что знакомый. Он же вечно хвастается своим умом и докторской степенью. Сосед по комнате из него тоже так себе. Кроме того, он постоянно куда-то торопится в отношениях. Вспомнить хотя бы то, как он хотел жениться на Эмили после месяца отношений. © Kenny Nguyen / Quora
- Да, Росс, у вас был перерыв, однако он был по твоей вине. © S.I. / Quora
- Росс — олицетворение всего, что я ненавижу в людях. Он изменяет Рэйчел, да и Джули и Бонни — тоже. Никогда и ни при каких обстоятельствах не признает ошибки, отказывается отвечать за свои поступки. А еще он ужасный собственник. И это лишь часть причин, по которым меня раздражает Росс. © Eleanor Tull / Quora
Аманда Кирби, «Парк юрского периода — 3»
- Для меня Аманда самая ненавистная героиня из всей оригинальной франшизы «Юрского периода». Услышав, как она кричит в мегафон, я захотел, чтобы ее убрали вот прямо здесь и сейчас. © *****forfears / Reddit
- Все, что делала Кирби, это орала и привлекала внимание. Это был первый раз, когда персонаж в фильме реально меня разозлил. © Cbtexpert521 / Reddit
- Вообще, я заметил, что во многих фильмах Стивена Спилберга есть женский персонаж, который постоянно кричит или подвергает опасности главных героев. Такое происходит довольно часто, аж в глаза бросается. © DYGTD / Reddit
Шелдон Купер, «Теория Большого взрыва»
- Шелдон постоянно выдвигает необоснованные требования, а люди ему потакают. Но для этого нет никаких оснований, ведь Купер ничего и сделать-то не сможет, если ему откажут. И все же окружающие из кожи вон лезут, чтобы ему угодить. Честно говоря, около 80 % конфликтов в этом сериале можно было бы разрулить, просто сказав Шелдону, чтобы он отвалил, но никто так не делает. Честно, не понимаю, как у него может быть хоть один поклонник. Он просто отвратителен. © Holybartender83 / Reddit
- Шелдон был бы ужасным другом. Или соседом, или одноклассником, или коллегой, или знакомым. © J0l1nd3 / Reddit
- Я только что пересмотрела сериал и поняла, что в первом и втором сезонах Шелдон был хоть и раздражающим, но милым, особенно когда заботился о Пенни. С 3-го сезона на него стало просто больно смотреть. © Sydnessa / Reddit
Серена ван дер Вудсен, «Сплетница»
- Предполагается, что героиня — пример того, что у богатых красивых девушек тоже есть проблемы. На самом же деле каждое действие Серены заставляет невзлюбить ее еще больше. И это при том, что сценаристы пытаются сделать ее привлекательным персонажем. Она умна и могла бы преуспеть в жизни, но ей больше нравится тонуть в своих проблемах, чтобы постоянно быть в центре внимания. © lelakat / Reddit
- Серена всегда делает неправильные выводы, никогда не учится на своих ошибках и ведет себя как избалованная принцесса, которой она и является, когда чего-то хочет. Слово «нет» от других она не принимает — нужно, чтобы ей поддакивали и во всем соглашались. Сейчас я пересматриваю «Сплетницу», и, если честно, мне уже трудно любить Серену. © HashbrownLover44 / Reddit
- Это самый лицемерный человек на свете. Она хочет, чтобы на нее обращали внимание, но в упор этого не признает. А еще почти всегда ошибается, но ведет себя так, словно поступает правильно. Серена просто невыносима. © Yuki Inoshita / Quora
C-3PO, «Звездные войны»
- Я помню, как несколько лет назад пересматривал «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» и думал, насколько же бесит C-3PO. Потом Лея отключила его, и я такой: «Хорошо, что я не один такого мнения». © justan0therjeff / Reddit
- Когда C-3PO разнесли на куски в Облачном городе, все зрители в кинотеатре ликовали. Я был в их числе. © BLUNTYEYEDFOOL / Reddit
- Несмотря на то, что C-3PO является ключевым персонажем, он слишком скучный. А еще болтает и несет околесицу даже в супердраматичных сценах. © Tejas Bhatt / Quora
Анастейша Стил, «Пятьдесят оттенков серого»
- Когда Анастейша идет брать интервью у крупного бизнесмена Кристиана Грея, она понятия не имеет, что делает. Она вообще не подготовилась и задает банальные вопросы. Героиня скучная, в ней нет никакой индивидуальности. Из-за этого трудно понять, что в ней нашел красавец-плейбой. © planktonrules / IMDb
- Анастейша вбивает девушкам в головы неправильные представления о том, каким должен быть мужчина. © Annu Sampat / Quora
- У Анастейши нет прямо серьезных проблем, которые могли бы вызвать сочувствие у зрителя. При этом она каким-то непостижимым образом становится желанной для шикарного партнера. Ее пассивность даже хороша в каком-то смысле, потому что как только она хоть немного проявляет инициативу, то тут же делает ужасный выбор. И в основном он нужен только для создания искусственного конфликта. Но Анастейше даже думать не надо о том, как что-то разрулить в свой жизни, — все складывается само собой. © Jennifer Quail / Quora
А какие положительные киноперсонажи раздражают вас?
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