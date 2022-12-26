Люди назвали 10 положительных персонажей, которые бесили их аж до зубного скрежета

В большинстве случаев в кино положительный герой должен вызывать у зрителей позитивные эмоции. Но иногда создатели так мудрят с прописыванием персонажа, что достигают обратного эффекта — к нему не испытываешь ничего, кроме раздражения. Пользователи сети рассказали именно о таких случаях.