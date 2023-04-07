Люди назвали 11 чудесных комедий, которые они пересматривают, когда хотят поднять себе настроение

У каждого из нас в жизни порой случаются те самые дни, когда все идет наперекосяк и «крокодил не ловится, не растет кокос». Хочется просто залезть под одеяло с чашкой ароматного чая, включить легкий фильм и ненадолго отвлечься от жизненных неприятностей. И фильмы эти нередко просты и незатейливы, у них нет высоких рейтингов, они не обласканы критиками, а киноакадемики не вручают им «Оскар». Но именно за это мы их и любим.

Притворись моей женой

Пластический хирург Дэнни (Адам Сэндлер) долгое время обманывал девушек липовым обручальным кольцом, чтобы не завязывать долгосрочных отношений. Однако в его жизни появилась Палмер (Бруклин Деккер), а с ней — серьезные намерения. Чтобы объяснить одну ложь, Дэнни пришлось прибегнуть к другой, а заодно втянуть в эту авантюру свою ассистентку Кэтрин (Дженнифер Энистон). Очень смешная романтическая комедия. Дуэт Сэндлера и Энистон просто чудесный, однако Николь Кидман в роли заклятой подруженьки героини затмила почти всех. © punch_p / IMDb

Это моя любимая комедия. Много забавных шуток и отличный актерский состав, особенно я в восторге от детей-актеров. Да, сюжет предсказуем, но затягивает. Легкий романтический фильм, который поднимает настроение. © azukinanasta / IMDb

Великолепный фильм, сколько бы ни пересматривала. Не было скучно ни единой секунды. © Amit9FW / IMDb

Пока ты спал

Люси Модерац, одинокая сотрудница городской электрички, спасает из-под поезда красивого молодого человека, которого ограбили на перроне. По стечению обстоятельств семья красавчика принимает Люси за его невесту. Я видел этот фильм несколько раз и с уверенностью могу сказать, что это моя любимая романтическая комедия. Как парня, ромкомы меня обычно не привлекают, но этот — большое исключение. © Blueskies4020 / IMDb

Честно признаюсь, не люблю я Сандру Буллок, но этот фильм могу смотреть хоть сто раз. Он смешной, романтичный и не без морали. Безнадежным романтикам смотреть обязательно. © usted_no_me_puede_ver / IMDb

«Пока ты спал» — классика романтической комедии. Потрясающий актерский состав делает этот фильм поистине особенным. © cricketbat / IMDb

Стой! Или моя мама будет стрелять

Для наших мам мы всегда будем неразумными малышами, сколько бы лет нам ни исполнилось. К полицейскому Джо Бомовски (Сильвестр Сталлоне) приезжает погостить мама и с легкостью, с которой она готовит блинчики на завтрак, умудряется перевернуть жизнь сына с ног на голову. Не знаю, почему самому Сталлоне не нравится этот фильм, — скорее всего, из-за реакции критиков. Но кого волнуют критики, эти бессердечные создания? Этот фильм — сокровище с кучей смешных сцен, фантастической игрой актеров и великолепной музыкой. Если вам нужна летняя комедия в рождественском стиле, то однозначно рекомендую к просмотру всей семьей. © taisochko / IMDb

Один из самых клевых фильмов начала 90-х, и с годами он становится только лучше. © davidm-2 / IMDb

Тернер и Хуч

Во время расследования полицейский Скотт Тернер выясняет, что единственный свидетель по делу — пес по кличке Хуч. Детективу не остается ничего другого, кроме как забрать его домой, и с этого момента размеренная жизнь мужчины превращается в американские горки. Я смотрю этот фильм, чтобы поднять себе настроение, даже несмотря на то что в нем есть моменты, выбивающие слезу. И да, звезда этого фильма — пес! © coronagirl-85187 / IMDb

Том Хэнкс прекрасен. Не сосчитать, сколько раз я смотрела фильм, когда была моложе, и до сих пор его люблю. © jessicavandijk-38917 / IMDb

Сердцеедки

2 очаровательные авантюристки в исполнении Сигурни Уивер и Дженнифер Лав Хьюитт с легкостью обводят мужчин вокруг пальца, зарабатывая тем самым себе на жизнь. Однако когда в дело вмешиваются чувства, все, конечно же, идет не по плану. Я не ожидал чего-то особенного, но фильм оказался просто великолепным. Настоящий фурор! © jonovision2000 / IMDb

Потрясающий фильм, идеальное сочетание интеллекта, юмора и обаяния. Одна из лучших виденных мною комедий, которая понравится как женщинам, так и мужчинам. © losin_grip_666 / IMDb

Каждый раз, когда я умудряюсь заболеть, отлеживаюсь в кровати за просмотром любимых фильмов. В моей проверенной годами коллекции обязательно присутствуют «Сердцеедки». © HotToastyRag / IMDb

Магия лунного света

Известный английский иллюзионист Стэнли Кроуфорд (Колин Ферт) по просьбе друга отправляется во Францию, чтобы разоблачить мошенницу Софи Бейкер (Эмма Стоун). Юная американка проводит сеансы, на которых беседует с духами родственников одного очень богатого семейства. Стэнли, как опытный эксперт в разного рода фокусах, хочет вывести ее на чистую воду. Посмотрел этот фильм в кинотеатре и буквально влюбился в него. Великолепный актерский состав, а Эмма Стоун, на мой взгляд, сыграла лучше всех. В этом фильме прекрасно все — от картинки до диалогов. Порекомендуйте этот фильм друзьям: он действительно заслуживает внимания. © danielradshow / IMDb

Причина, по которой мне так понравился этот фильм (помимо отличной актерской игры и декораций), заключается в том, что это кино действительно поднимает настроение. Очень сложно найти нечто подобное в наши дни. © ron-fernandez-pittsburgh / IMDb

За бортом

Искрометная и душевная комедия с Куртом Расселом и Голди Хоун в главных ролях. Эгоистичная и высокомерная миллионерша Джоанна падает за борт своей роскошной яхты и теряет память. Обиженный ею накануне плотник Дин решает воспользоваться ситуацией и отомстить. Он сообщает взбалмошной красотке, что она его жена и мать четверых сорванцов. Абсолютная классика. Я выросла на этом фильме, он безумно хорош. © janerosslj / IMDb

Гениальный сценарий, блестящее воплощение. Я не помню, чтобы я так сильно смеялась при просмотре других комедий. Чистое золото, а не фильм! © alexmurphy-22179 / IMDb

Анонимные романтики

Анжелика — замечательный кондитер и умеет творить с шоколадом настоящие чудеса. Жан-Рене — владелец шоколадной фабрики, куда девушка приходит устраиваться на работу. Казалось бы, сама судьба сводит этих двоих вместе, если бы не одно но: они оба патологически застенчивы. Этот фильм — настоящая жемчужина: действительно смешной, трогательный, душевный и снят прекрасно. Я смотрела его много раз с семьей и друзьями, и не было никого, кому бы он не понравился. © Belinda117 / IMDb

Я могу горячо порекомендовать эту ленту как одну из лучших французских романтических комедий. В ней есть что-то от «Амели», и снято очень красиво. Очаровательный и по-настоящему романтический фильм без приторности, но со сладкой горчинкой. © intelearts / IMDb

Ночь в музее

Отчаявшись найти работу, Ларри (Бен Стиллер) нанимается ночным сторожем в Музей естественной истории. И все бы хорошо, вот только он не знает, что с наступлением ночи происходит невероятное: все экспонаты музея оживают. Фильм — просто фантастика. Не обращайте внимания на рейтинги, вам точно понравится. © samcracc / IMDb

Замечательный, волшебный семейный фильм. В нем души больше, чем во всем том, что выходит сейчас на экраны. © toyguy01 / IMDb

Помню, как смотрела в первый раз и смеялась до боли в ребрах. Смешной, чудесный, легкий фильм для всей семьи с интересным сюжетом. © sini-200 / IMDb

Пингвины мистера Поппера

Преуспевающий маклер Том Поппер (Джим Керри) получает в наследство субантарктического пингвина, а затем по ошибке еще пятерых. У него сложные отношения с бывшей женой и детьми, а на носу важная сделка. Как ни странно, но справиться со всем круговоротом проблем мистеру Попперу помогают пингвины. Отлично проведете время за просмотром всей семьей. Дети будут в восторге, гарантирую. © henry_yan / IMDb

Фильм говорит о важности семейных ценностей, но при этом вы будете смеяться на протяжении всего действа. © phoenix_slayer2001 / IMDb

Мой кузен Винни