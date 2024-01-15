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Мы посмотрели, какие роли играли актрисы из популярных сериалов до того, как прославились на всю страну

Кино
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Некоторые актрисы снимаются так давно, что мы уже подзабыли, какими они были в начале карьеры. Мы полюбопытствовали и посмотрели, как выглядели в своих ранних ролях кинозвезды, которые блистают в популярных сериалах последних лет. А в конце статьи мы покажем, в каком неожиданном амплуа предстала звезда проекта «Слово пацана» до того, как сыграть маму Андрея.

Елена Морозова

Где можно увидеть: «Провинциальный детектив» (2022-2023), «Балет» (2023).

Алла Сигалова

Где можно увидеть: «Балет» (2023).

Евгения Борзых

Где можно увидеть: «Убить Риту» (2023).

Анна Слю

Где можно увидеть: «The Тёлки» (2022), «Убить Риту» (2023).

Александра Бортич

Где можно увидеть: «Фишер» (2022), «Блеск» (2023).

Анастасия Стежко

Где можно увидеть: «Дылды-3» (2022), «Вампиры средней полосы-2» (2022).

Ольга Медынич

Где можно увидеть: «Вампиры средней полосы» (2021-2022), «Волшебный участок» (2023).

Александра Тулинова

Где можно увидеть: «Волшебный участок» (2023).

Юлия Снигирь


Где можно увидеть: «Кеша должен умереть» (2023), «Шаляпин» (2023).

Мария Смольникова

Где можно увидеть: «Волшебный участок» (2023), «Шаляпин» (2023).

Дарья Сагалова

Где можно увидеть: «Букины» (2023).

Наталья Бочкарёва

Где можно увидеть: «Родные люди» (2023), «Букины» (2023).

Ксения Каталымова

Где можно увидеть: «Мир! Дружба! Жвачка!» (2020-2023), «Проект «Анна Николаевна» (2020-2021).

Светлана Иванова

Где можно увидеть: «Тест на беременность» (2014-2022), «Обоюдное согласие» (2022).

Кристина Бабушкина

Где можно увидеть: «Беспринципные» (2020-2022), «Загадай любовь» (2023).

Марина Доможирова

Где можно увидеть: «Беспринципные» (2020-2022), «Эффект домино» (2023).


Анастасия Красовская

Где можно увидеть: «Актрисы» (2023), «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023).

Бонус: Юлия Александрова

Где можно увидеть: «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023), «Кеша должен умереть» (2023).

Признаемся честно: мы не сразу узнали нынешних звезд на старых кадрах. А бывает так, что узнать актеров невозможно из-за искусного грима.

Фото на превью Школа / Профит, Слово пацана. Кровь на асфальте / НМГ Студия
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