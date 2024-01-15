Мы посмотрели, какие роли играли актрисы из популярных сериалов до того, как прославились на всю страну
Некоторые актрисы снимаются так давно, что мы уже подзабыли, какими они были в начале карьеры. Мы полюбопытствовали и посмотрели, как выглядели в своих ранних ролях кинозвезды, которые блистают в популярных сериалах последних лет. А в конце статьи мы покажем, в каком неожиданном амплуа предстала звезда проекта «Слово пацана» до того, как сыграть маму Андрея.
Елена Морозова
Где можно увидеть: «Провинциальный детектив» (2022-2023), «Балет» (2023).
Алла Сигалова
Где можно увидеть: «Балет» (2023).
Евгения Борзых
Где можно увидеть: «Убить Риту» (2023).
Анна Слю
Где можно увидеть: «The Тёлки» (2022), «Убить Риту» (2023).
Александра Бортич
Где можно увидеть: «Фишер» (2022), «Блеск» (2023).
Анастасия Стежко
Где можно увидеть: «Дылды-3» (2022), «Вампиры средней полосы-2» (2022).
Ольга Медынич
Где можно увидеть: «Вампиры средней полосы» (2021-2022), «Волшебный участок» (2023).
Александра Тулинова
Где можно увидеть: «Волшебный участок» (2023).
Юлия Снигирь
Где можно увидеть: «Кеша должен умереть» (2023), «Шаляпин» (2023).
Мария Смольникова
Где можно увидеть: «Волшебный участок» (2023), «Шаляпин» (2023).
Дарья Сагалова
Где можно увидеть: «Букины» (2023).
Наталья Бочкарёва
Где можно увидеть: «Родные люди» (2023), «Букины» (2023).
Ксения Каталымова
Где можно увидеть: «Мир! Дружба! Жвачка!» (2020-2023), «Проект «Анна Николаевна» (2020-2021).
Светлана Иванова
Где можно увидеть: «Тест на беременность» (2014-2022), «Обоюдное согласие» (2022).
Кристина Бабушкина
Где можно увидеть: «Беспринципные» (2020-2022), «Загадай любовь» (2023).
Марина Доможирова
Где можно увидеть: «Беспринципные» (2020-2022), «Эффект домино» (2023).
Анастасия Красовская
Где можно увидеть: «Актрисы» (2023), «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023).
Бонус: Юлия Александрова
Где можно увидеть: «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023), «Кеша должен умереть» (2023).
Признаемся честно: мы не сразу узнали нынешних звезд на старых кадрах. А бывает так, что узнать актеров невозможно из-за искусного грима.