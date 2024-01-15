Мы посмотрели, какие роли играли актрисы из популярных сериалов до того, как прославились на всю страну

Некоторые актрисы снимаются так давно, что мы уже подзабыли, какими они были в начале карьеры. Мы полюбопытствовали и посмотрели, как выглядели в своих ранних ролях кинозвезды, которые блистают в популярных сериалах последних лет. А в конце статьи мы покажем, в каком неожиданном амплуа предстала звезда проекта «Слово пацана» до того, как сыграть маму Андрея.