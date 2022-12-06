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Мы решили посмотреть, как бы выглядели 16 идеальных экранных персонажей, чтобы фанаты не спорили, кто сыграл лучше

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Есть культовые персонажи, которых показывают в нескольких фильмах или сериалах. Соответственно, играют их разные актеры, и зрители часто спорят, кто справился круче. Нам стало интересно, как могли бы выглядеть известные экранные герои, если бы можно было сыгравших их людей «соединить» в одного человека.

Имельда Стонтон и Хелен Миррен, Елизавета II

Кристен Стюарт и Элизабет Дебики, принцесса Диана

Джулия Маккензи и Джеральдин Макьюэн, Мисс Марпл

Эмма Стоун и Гленн Клоуз, Круэлла де Виль

Ана де Армас и Мишель Уильямс, Мэрилин Монро

Натали Портман и Натали Дормер, Анна Болейн

Кира Найтли и Софи Марсо, Анна Каренина

Линда Картер и Галь Гадот, Чудо-женщина

Роберт Редфорд и Леонардо Ди Каприо, Джей Гэтсби

PARAMOUNT PICTURES / Album / East News, © The Great Gatsby / Warner Bros. and co-producers

Том Холланд и Эндрю Гарфилд, Питер Паркер

Марго Робби и Кейт Бланшетт, Елизавета I

Джина Гершон и Пенелопа Крус, Донателла Версаче

Джоанн Уолли и Вивьен Ли, Скарлетт О’Хара

CBS / Courtesy Everett Collection / East News, © Gone with the Wind / MGM and co-producers

Хелена Бонем Картер и Шерилин Фенн, Элизабет Тейлор

Image supplied by Capital Pictures / East News, Courtesy Everett Collection / East News

Тимоти Далтон и Дэниел Крейг, Джеймс Бонд

Кейт Бекинсейл и Аня Тейлор-Джой, Эмма

© Emma / A+E Networks and co-producers, Focus Features / Courtesy Everett Collection / East News

Как вам такой эксперимент? На героев каких фильмов вам хотелось бы взглянуть еще?

Фото на превью Spencer / Shoebox Films and co-producers, The Crown / Netflix and co-producers
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AdMe/Кино/Мы решили посмотреть, как бы выглядели 16 идеальных экранных персонажей, чтобы фанаты не спорили, кто сыграл лучше
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