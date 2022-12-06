Мы решили посмотреть, как бы выглядели 16 идеальных экранных персонажей, чтобы фанаты не спорили, кто сыграл лучше

Есть культовые персонажи, которых показывают в нескольких фильмах или сериалах. Соответственно, играют их разные актеры, и зрители часто спорят, кто справился круче. Нам стало интересно, как могли бы выглядеть известные экранные герои, если бы можно было сыгравших их людей «соединить» в одного человека.