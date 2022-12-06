Мы решили посмотреть, как бы выглядели 16 идеальных экранных персонажей, чтобы фанаты не спорили, кто сыграл лучше
Есть культовые персонажи, которых показывают в нескольких фильмах или сериалах. Соответственно, играют их разные актеры, и зрители часто спорят, кто справился круче. Нам стало интересно, как могли бы выглядеть известные экранные герои, если бы можно было сыгравших их людей «соединить» в одного человека.
Имельда Стонтон и Хелен Миррен, Елизавета II
Кристен Стюарт и Элизабет Дебики, принцесса Диана
Джулия Маккензи и Джеральдин Макьюэн, Мисс Марпл
Эмма Стоун и Гленн Клоуз, Круэлла де Виль
Ана де Армас и Мишель Уильямс, Мэрилин Монро
Натали Портман и Натали Дормер, Анна Болейн
Кира Найтли и Софи Марсо, Анна Каренина
Линда Картер и Галь Гадот, Чудо-женщина
Роберт Редфорд и Леонардо Ди Каприо, Джей Гэтсби
Том Холланд и Эндрю Гарфилд, Питер Паркер
Марго Робби и Кейт Бланшетт, Елизавета I
Джина Гершон и Пенелопа Крус, Донателла Версаче
Джоанн Уолли и Вивьен Ли, Скарлетт О’Хара
Хелена Бонем Картер и Шерилин Фенн, Элизабет Тейлор
Тимоти Далтон и Дэниел Крейг, Джеймс Бонд
Кейт Бекинсейл и Аня Тейлор-Джой, Эмма
Как вам такой эксперимент? На героев каких фильмов вам хотелось бы взглянуть еще?
AdMe/Кино/Мы решили посмотреть, как бы выглядели 16 идеальных экранных персонажей, чтобы фанаты не спорили, кто сыграл лучше
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