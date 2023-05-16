Пользователи назвали 15 самых крутых женских персонажей. И в этом списке нет ни Дейенерис, ни Уэнсдэй

У многих из нас создается впечатление, что все вокруг обсуждают одних и тех же женских персонажей кино и книг. Но пользователи сети рискнули провести собственный опрос и выяснить, кто же из героинь вызывает у них теплые чувства. И знаете, результат получился весьма неожиданным.

15. Дана Скалли

В отличие от своего коллеги Малдера, спецагент Скалли в сериале «Секретные материалы» не верила в паранормальные явления. Первые 7 сезонов она была скептиком и считала, что всему есть научное объяснение. Этим она и запомнилась зрителям. Создатели сериала сделали ее упрямой интеллектуалкой, а Малдера — мягким и эмоциональным. Так необычно было наблюдать за ними! © msprang / Reddit

14. Крисьен Авасарала

Героине фантастического телесериала «Пространство» пришлось распутывать целый клубок интриг в будущем, когда человечество колонизировало Солнечную систему. Актриса Шохре Агдашлу сыграла сильную и успешную женщину, но позволила зрителям увидеть и другие грани своего персонажа. На работе она одна, а в кругу семьи и друзей — совершенно другая. Реплики этой героини можно разбирать на цитаты. © sellout85 / Reddit

13. Джейн Эйр

Главную героиню романа «Джейн Эйр» полюбили за то, что она, скромная сирота, стойко выдержала все испытания, которые посылала ей жизнь. Один из участников обсуждения признался, что счел эту историю очередным занудным произведением из курса классической литературы, но позже понял, что был неправ. Вряд ли я когда-то переживал за какого-то главного героя так сильно, как за Джейн Эйр. Она столкнулась с осуждением общества, бедностью, потерями, болезнями и предательством, но справилась. Вот это характер! © ItsGonnaGetRocky / Reddit

12. Эвелин

Участники обсуждения вспомнили библиотекаря и начинающего ученого-египтолога из фильма «Мумия», вышедшего на экраны в 1999 году. Им понравилось, что сценаристы представили Эвелин не обычной красоткой, сопровождающей главного героя, а дали ей свою сюжетную линию. Получился автономный персонаж — умный и с чувством юмора. Видно, что Эвелин не просто включили в сюжет, а придумали для нее правдоподобную историю. © Caitlyn_101 / Reddit

11. Рут Лэнгмор

Этот персонаж из телесериала «Озарк» вызвал сочувствие многих зрителей. Участники обсуждения писали, что ей с ранних лет пришлось нести ответственность за своих родственников, включая отца, который отбывал срок в тюрьме. В ответ Рут не получала ни одного доброго слова, поэтому ей было так непросто поверить парню, который влюбился в нее. Рут делала то, что ей было необходимо для выживания. Она перехитрила многих, потому что была умна и всегда оказывалась на шаг впереди. Зато эта девушка умела любить и всегда заступалась за близких. © Long-Stock-5596 / Reddit

10. Эль Вудс

Главную героиню франшизы «Блондинки в законе» полюбили за ее способность оставаться собой в любых обстоятельствах. Начинающий юрист Эль Вудс, которую сыграла Риз Уизерспун, показала, что можно быть настоящим профи в своем деле, даже несмотря на «легкомысленный образ» блондинки в розовом. Ей удается сочетать забавные черты обычной девушки и хватку специалиста. Думаю, это действительно крутой персонаж. © HaroldThe Ironmonger / Reddit

9. Баффи Саммерс

9-е место в рейтинге заняла знакомая многим с детства Баффи — истребительница вампиров. Зрители говорили о том, что им никогда не надоедало следить за главным персонажем этого приключенческого сериала. Мне нравится, что она не просто непобедимая супергероиня, но и просто подросток, который влюбляется, ходит в школу и решает семейные проблемы. А еще интересно, что некоторые из ее противников оказывались сильнее и Баффи приходилось отступать. © Youve_been_Loganated / Reddit

8. Дрянь

Главную героиню комедийного сериала «Дрянь» пользователи назвали остроумной и самоуверенной. Впрочем, и кинокритики отметили, что персонаж, сыгранный Фиби Уоллер-Бридж, получился вовсе не картонным. За грубым поведением и острыми шуточками девушка по прозвищу Дрянь на самом деле прятала ранимую душу. Со временем она будто внутренне взрослеет и становится уже не таким ужасным человеком. Вы же тоже ведете себя по-разному в 20 и в 30 лет. © Jaerba / Reddit

7. Элли Сэттлер

На 7-м месте оказалась палеоботаник из «Парка юрского периода», которая отправилась в командировку в качестве эксперта, а вместо этого столкнулась с настоящими динозаврами. Кстати, сыгравшая Элли актриса Лора Дерн тоже назвала эту роль своей любимой. Без нее большинство людей даже не знало бы, что такое палеоботаника. А еще ей никогда не приходилось вступать в соревнование с мужчинами за право называться ученым. Сэттлер просто делала свою работу и была настоящим специалистом в своей области. © WeirdThingsToEnsue / Reddit

6. Бриенна Тарт

Многие зрители «Игры престолов» отдали свои сердца не Дейенерис или Сансе. Их любимицей стала Бриенна, которая еще в книге была описана как высоченная и неуклюжая девушка с соломенными волосами и грубыми чертами лица. Читатели и зрители прониклись трагической историей героини и ее готовностью заступаться за тех, кто попал в беду. А вот выбор актрисы на эту роль вызвал горячие споры. В сериале Бриенна получилась, на мой взгляд, слишком привлекательной. Но признаю, что Гвендолин Кристи сыграла так, что я не могу представить никого другого в этой роли. © Fylak / Reddit

5. Элеанор Шелстроп

Героиня комедийного сериала «Хорошее место» получила 5-е место в рейтинге пользователей. По их мнению, Элеанор не помешали даже ее многочисленные недостатки, ведь этот персонаж постоянно развивался, пусть иногда делая два шага вперед и один назад. Все было по-настоящему — как и у обычных людей. Ей так много нужно преодолеть, но Элеанор не опускает руки и встречает горячее сопереживание со стороны зрителей. А еще в ее истории нет скучной морали, даже несмотря на то что создатели сериала решили проучить девушку за ее поступки. © RamblingsOfaMadCat / Reddit

4. Эллен Рипли

Роль космонавта, столкнувшегося с инопланетными формами жизни, принесла Сигурни Уивер признание кинокритиков и номинации на несколько престижных премий. А зрители буквально влюбились в созданный ею образ. Эллен Рипли просто фантастическая героиня! Я люблю «Чужого» Ридли Скотта, но и «Чужие» Джеймса Кэмерона тоже хороши. Не могу представить никого, кроме Сигурни Уивер в этой роли. Она, несомненно, одна из моих любимых актрис. © judy_likes_pancakes / Reddit

3. Сара Коннoр

3-е место участники обсуждения единогласно отдали героине серии фильмов о Терминаторе. В киноленте 1984 года зрители увидели ее в образе робкой работницы кафе, а затем она превратилась в отважного персонажа и самоотверженную мать. Видно, что внутри она все та же официантка, когда-то мечтавшая о нормальной жизни. Но ей пришлось стать сильной ради сына. Линда Хэмилтон прекрасно сыграла ее в двух фильмах. Мне хотелось бы и дальше видеть именно эту актрису в образе Сары Коннор. © JustSome70sGuy / Reddit

2. Матильда

История о девочке, которая не смогла найти понимания в родной семье из-за своей любви к чтению, затронула сердца многих читателей и зрителей. Вот только многим из них не понравилось, что в книге Матильда после удочерения лишается своих телекинетических способностей. А кое-кто настолько полюбил фильм, что теперь даже побаивается того, что может быть снято его продолжение. Я хочу и не хочу этого — понимаете, о чем я? Да, круто увидеть гениальную девушку, которая любит книги и владеет телекинезом. Но я так боюсь, что киношники все испортят! © FrankWolf86 / Reddit

1. Ким Уэкслер

Рейтинг лучших женских персонажей возглавила Ким из сериала «Лучше звоните Солу» — юрист с частной практикой и возлюбленная Джимми Макгилла. Образ этой героини пользователи сочли сложным и глубоким, а исполнительницу роли Рэй Сихорн назвали просто фантастической актрисой. У нее прописаны собственные сюжетные линии, не связанные с Джимми. Ким — успешный адвокат, но при этом у нее есть недостатки, из-за которых она, как и любой обычный человек, может принимать неверные решения. © square3481 / Reddit