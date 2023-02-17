Посмотрите, как с годами менялся облик 20 наших любимых актрис. Они до сих пор огонь

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Актрисы наших любимых фильмов могли бы сниматься в современных блокбастерах, ведь по таланту и красоте они ничуть не уступают современным знаменитостям. Одних мы помним совсем молодыми, других — в зрелом возрасте, именно тогда пробил их звездный час. Здорово, что многие из них продолжаются блистать в кино и играть в театре. А главное, что в любом возрасте эти женщины не теряют блеска в глазах.

Алиса Фрейндлих в 27, 42, 87 лет

Ирина Муравьева в 32, 36 и 73 года

Наталья Андрейченко в 21, 27 и 66 лет



Елена Проклова в 16, 28 и 67 лет

Марина Дюжева в 22, 48 и 67 лет

Татьяна Догилева в 21, 27 и 65 лет

Людмила Чурсина в 23, 38 и 80 лет

Валентина Талызина в 33, 55 и 87 лет

Галина Польских в 22, 38 и 82 года

Раиса Рязанова в 23, 35 и 77 лет

Наталья Варлей в 19, 46 и 74 года

Наталья Селезнева в 20, 37, 74 года

Светлана Немоляева в 32, 40 и 84 года

Светлана Крючкова в 22, 36 и 70 лет

Евгения Симонова в 20, 38 и 64 года

Татьяна Васильева в 25, 37 и 73 года



Ольга Остроумова в 21, 32 и 75 лет

Елена Яковлева в 25, 37 и 61 год

Марина Неелова в 24, 41 и 75 лет