Посмотрите, как с годами менялся облик 20 наших любимых актрис. Они до сих пор огонь
Актрисы наших любимых фильмов могли бы сниматься в современных блокбастерах, ведь по таланту и красоте они ничуть не уступают современным знаменитостям. Одних мы помним совсем молодыми, других — в зрелом возрасте, именно тогда пробил их звездный час. Здорово, что многие из них продолжаются блистать в кино и играть в театре. А главное, что в любом возрасте эти женщины не теряют блеска в глазах.
Алиса Фрейндлих в 27, 42, 87 лет
Ирина Муравьева в 32, 36 и 73 года
© Карнавал / Киностудия им. М. Горького, © Самая обаятельная и привлекательная / Мосфильм, Ivanov Sergey / East News
Наталья Андрейченко в 21, 27 и 66 лет
Елена Проклова в 16, 28 и 67 лет
Марина Дюжева в 22, 48 и 67 лет
Татьяна Догилева в 21, 27 и 65 лет
Людмила Чурсина в 23, 38 и 80 лет
Валентина Талызина в 33, 55 и 87 лет
Галина Польских в 22, 38 и 82 года
Раиса Рязанова в 23, 35 и 77 лет
Наталья Варлей в 19, 46 и 74 года
Наталья Селезнева в 20, 37, 74 года
© Операция «Ы» и другие приключения Шурика / Мосфильм, © Берегите мужчин! / Мосфильм, Lomohov Anatoly / East News
Светлана Немоляева в 32, 40 и 84 года
Светлана Крючкова в 22, 36 и 70 лет
Евгения Симонова в 20, 38 и 64 года
Татьяна Васильева в 25, 37 и 73 года
© Право на прыжок / Мосфильм, © Самая обаятельная и привлекательная / Мосфильм, Tsvetkova Ekaterina / East News
Ольга Остроумова в 21, 32 и 75 лет
© Доживем до понедельника / Киностудия им. М. Горького, © Гараж / Киностудия им. М. Горького, Tsvetkova Ekaterina / East News
Елена Яковлева в 25, 37 и 61 год
Марина Неелова в 24, 41 и 75 лет
Вера Алентова в юности, в 37 и 80 лет
Фото на превью Москва слезам не верит / Мосфильм, Tsvetkova Ekaterina / East News
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