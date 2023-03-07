Посмотрите, какие фильмы были признаны строгими критиками лучшими и худшими за последние 40 лет

Премию «Оскар» многие считают показателем качества фильмов. А картины — победители прошлых лет пересматривают зрители нескольких поколений. Но существует также антинаграда: худшие киноленты года по мнению кинокритиков получают «Золотую малину». Мы решили узнать, какие фильмы, вышедшие в один и тот же год, критики назвали суперхитами, а какие — полным провалом.

1980 год: «Обыкновенные люди» и «Музыку не остановить»

1983 год: «Язык нежности» и «Одинокая леди»

1984 год: «Амадей» и «Болеро»

1985 год: «Из Африки» и «Рэмбо: Первая кровь — 2»

1988 год: «Человек дождя» и «Коктейль»

1991 год: «Молчание ягнят» и «Гудзонский ястреб»

1993 год: «Список Шиндлера» и «Непристойное предложение»

1994 год: «Форрест Гамп» и «Цвет ночи»

1995 год: «Храброе сердце» и «Шоугелз»

1996 год: «Английский пациент» и «Стриптиз»

1998 год: «Титаник» и «Почтальон»

2002 год: «Чикаго» и «Унесенные»

2003 год: «Властелин колец: Возвращение короля» и «Джильи»

2004 год: «Малышка на миллион» и «Женщина-кошка»

2006 год: «Отступники» и «Основной инстинкт — 2»

2010 год: «Король говорит!» и «Повелитель стихий»

2011 год: «Артист» и «Такие разные близнецы»

2012 год: «Операция „Арго“» и «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»

2017 год: «Форма воды» и «Эмоджи фильм»

2019 год: «Паразиты» и «Кошки»