Посмотрите, какие фильмы были признаны строгими критиками лучшими и худшими за последние 40 лет
Премию «Оскар» многие считают показателем качества фильмов. А картины — победители прошлых лет пересматривают зрители нескольких поколений. Но существует также антинаграда: худшие киноленты года по мнению кинокритиков получают «Золотую малину». Мы решили узнать, какие фильмы, вышедшие в один и тот же год, критики назвали суперхитами, а какие — полным провалом.
1980 год: «Обыкновенные люди» и «Музыку не остановить»
1983 год: «Язык нежности» и «Одинокая леди»
1984 год: «Амадей» и «Болеро»
1985 год: «Из Африки» и «Рэмбо: Первая кровь — 2»
1988 год: «Человек дождя» и «Коктейль»
1991 год: «Молчание ягнят» и «Гудзонский ястреб»
1993 год: «Список Шиндлера» и «Непристойное предложение»
1994 год: «Форрест Гамп» и «Цвет ночи»
1995 год: «Храброе сердце» и «Шоугелз»
1996 год: «Английский пациент» и «Стриптиз»
1998 год: «Титаник» и «Почтальон»
2002 год: «Чикаго» и «Унесенные»
2003 год: «Властелин колец: Возвращение короля» и «Джильи»
2004 год: «Малышка на миллион» и «Женщина-кошка»
2006 год: «Отступники» и «Основной инстинкт — 2»
2010 год: «Король говорит!» и «Повелитель стихий»
2011 год: «Артист» и «Такие разные близнецы»
2012 год: «Операция „Арго“» и «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»
2017 год: «Форма воды» и «Эмоджи фильм»
2019 год: «Паразиты» и «Кошки»
2021 год: «CODA: Ребенок глухих родителей» и «Диана: Мюзикл»
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