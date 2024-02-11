Секреты, которые стоят за 9 культовыми женскими образами Голливуда

Каждый успешный фильм или сериал — это не просто история, в которой есть завязка, кульминация и развязка. Это тщательно проработанные сюжетные линии, трогающие за живое персонажи, неординарная операторская работа, качественная актерская игра и, конечно, костюмы, которые подчас скрывают немало интригующих деталей. Мы выяснили, как костюмеры поработали над культовыми женскими образами Голливуда.

1. Скарлетт О’Хара, «Унесенные ветром»

Лента «Унесенные ветром» стала классикой кинематографа не только из-за сценария, сюжета и операторской работы, но и благодаря труду костюмеров. Наряды были выполнены и красиво, и реалистично: дизайнеры учли особенности исторической эпохи и воплотили их на экране. Один из самых узнаваемых нарядов фильма — это зеленое платье Скарлетт. Оно было создано создать его, дизайнер по костюмам превзошел самого себя.



Платье было создано известным дизайнером по костюмам Уолтером Планкеттом конкретно для Вивьен Ли. Само платье было сшито из бархата, а ткань неоднократно подвергали воздействию солнечных лучей, чтобы она немного выцвела и не выглядела чересчур роскошно.

Еще один из секретов, оставшихся за кадром, — это попытка создателей фильма придать объем груди Вивьен Ли. Из-за хрупкого телосложения актрисы лифы платьев (и особенно бордового) сидели на ее груди неплотно и как бы проваливались. В итоге решили сделать так: дизайнер по костюмам Уолтер Планкетт перетянул грудь Вивьен Ли липкой лентой, чтобы придать ей объем.

2. Одиннадцать, «Очень странные дела»

В 3-м сезоне «Очень странных дел» Одиннадцать отправляется в торговый центр, где Макс помогает ей сменить стиль. Создатели сериала пошли на такое кардинальное изменение не просто так. Во-первых, в середине 80-х годов мода резко изменилась (например, все начали носить очень яркие цвета), и надо было как-то отразить эту реальность в сериальном мире. Во-вторых, сама героиня к 3-му сезону наконец привыкла к своим силам, научилась управлять ими и стала чувствовать себя более уверенно. И новый цельный образ, который помогла ей выбрать Макс, как раз отражает эту уверенность. К тому же жизнь Одиннадцать стала все больше походить на жизнь обычного подростка: она переехала к Хопперу, завязала отношения с Майком. Этот переход тоже нужно было показать с помощью костюмов: вместо рванья и старых вещей Одиннадцать, как и любая другая девчонка, начинает одеваться модно.

3. Вероника Марс, «Вероника Марс»

Внимательные зрители заметили, что от серии к серии одежда Вероники повторяется. Это тоже сделано намеренно: костюмеру нужно было убедить зрителей в том, что у героини нет средств на покупку новых вещей.

4. Кларисса Старлинг, «Ганнибал»

Как и в первом фильме «Молчание ягнят», в «Ганнибале» оба главных героя — Кларисса и доктор Лектер — остаются заложниками моды. Лектер — оттого, что пытается казаться франтом, а Старлинг по той причине, что сознательно отказывается от модных веяний. Женственность Клариссы намеренно не показывается в фильме: она одета в бесформенные, но удобные блузки, куртки и брюки, которые совершенно не подчеркивают красоту героини. Это в том числе и дань реальным агентам: зарплаты у них не особенно высокие, а потому и дизайнерские вещи им не по карману. Вспомните финал картины: Лектер дарит героине туфли и платье. Туфли при этом брендовые, и это явная отсылка к первой части серии фильмов, где доктор высмеял юную Старлинг за дешевую обувь.

5. Люси Рикардо, «Я люблю Люси»

Courtesy Everett Collection / East News , EVERETT COLLECTION / EAST NEWS

«Я люблю Люси», один из самых старых ситкомов в истории телевидения, на экранах шел с 1951-го по 1957 годы. Несмотря на некоторую олдскульность, персонаж Люси остается для Голливуда знаковым. А некоторые СМИ и вовсе называют сериал лучшим телешоу всех времен. Героиня была настоящей законодательницей моды среди всех американских домохозяек 50-х годов. Люси активно экспериментировала не только с повседневными нарядами, но и творениями высокой моды, отчасти даже повлияла на настоящую моду. Например, в одном из эпизодов на ней появилось платье, напоминающее мешок картошки, а годом позже широкой публике было представлено платье-мешок, которое мгновенно покорило всех дам высшего света.

6. Клэр Андервуд, «Карточный домик»

Все нарастающие амбиции персонажа проявляются не только в ее поступках, но и в изменении гардероба. В первых двух сезонах, например, Клэр носила неброские наряды и вообще не особенно выделялась на экране. Но чем ближе она оказывалась к своей мечте, тем более строгим становился ее гардероб: в последнем сезоне он и вовсе состоял исключительно из элитных деловых костюмов. Обратите внимание и на цвет ее одежды: чем ближе Клэр к достижению своей цели, тем больше она носит синего. Считается, что этот оттенок передает серьезность намерений человека.

7. Лейтенант Рипли, серия фильмов «Чужой»

После выхода серии фильмов о ксеноморфах все говорили исключительно об этих внеземных созданиях, и мало кто обратил внимание на одежду персонажей, а ведь «Чужой» 1979 года стал настоящим прорывом в этой области. Ранее в фильмах космической тематики костюмы были весьма специфичными и представляли собой по сути унитарную форму, причем не особенно удобную. В «Чужом» персонажи носят то, что хотят: брюки, майки, футболки и другую обыкновенную одежду. Это сыграло свою роль: зрители восприняли быт в фильме как нечто знакомое и само собой разумеющееся, а потому и ксеноморфы на этом фоне казались всем жутко странными и необычными.

Что касается лейтенанта Рипли, то она носит комбинезон (по-видимому, это официальная форма), который можно приравнять к костюму по степени воздействия на зрителя. Из-за этого она кажется единственным героем, который имеет власть. И действительно, именно Рипли отказывается пускать на корабль зараженного человека, то есть проявляет лидерские качества. А в финале фильма она раздевается и остается в трусах и майке: так героиня отказывается от всего, что связывало ее с работодателем, и обретает человечность. Но и раздеться было мало, чтобы стать самой собой. А потому в третьем фильме Рипли побрили налысо. Метафорически это означало завершение становления ее «я».

8. Лиз Лемон, «Студия 30»

По сюжету ситкома, главная героиня — исполнительный продюсер и ведущий сценарист одного небольшого шоу. Каждая серия — это попытка Лиз разобраться с теми проблемами, которые устраивают ей подчиненные. Несмотря на отсутствие мировой известности, Лиз Лемон — одна из любимых героинь Голливуда. Наиболее яркая часть ее образа — это очки в черной роговой оправе. Дизайнер по костюмам сделал это намеренно: он пытался продвинуть в народ мысль о том, что умные девушки носят очки. Ну и визуально противопоставить Лиз другой героине — Дженне Марони, глуповатой блондинке. Таким образом, дизайнеру удалось предугадать тренд, который ушел в народ спустя несколько лет после выхода сериала: когда все, даже девчонки со двора, носили очки, порой вообще без линз, чтобы казаться модными и крутыми.

9. Дана Скалли, «Секретные материалы»

Скалли — та самая женщина, которая олицетворяет собой феминистку 90-х годов. Она одевается исключительно в невзрачные костюмы (а тогда костюмы были признаком того, что у носящего их имеется власть), подчеркивая их не менее невзрачными блузками. Такое отсутствие вкуса и стиля, как бы парадоксально ни звучало, сделало героиню одной из самой ярких и неоднозначных модных икон своего времени. В частности, ее неоднократно высмеивали в СМИ и называли одной из самых ужасно одетых охотниц за зелеными человечками. В мире моды появилось даже такое выражение, как Scully Suit (буквально можно перевести как «костюм Скалли»). Так называют костюм оверсайз, состоящий из пиджака и юбки.

Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.