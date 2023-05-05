«Я даже не умываюсь». Как Кэмерон Диас бросила вызов навязанным стандартам и решила стареть с достоинством
Около 30 лет назад Кэмерон Диас оказалась на вершине славы: весь мир восторгался ее актерским мастерством и эффектной внешностью. Тем не менее знаменитость даже не догадывалась, как скоро киноиндустрия начнет навязывать ей свои понятия о красоте и молодости. Однако Кэмерон условия игры не приняла. И ее история достойна отдельных оваций.
В 21 год Кэмерон покорила всех своей естественной красотой
Когда в 1994 году вышел фильм «Маска», весь мир узнал имя Кэмерон Диас, которой на момент съемок был всего 21 год. Юная белокурая красотка с широкой улыбкой покорила всех от мала до велика, а потому предложения от режиссеров сыпались на актрису как из рога изобилия.
Благодаря эффектной внешности и ярким ролям в кино, включая культовые комедии «Все без ума от Мэри» и «Ангелы Чарли», Кэмерон получила звание одной из самых горячих знаменитостей современности.
Но после 35 лет она столкнулась с предубеждениями по поводу возраста
Когда актриса перешагнула 35-летний рубеж, журналисты начали раз за разом задавать ей вопрос: «Вы не боитесь, что карьера пойдет на спад? Вам скоро 40». И Кэмерон, подстегиваемая общественным мнением, начала гонку за молодостью.
Диас посещала косметологов, изучала антивозрастные средства, опробовала на себе разные кремы, ботокс и филлеры. Но вскоре поняла: напрасно она шла на поводу у стандартов, пытаясь обмануть природу.
И Кэмерон сказала твердое «Нет!»
В своей работе «Книга о долголетии» Кэмерон открыто заявляет, что Голливуд беспощаден по отношению к возрастным изменениям внешности. По ее словам, киноиндустрия навязывает обществу убеждение, что в старости нет ничего красивого. Потому миллионы женщин по всему земному шару готовы пойти на все, чтобы выглядеть моложе.
Но Диас призывает не шептаться за спинами друг друга, обсуждая тех, кто с годами сильно изменился, а пересмотреть свое отношение к старости. Она пишет: «Подросток не похож на карапуза, делающего первые шаги; женщина за 50 выглядит иначе, чем 25-летняя. Это физиология, и это нормально. Поэтому предлагаю исходить из того, что у каждого возраста есть своя красота».
Также она шутит: «Столкните кризис среднего возраста с моста и устройте вечеринку! Вечеринку в честь среднего возраста!» И добавляет уже всерьез: «То, что вы стали старше, уже привилегия. Кому-то ведь не повезло и до вашего возраста дожить».
Актриса советует заботиться в первую очередь о здоровье, а не о внешней красоте
И хотя Кэмерон в свое время опробовала ряд средств, производители которых обещают вечную молодость, сейчас она заявляет: это все самообман.
Она говорит: «Поверьте, я знаю, как легко поддаться искушению считать свое отражение в зеркале показателем того, насколько успешно вы противостоите возрасту. Но не обманывайте себя: то, что вы выглядите моложе своей подруги, вовсе не означает, что ваше тело не подвержено износу. Старение — длительный процесс, и каждая из нас проходит этот маршрут по-своему. Изнашивается весь механизм нашего тела. Так что ваша забота о целом отразится на состоянии и внешнем виде каждой из частей».
Что должна делать каждая женщина, по мнению Кэмерон
Актриса убеждена, что в каждом возрасте у женщины есть специфические обязанности перед собственным телом. По ее мнению, в 20 лет нужно ввести в свою жизнь регулярные физические тренировки и начать правильно питаться. После 30 лет следует озадачиться вопросом фертильности, если есть желание родить ребенка: сдать необходимые анализы и принять при необходимости меры.
А с 40 лет, считает Диас, настает время наслаждаться жизнью и избегать всяческих стрессовых ситуаций. «В этом возрасте вы на пути к менопаузе, поэтому очень важно хорошее эмоциональное состояние», — говорит она.
«Я даже не умываюсь»
Сегодня Кэмерон заявляет, что уход из большого кино (последний раз на экране мы ее видели в 2014 году) благотворно повлиял на ее отношения с самой собой. Она наконец-то выдохнула, осознав, что вовсе не обязана беспокоиться о внешней привлекательности, используя при этом ряд косметических средств.
«Я действительно ничего не делаю ради красоты. Я даже не умываюсь порой. Только пару раз в месяц я могу задуматься, не нанести ли что-нибудь на лицо», — признается Диас.
Также Кэмерон старается одеваться так, чтобы чувствовать себя комфортно. Общественность осталась в восторге, когда в 2022 году она посетила ток-шоу в весьма расслабленном образе и удобных кроссовках.
Звезда поделилась, что, пересмотрев свои взгляды на жизнь, она наконец-то готова вернуться в кино. Диас уже работает над новыми проектами.
В 50 лет — новый виток славы
В августе 2022 года Кэмерон исполнилось 50 лет. Но вопреки мнению тех самых журналистов, что пророчили ей забвение с возрастом, актриса все еще держит на ушах весь мир. И даже перерыв в актерской деятельности не стал помехой ее славе. А все благодаря жизненной позиции Диас.
В таблоидах о ней пишут не иначе как о музе, что своим примером вдохновляет нас быть честными с самими собой и бросать вызов навязанным стандартам красоты. И мы ей за это благодарны.
К слову, творческий путь Кэмерон Диас едва ли похож на истории других голливудских знаменитостей. Не каждая кинозвезда отважится на долгий срок покинуть индустрию, находясь на вершине успеха. А если кто и решается на такой шаг, то не всегда возвращение сопровождается громкими овациями. Но это точно не случай Кэмерон. Нам уже не терпится увидеть новые фильмы с ее участием.