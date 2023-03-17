12 отрывков из сказок, смысл которых глубже, чем кажется

Сказки — это удивительный волшебный мир, в который мы погружаемся еще в детстве. Поначалу они наполняются для нас определенным смыслом. А вырастая, мы понимаем, что их содержание гораздо глубже. Мы выбрали для вас маленькие отрывки из сказок, которые стоит перечитывать самостоятельно и вместе с детьми. Ведь в них есть не только добрый посыл, юмор и интересные факты, но и жизненная мудрость.

В конце статьи вас ждет бонус — глубокомысленные отрывки из произведения великого классика Александра Пушкина.

«Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери

Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут: «А какой у него голос? В какие игры он любит играть? Ловит ли он бабочек?» Они спрашивают: «Сколько ему лет? Сколько у него братьев? Сколько он весит? Сколько зарабатывает его отец?» И после этого воображают, что узнали человека.

«Мэри Поппинс возвращается», Памела Трэверс

Диалог мистера Бэнкса с маленьким собой: — Но я отдам все свои деньги! Все!

— Но останется дом, сад! И руки, в конце концов! Разве с этим нельзя прожить?!

— Деньги мне нужны, чтобы делать деньги, это мое орудие производства. Я финансист! Что я буду вкладывать в разные предприятия, если у меня не будет денег?

— А может, лучше вообще ничего никуда не вкладывать? Тебе хоть раз повезло? Может быть, тебе только кажется, что ты финансист?

— А кто же я?

«Ежик в тумане», Сергей Козлов

— Я обязательно, ты слышишь? Я обязательно, — сказал Медвежонок.

Ежик кивнул.

— Я обязательно приду к тебе, что бы ни случилось. Я буду возле тебя всегда.

Ежик глядел на Медвежонка тихими глазами и молчал.

— Ну что ты молчишь?

— Я верю, — сказал Ежик.

«Винни-Пух и все-все-все», Алан Милн

Иа-Иа стоял, понуро глядя в землю, и Винни-Пух обошел вокруг него.

— Ой, что это случилось с твоим хвостом? — спросил он удивленно.

— А что с ним случилось? — сказал Иа-Иа.

— Его нет!

— Ты не ошибся?

— Хвост или есть, или его нет. По-моему, тут нельзя ошибиться.

«Пеппи Длинныйчулок», Астрид Линдгрен

— Милая Пеппи, может быть, ты первую ночь проведешь у нас? — спросила Анника.

— Нет, ни в коем случае, — ответила Пеппи и плюхнулась в снежный сугроб у калитки. — Мне ведь надо навести порядок у себя в доме.

— Подумай только, как тебе там будет холодно, — сказал Томми, — ведь в твоем доме так долго не топили.

— Пустяки, — воскликнула Пеппи, — когда сердце горячее и сильно бьется, замерзнуть невозможно.

«Алиса в Стране чудес», Льюис Кэрролл

Отрывок, который учит не торопить события. — Не грусти, — сказала Алиса. — Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно.

— Да, так и будет. Но иногда нужно чуть-чуть помогать этому процессу, а не просто ждать, — ответил Кот. — Стоит знать и чувствовать, как это — правильно... Иначе есть шанс не понять, когда все станет на свои места.

— Или есть шанс испортить все, сделав что-то слишком поспешно или вообще не вовремя, — добавила девочка.

— Нужно начать действовать, когда услышишь колокольчик. Куда бы он ни звал, после первого шага станет легче, а узор будет все отчетливей. Глупо звонить в колокольчик самим, но еще глупее его не слышать, — сказал Кот и исчез, оставив в воздухе только серый полосатый хвост.

«Мост в Терабитию», Кэтрин Патерсон

Лесли: «Мой отец говорит, что телевизор убивает клетки мозга».

Скотт: «Твой отец ничего не понимает. Мы смотрим телек каждый день!»

Лесли: «Оно и видно».

«Хроники Нарнии», Клайв С. Льюис

Знаменитый диалог, научивший нас не оглядываться в прошлое. — Другие тебя тоже увидят? — спросила Люси.

— Поначалу определенно нет, — сказал Аслан. — Позже — смотря по обстоятельствам.

— Но они же мне не поверят! — воскликнула Люси.

— Это не важно, — отвечал Аслан.

— Ой-ой, — запричитала Люси. — А я так радовалась, что тебя нашла. Я думала, ты позволишь мне остаться. Думала, ты зарычишь, и все враги ужаснутся — как раньше. А теперь все так страшно.

— Тебе трудно понять, малютка, — сказал Аслан, — но ничто никогда не происходит так, как уже было.

«Зимняя сказка», Сергей Козлов

— Что ты здесь делаешь? — спросил Медвежонок.

— Жду, когда ты выздоровеешь, — ответил Ежик.

— Долго?

— Всю зиму. Я, как узнал, что ты объелся снегом, сразу перетащил все свои припасы к тебе...

— И всю зиму ты сидел возле меня на табуретке?

— Да, я поил тебя еловым отваром и прикладывал к животу сушеную травку...

— Не помню, — сказал Медвежонок.

— Еще бы! — вздохнул Ежик. — Ты всю зиму говорил, что ты — снежинка. Я так боялся, что ты растаешь к весне...

«Гадкий утенок», Ханс Кристиан Андерсен

«Полечу-ка я к этим царственным птицам; они, наверное, убьют меня за то, что я, такой безобразный, осмелился приблизиться к ним, но пусть! Лучше быть убитым ими, чем сносить щипки уток и кур, толчки птичницы да терпеть холод и голод зимою!»

И он слетел на воду и поплыл навстречу красавцам лебедям, которые, завидя его, тоже устремились к нему.

— Убейте меня! — сказал бедняжка и опустил голову, ожидая смерти, но что же увидал он в чистой, как зеркало, воде? Свое собственное изображение, но он был уже не безобразною темно-серою птицей, а — лебедем!

Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца!

«Вельветовый Кролик», Марджери Уильямс

— Ты только тогда становишься Настоящим, — внушала Вельветовому Кролику мудрая старая Кожаная Лошадь, — если кто-то долго-долго любит тебя. Не просто играет с тобой, а ДЕЙСТВИТЕЛЬНО любит.

— А это больно? — спросил Кролик.

— Иногда, — ответила Кожаная Лошадь, потому что всегда говорила только правду. — Но если ты Настоящий, ты готов стерпеть боль.

— А как это происходит? Раз и готово, словно тебя завели ключиком, или постепенно?

— Постепенно, — сказала Кожаная Лошадь. — Ты же становишься Настоящим. На это требуется много времени. Поэтому-то это так редко происходит с теми, кто запросто ссорится, несговорчив или требует к себе особого отношения. Обычно бывает так: к тому времени, когда ты становишься Настоящим, у тебя уже потертая шерсть, вываливаются глаза, болтаются конечности, и вообще у тебя очень жалкий вид. Но это не будет иметь ровным счетом никакого значения, потому что тот, кто стал Настоящим, не может быть безобразным. Разве что в глазах тех, кто ничего не смыслит.

«Падал мелкий снежок. Была оттепель», Сергей Козлов

А вечером, когда пили чай, Медвежонок сказал:

— Не знаю когда, но когда-нибудь обязательно будет лучше.

— Еще бы! — подхватил Заяц.

А Ежик думал: «Не может же быть, чтобы все плохо и плохо — ведь когда-нибудь должно быть хорошо!»

Бонус: мудрые цитаты из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила», сюжет которой интересен не только детям

Бранитесь — только осторожно.

Но вы, соперники в любви,

Живите дружно, если можно!

Поверьте мне, друзья мои:

Кому судьбою непременной

Девичье сердце суждено,

Тот будет мил назло вселенной;

Сердиться глупо и смешно.

Но вы, соперники в любви, Живите дружно, если можно! Поверьте мне, друзья мои: Кому судьбою непременной Девичье сердце суждено, Тот будет мил назло вселенной; Сердиться глупо и смешно. Довольный тем, что прав душою,

В смиренной кротости молчу.

В смиренной кротости молчу. Ее пугала борода,

Но Черномор уж был известен,

И был смешон, а никогда

Со смехом ужас несовместен.

Но Черномор уж был известен, И был смешон, а никогда Со смехом ужас несовместен. Ах, если мученик любви

Страдает страстью безнадёжно,

Хоть грустно жить, друзья мои,

Однако жить еще возможно.

Внимание: в марте 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.