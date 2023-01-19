17 человек рассказали о еде, воспоминания о которой по щелчку пальцев переносят в беззаботное детство

Детство — самая счастливая пора жизни, ведь тогда даже простые события казались чем-то волшебным. И любимую в детстве еду мы вспоминаем с теплом даже во взрослой жизни. Хотя дело-то совсем не в еде, а в той атмосфере, которая ее окружала, и в людях, которые ее готовили. Ведь согласитесь, с мамиными или бабушкиными котлетками не сравнится ни одно блюдо высокой кухни. Вот пользователи сети и решили вспомнить добрые истории о еде, связанные с детством и домашним уютом.