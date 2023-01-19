17 человек рассказали о еде, воспоминания о которой по щелчку пальцев переносят в беззаботное детство
Детство — самая счастливая пора жизни, ведь тогда даже простые события казались чем-то волшебным. И любимую в детстве еду мы вспоминаем с теплом даже во взрослой жизни. Хотя дело-то совсем не в еде, а в той атмосфере, которая ее окружала, и в людях, которые ее готовили. Ведь согласитесь, с мамиными или бабушкиными котлетками не сравнится ни одно блюдо высокой кухни. Вот пользователи сети и решили вспомнить добрые истории о еде, связанные с детством и домашним уютом.
- Меня от родителей отделяют 4 000 км. Видимся 1–2 раза в год. Вчера звонок мамы: «Сынок, иди на почту и забери посылку». Я, конечно, сразу: «Мам, ну зачем ты тратишься? У меня все есть». Но иду, получаю и еду дальше по делам. За день замотался, прихожу домой, а в посылке конфетки от мамы. И стою как вкопанный, смотрю на них. Конфеты от мамы. Заварил чай и сел уплетать. © Albusnomo / Pikabu
- Когда я был мелким, у меня была сильная аллергия на яйца. А сестре их давали на завтрак, и я, конечно, тоже просил. Так мама вот что придумала: в коробку из-под яиц клала вареные маленькие картофелины и говорила, что это яйца и есть. Так что все детство сестра на завтрак ела 2 яйца, а я — 2 вареные картошки. И долго ничего не подозревал. © radabble / Reddit
- Однажды на Новый год у нас не оказалось елочных игрушек: фиг знает, куда они делись. И мама повесила на елку всякие сладости: конфетки, карамельки, сникерсы и киндеры.
Эта была самая вкусная елка моего детства. Мы ели эти сладости все каникулы, а в фантики заворачивали смятые листы газеты, чтобы елка оставалась нарядной. © OttudaGde.G / Pikabu
- В детстве я каждое лето проводила в деревне у бабушки с дедушкой. И была у меня обязанность носить корм цыплятам — запаренную пшенную крупу. К цыплятам можно было пройти двумя путями: коротким и длинным. Так вот я ходила только длинным, чтобы успеть съесть побольше цыплячьей каши. Когда меня поймали, смеялись долго, а потом бабушка стала варить мне ее отдельно. Это была пища богов: плотные зернышки пшена, чуть слипшиеся, залитые молоком. Я подросла, дом продали, бабушку перевезли в город, и по состоянию здоровья она уже не могла готовить. С тех пор прошло почти 20 лет, и вот вчера я сделала ее — цыплячью кашу! Вы бы знали, с каким трепетом я заливала ее молоком, как пробовала первую ложечку, как это было здорово — вернуться на 20 лет назад, когда все близкие рядом, а из забот только как незаметно объесть цыплят. Вот такое маленькое счастье. © Jakonya / Pikabu
- Мама любила добавлять пищевые красители в обычную еду. Мы ели зеленые яйца, например. Были еще фиолетовые блинчики — это если вели себя хорошо. А черные мама готовила, когда за что-то сердилась на нас. © d***ky_crowette / Reddit
- Я 4 года прожила на острове. Мои родители вылавливали крабов и регулярно пытались подсунуть мне их мясо. Я, попробовав, есть отказалась: оно противно пахло и на вкус было не лучше. И вот мы переехали в столицу, где в магазине узрели диво дивное — крабовые палочки. Родители решили купить попробовать и долго недоумевали, при чем тут краб: крабом там и не пахло. А вот я с удовольствием схомячила, после чего надо мной долго хохотала вся семья, рассказывая за столом байку: «А наша-то: икра ей фу, красная рыба ей фе, крабы ей фи, а палки из фигни какой-то ест и нахваливает!» Я и сейчас палки эти люблю, а крабов — нет. © Tigrabux / Pikabu
- Эх, а меня бабушка подсадила в свое время на парное молоко. Держали они с дедом коров, а я молоко ни в каком виде не переносил. Хотя сливки и сметану ел. И любил еще лук зеленый с густыми сливками, типа как салат. И вот бабушка как-то предложила попробовать пить молоко через трубочку из зеленого лука, а я взял и втянулся. © rs444 / Pikabu
- Моя бабушка, честно говоря, готовила так себе. Но было у нее одно коронное блюдо — голубцы. Каждый раз, когда мы собирались к ней в гости, я клянчил у нее эти голубцы, и она мне в красках расписывала, как будет их готовить. 20 лет спустя я спросил у нее рецепт, а она как выдаст: «Да какой там рецепт! Я ж замороженные все время покупала». © PaintsWithS****a / Reddit
- В детстве часто болела тонзиллитом, приходилось пропускать занятия и лежать одной целый день дома. Но каждый вечер мама, возвращаясь с работы, приносила какую-нибудь книжку, потом готовила куриный бульон. А так как я его не особо любила, она на второе жарила картошечку, и обязательно были соленые помидорчики. До сих пор эта еда ассоциируется с радостным возбуждением, пахнет детством и мамой. И я готовлю это уже своим детям. © Подслушано / Ideer
- Папа работал поваром. Когда мне было лет 8, он привел меня к себе на работу и научил делать бифштекс с перечным соусом. Мы вместе стояли на кухне, вместе резали овощи. По факту заняло не больше 15 минут, но тогда казалось, что весь день простоял на стуле у плиты. А потом мы вместе пообедали в столовой для персонала. Вот до сих пор помню тот день, когда готовил вместе с папой. © Anthony Surage / Quora
- В детстве мы с родителями путешествовали на машине с палатками. На берегу реки или моря разбивали лагерь, жарили шашлыки на мангале, пекли картошку. Я особенно любила консервированные каши, а именно перловку с тушенкой. Спустя 15 лет вспомнила и приготовила дома целую сковороду. Вкус детства. Остальная еда таких чувств не вызывает. © Подслушано / Ideer
- В поселке, где я жила, в магазине испортился кисель в брикетах. В принципе, все с ним было нормально, только он стал очень твердый: раскрошить и сварить кисель не получалось. Мы жили по соседству с магазином, и продавец часто выручала маму, давая что-то в долг. И вот теперь она попросила выручить ее и купить хоть немного этого киселя. Мама купила, мы с сестрой давай его грызть. Так с кусками киселя и пошли гулять. Надо ли говорить, что в ближайшее время был скуплен весь кисель в магазине? И долго еще продавец при заказе товара ставила в тупик поставщиков, прося у них «испорченный» кисель в брикетах. © Черная Жемчужина / ADME
- В детстве, когда ела, любила играть: представляла, что я охотник в тундре, вокруг ветер и мороз, а у меня тут в палатке теплая еда. Особенно круто было с пельменями: можно было сделать что-то похожее на похлебку, если жидкости добавить. Выросла, родила дочь. Она у меня как раз отказывалась есть пельмени. Так я вспомнила этот метод, сделала заговорщицкое лицо и рассказала про тундру. Съедено все было подчистую! © Подслушано / Ideer
- Мой дедушка жарил бомбическую камбалу в кляре. И это было далеко не ПП-блюдо. Настоящая, сочная, жирная... В детстве как-то не считали калорий, и рыбка разлеталась моментально, сражались за последний кусочек. Дедушки уже давно нет, но запах жареной рыбки возвращает в счастливое детство, где все хорошо. © Алиса / ADME
- Выходные выдались дождливыми, и нам, четверым детям, пришлось сидеть дома. Естественно, нам стало скучно, и мама решила испечь печенье. Сказала, чтобы мы на кухню ни ногой: это будет сюрприз (наверняка просто хотела, чтобы мы не путались у нее под ногами, пока она готовит). А надо сказать, что у каждого из нас был любимый цвет: голубой, розовый, зеленый и желтый. В общем, спустя час мама выходит из кухни, улыбка у нее до ушей, а в руках большущее блюдо с печеньем, и все печеньки покрыты глазурью наших любимых цветов. Нам уже за 50, а ту дождливую субботу до сих пор вспоминаем с теплом. © Paul Ryan / Quora
- Гостили с сестрой у дяди с тетей, и как-то раз дядя принес нам свежей клубники, а к ней поставил миску сметаны и миску сахара. И показал самый вкусный способ есть свежую клубнику: обмакивать сначала в сметану, а потом в сахар. © Olivia Skumps / Quora
- Местный хлебокомбинат делал божественные трубочки с белковым кремом. Сколько мы их съели! Все деньги на обеды на них тратили. Помню, с подружкой пришли за хлебом, а там мужик целый противень этих трубочек берет. Вздохнули, мол, повезло кому-то. Захожу домой, а мужик этот у нас на кухне сидит. Оказалось, это папин двоюродный брат приехал. Я его видела только мелкой совсем и не узнала, конечно. Сама себе позавидовала тогда. ©
Зинаида Петровна Тракторенко / ADME
А с какими блюдами у вас связаны самые теплые воспоминания из детства?
AdMe/Добро/17 человек рассказали о еде, воспоминания о которой по щелчку пальцев переносят в беззаботное детство
Поделиться этой статьёй