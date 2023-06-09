18 человек рассказали, какие блюда мгновенно переносят их в детство, пахнущее медом и молоком
Детство — период нашей жизни, полный радости и счастья, когда самые банальные события казались волшебными. Воспоминания о любимой детской еде согревают нас даже взрослыми. Однако не сама еда является главным фактором, а люди, которые ее готовили. Ведь ни одно изысканное блюдо не сравнится с маминой котлетой или бабушкиным пирожком. Пользователи интернета вспомнили, какая еда напоминает им об их беззаботном детстве.
- Меня от родителей отделяют 4 000 км. Видимся 1–2 раза в год. Вчера звонок мамы: «Сынок, иди на почту и забери посылку». Я, конечно, сразу: «Мам, ну зачем ты тратишься? У меня все есть». Но иду, получаю и еду дальше по делам. За день замотался, прихожу домой, а в посылке конфетки от мамы. И стою как вкопанный, смотрю на них. Конфеты от мамы. Заварил чай и сел уплетать. © Albusnomo / Pikabu
- В 1997 году старшая сестра приготовила это блюдо, чтобы поразить им свекровь. А та вошла и воскликнула: «Да это же мухоморы!» Яйцо, помидор и крапинки из майонеза — любимое с детства блюдо.
- В детстве я каждое лето проводила в деревне у бабушки с дедушкой. И была у меня обязанность носить корм цыплятам — запаренную пшенную крупу. К цыплятам можно было пройти двумя путями: коротким и длинным. Так вот я ходила только длинным, чтобы успеть съесть побольше цыплячьей каши. Когда меня поймали, смеялись долго, а потом бабушка стала варить мне ее отдельно. Это была пища богов: плотные зернышки пшена, чуть слипшиеся, залитые молоком. Я подросла, дом продали, бабушку перевезли в город, и по состоянию здоровья она уже не могла готовить. С тех пор прошло почти 20 лет, и вот вчера я сделала ее — цыплячью кашу! Вы бы знали, с каким трепетом я заливала ее молоком, как пробовала первую ложечку, как это было здорово — вернуться на 20 лет назад, когда все близкие рядом, а из забот только как незаметно объесть цыплят. Вот такое маленькое счастье. © Jakonya / Pikabu
- Мама любила добавлять пищевые красители в обычную еду. Мы ели зеленые яйца, например. Были еще фиолетовые блинчики — это если вели себя хорошо. А черные мама готовила, когда за что-то сердилась на нас. © d***ky_crowette / Reddit
- Я 4 года прожила на острове. Мои родители вылавливали крабов и регулярно пытались подсунуть мне их мясо. Я, попробовав, есть отказалась: оно противно пахло и на вкус было не лучше. И вот мы переехали в столицу, где в магазине узрели диво дивное — крабовые палочки. Родители решили купить попробовать и долго недоумевали, при чем тут краб: крабом там и не пахло. А вот я с удовольствием схомячила, после чего надо мной долго хохотала вся семья, рассказывая за столом байку: «А наша-то: икра ей фу, красная рыба ей фе, крабы ей фи, а палки из фигни какой-то ест и нахваливает!» Я и сейчас палки эти люблю, а крабов — нет. © Tigrabux / Pikabu
- Эх, а меня бабушка подсадила в свое время на парное молоко. Держали они с дедом коров, а я молоко ни в каком виде не переносил. Хотя сливки и сметану ел. И любил еще лук зеленый с густыми сливками, типа как салат. И вот бабушка как-то предложила попробовать пить молоко через трубочку из зеленого лука, а я взял и втянулся. © rs444 / Pikabu
- Мне детство напоминают «горячки». Это горячие бутерброды, которые бабушка делала мне каждое утро на даче. Просыпаешься, и первая мысль: «Горячки хочу!» Делаются очень просто: надо смешать несколько яиц, немного молока и тертого сыра. А дальше берешь кусочек белого хлеба, обмакиваешь в это все и жаришь на раскаленной сковородке до золотистой корочки. © Дарья Пашаева / Яндекс.Кью
- Моя бабушка, честно говоря, готовила так себе. Но было у нее одно коронное блюдо — голубцы. Каждый раз, когда мы собирались к ней в гости, я клянчил у нее эти голубцы, и она мне в красках расписывала, как будет их готовить. 20 лет спустя я спросил у нее рецепт, а она как выдаст: «Да какой там рецепт! Я ж замороженные все время покупала». © PaintsWithS****a / Reddit
- Папа работал поваром. Когда мне было лет 8, он привел меня к себе на работу и научил делать бифштекс с перечным соусом. Мы вместе стояли на кухне, вместе резали овощи. По факту заняло не больше 15 минут, но тогда казалось, что весь день простоял на стуле у плиты. А потом мы вместе пообедали в столовой для персонала. Вот до сих пор помню тот день, когда готовил вместе с папой. © Anthony Surage / Quora
- Докторская колбаса — прямо кружком, без хлеба. В магазине папа просил, чтобы кусок отрезали, и я ела по дороге домой. Этот вкус на всю жизнь запомнила. © Ольга Герасимова /Яндекс.Кью
- У подруги все ее детство папа завтракал жареными яйцами с колбасой. Она так привыкла, что автоматически считала это единственно правильной едой с утра. Потом познакомилась с будущим мужем, стали жить вместе. И вот утром она ставит ему тарелку с яйцами и колбасой, смотрит, а у него чуть ли не слезы на глазах. Оказывается, свекровь всю жизнь запрещала ему жареную колбасу есть, потому что вредно. А у него прямо мечта была — завтракать так каждый день. В общем, в тот день он сделал подруге предложение. Таки путь к сердцу лежит через желудок.
- Когда я был мелким, у меня была сильная аллергия на яйца. А сестре их давали на завтрак, и я, конечно, тоже просил. Так мама вот что придумала: в коробку из-под яиц клала вареные маленькие картофелины и говорила, что это яйца и есть. Так что все детство сестра на завтрак ела 2 яйца, а я — 2 вареные картошки. И долго ничего не подозревал. © radabble / Reddit
- В детстве мы с родителями путешествовали на машине с палатками. На берегу реки или моря разбивали лагерь, жарили шашлыки на мангале, пекли картошку. Я особенно любила консервированные каши, а именно перловку с тушенкой. Спустя 15 лет вспомнила и приготовила дома целую сковороду. Вкус детства. Остальная еда таких чувств не вызывает. © Подслушано / Ideer
- Гостили с сестрой у дяди с тетей, и как-то раз дядя принес нам свежей клубники. И показал самый вкусный способ есть свежую клубнику: обмакивать сначала в сметану, а потом в сахар. © Olivia Skumps / Quora
- В детстве, когда ела, любила играть: представляла, что я охотник в тундре, вокруг ветер и мороз, а у меня тут в палатке теплая еда. Особенно круто было с пельменями: можно было сделать что-то похожее на похлебку, если жидкости добавить. Выросла, родила дочь. Она у меня как раз отказывалась есть пельмени. Так я вспомнила этот метод, сделала заговорщицкое лицо и рассказала про тундру. Съедено все было подчистую! © Подслушано / Ideer
- Вишневка: берешь пустую бутылку, засыпаешь немного сахара, потом рвешь с дерева вишню, кидаешь в бутылку. Отламываешь вишневую палочку и шурудишь ею в бутылке, чтобы вишня дала сок. Все, уличный коктейль готов. Это было круто! © Екатерина Бирюкова
- В нашем детстве особым шиком считалось взять кусок белого хлеба, намазать его слоем сметаны, посыпать сахаром и отправиться гулять. Во дворе такой бутерброд можно было выменять на заветные фишки с картинками.
- Приехала в родные края, пришла в гости к бабушке, а у нее там для меня картошка жареная — с лучком, на чугунной сковороде, с прижарками. И котлеты, те самые, как в детстве, — в панировке и с добавлением булки. Я смотрю грустно на это все, а бабуля говорит: «Дома у себя будешь диеты свои блюсти, а ну садись за стол!» И я подумала: «Да к псам всю эту взрослую жизнь!» И попросила еще и молока холодненького кружку, чтобы запивать все это великолепие. © Олень / ADME
Вообще каждый из нас хотя бы раз испытывал чувство ностальгии по детству. Оно и понятно, ведь все тогда было легко и просто: жвачка Shock бодрила лучше любого кофе, домик из покрывал заменял личную жилплощадь, а диапроектор гарантировал киносеанс на грани фантастики. Вот еще 18 вещей из детства, от которых даже у самых стойких взрослых наворачиваются слезы ностальгии.