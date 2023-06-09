18 человек рассказали, какие блюда мгновенно переносят их в детство, пахнущее медом и молоком

Детство — период нашей жизни, полный радости и счастья, когда самые банальные события казались волшебными. Воспоминания о любимой детской еде согревают нас даже взрослыми. Однако не сама еда является главным фактором, а люди, которые ее готовили. Ведь ни одно изысканное блюдо не сравнится с маминой котлетой или бабушкиным пирожком. Пользователи интернета вспомнили, какая еда напоминает им об их беззаботном детстве.

Вообще каждый из нас хотя бы раз испытывал чувство ностальгии по детству. Оно и понятно, ведь все тогда было легко и просто: жвачка Shock бодрила лучше любого кофе, домик из покрывал заменял личную жилплощадь, а диапроектор гарантировал киносеанс на грани фантастики. Вот еще 18 вещей из детства, от которых даже у самых стойких взрослых наворачиваются слезы ностальгии.