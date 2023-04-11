17 человек, которым жизнь сказала: «Хе-хе, в другой раз повезет»
Время от времени все мы встаем не с той ноги, и начинается: все валится из рук и летит в тартарары. И пережить это нам помогает только уверенность, что плохой день закончится и все будет хорошо. Вот вам подборка фото от пользователей, которые отнеслись ко временным неудачам философски. Будет и на их улице праздник.
«Попросила покрасить волосы в золотисто-рыжий цвет, и вот что со мной сделали! Я работаю с клиентами в юридической фирме. Не думаю, что мне позволят появиться на работе в таком виде»
«Ремень безопасности сделал изношенным мой абсолютно новый джемпер»
«Наш щенок нашел его в вещах за день до поездки за границу»
«Сильный ветер сорвал часть моего чердака. Дом построили 2 года назад, и эта — не светодиодная! — лампочка была включена там все это время!»
«Хотел высушить куртку в сушилке, но оставил в кармане плитку шоколада»
«Серьезно? Ну... блин, серьезно?»
«Не прошло и суток с тех пор, как я за $ 400 заменил стекло в машине, как его разбили снова»
«Ураган украл батут»
«Собака съела мои новые наушники всего через пару часов после того, как их доставили»
«Моя соседка по квартире ушла и забрала ключи. Дверь изнутри не открыть»
«Купила буррито на заправке»
«Даже мороженого поесть не удалось»
«Пришел домой с работы и обнаружил, что меня затопили соседи. По иронии судьбы пятна сложились в печальный смайлик»
«Это была моя любимая тарелка, с тех пор как мама дала ее мне 30 лет назад»
«Чайная чашка застряла в стеклянной креманке, и я не могу их разъединить»
«Моя подушка лопнула в сушилке»
«Отправляла по почте любимую лампу моей бабушки. Тонны пузырчатой пленки не помогли»
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Фото на превью Catmeow82 / Reddit
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