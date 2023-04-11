17 человек, которым жизнь сказала: «Хе-хе, в другой раз повезет»

Время от времени все мы встаем не с той ноги, и начинается: все валится из рук и летит в тартарары. И пережить это нам помогает только уверенность, что плохой день закончится и все будет хорошо. Вот вам подборка фото от пользователей, которые отнеслись ко временным неудачам философски. Будет и на их улице праздник.

«Попросила покрасить волосы в золотисто-рыжий цвет, и вот что со мной сделали! Я работаю с клиентами в юридической фирме. Не думаю, что мне позволят появиться на работе в таком виде»

«Ремень безопасности сделал изношенным мой абсолютно новый джемпер»

«Наш щенок нашел его в вещах за день до поездки за границу»

«Сильный ветер сорвал часть моего чердака. Дом построили 2 года назад, и эта — не светодиодная! — лампочка была включена там все это время!»

«Хотел высушить куртку в сушилке, но оставил в кармане плитку шоколада»

«Серьезно? Ну... блин, серьезно?»

«Не прошло и суток с тех пор, как я за $ 400 заменил стекло в машине, как его разбили снова»

«Ураган украл батут»

«Собака съела мои новые наушники всего через пару часов после того, как их доставили»

«Моя соседка по квартире ушла и забрала ключи. Дверь изнутри не открыть»

«Купила буррито на заправке»

«Даже мороженого поесть не удалось»

«Пришел домой с работы и обнаружил, что меня затопили соседи. По иронии судьбы пятна сложились в печальный смайлик»

«Это была моя любимая тарелка, с тех пор как мама дала ее мне 30 лет назад»

«Чайная чашка застряла в стеклянной креманке, и я не могу их разъединить»

«Моя подушка лопнула в сушилке»