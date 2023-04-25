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17 фото от тех, у кого выдался веселенький денек, хотя билетов в цирк они не покупали

Маразмы
15-27

Люди, которые умеют замечать комичное в любой ситуации, просто не бывают в плохом настроении: ведь даже если что-то пошло не так, всегда можно над этим посмеяться. Будь то банка тунца, идеально подошедшая к отверстию кухонной раковины, или нож, проигравший битву маслу. Вот вам свежая подборка фото, от которых хочется прыснуть со смеху.

«Так моя жена нарезала помидоры»

«Что ж, замена лиц работает даже лучше, чем я ожидал»

«Мой кот очень старался, помогая затаскивать матрас вверх по лестнице»

«Хотел осчастливить племяшку воздушным шариком...»

Не подскажете, что это за вид птичек?

«В этой кружке 2 дырочки-глаза. Вот что произошло, когда я налила в нее напиток»

«Мне сказали, что мой способ есть бутерброды — это кошмар какой-то»

«Заказал 1 кочергу для камина. Мне прислали 50»

«Я обедала одна, отлучилась в туалет, а официант унес всю мою еду»

«Вот как мне приходится ходить в туалет»

«В эти выходные в городе проходит родео, и участники начинают прибывать»

«Вместо худи с принтом я получил худи с принтом худи с принтом»

«Оставила лифчик на диване. Через несколько секунд нашла его в таком виде»

«Вечером залили бетонный пол под сарай, накрыли брезентом, а ночью под ткань залезла чья-то кошка»

«Захожу утром в ванную, а там маленький крот!»

«Мой любимый нож сломался, проиграв битву... маслу!»

«Стирала подушку-пингвина в машинке. Целый час наблюдала, какие невероятные выражения лица он выдавал»

У нас есть и другие статьи о курьезных ситуациях, которые подкидывает жизнь:

Фото на превью 8***QueenL7 / Reddit
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15-27
AdMe/Маразмы/17 фото от тех, у кого выдался веселенький денек, хотя билетов в цирк они не покупали
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