17 фото от тех, у кого выдался веселенький денек, хотя билетов в цирк они не покупали

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Люди, которые умеют замечать комичное в любой ситуации, просто не бывают в плохом настроении: ведь даже если что-то пошло не так, всегда можно над этим посмеяться. Будь то банка тунца, идеально подошедшая к отверстию кухонной раковины, или нож, проигравший битву маслу. Вот вам свежая подборка фото, от которых хочется прыснуть со смеху.

«Так моя жена нарезала помидоры»

Как вообще такое может в голову взбрести? © KKW_KMG / Reddit

«Что ж, замена лиц работает даже лучше, чем я ожидал»

«Мой кот очень старался, помогая затаскивать матрас вверх по лестнице»

«Хотел осчастливить племяшку воздушным шариком...»

Не подскажете, что это за вид птичек?

«В этой кружке 2 дырочки-глаза. Вот что произошло, когда я налила в нее напиток»

«Мне сказали, что мой способ есть бутерброды — это кошмар какой-то»

«Заказал 1 кочергу для камина. Мне прислали 50»

«Я обедала одна, отлучилась в туалет, а официант унес всю мою еду»

«Вот как мне приходится ходить в туалет»

«В эти выходные в городе проходит родео, и участники начинают прибывать»

«Вместо худи с принтом я получил худи с принтом худи с принтом»

«Оставила лифчик на диване. Через несколько секунд нашла его в таком виде»

«Вечером залили бетонный пол под сарай, накрыли брезентом, а ночью под ткань залезла чья-то кошка»

«Захожу утром в ванную, а там маленький крот!»

«Мой любимый нож сломался, проиграв битву... маслу!»