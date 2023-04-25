17 фото от тех, у кого выдался веселенький денек, хотя билетов в цирк они не покупали
Люди, которые умеют замечать комичное в любой ситуации, просто не бывают в плохом настроении: ведь даже если что-то пошло не так, всегда можно над этим посмеяться. Будь то банка тунца, идеально подошедшая к отверстию кухонной раковины, или нож, проигравший битву маслу. Вот вам свежая подборка фото, от которых хочется прыснуть со смеху.
«Так моя жена нарезала помидоры»
- Как вообще такое может в голову взбрести? © KKW_KMG / Reddit
«Что ж, замена лиц работает даже лучше, чем я ожидал»
«Мой кот очень старался, помогая затаскивать матрас вверх по лестнице»
«Хотел осчастливить племяшку воздушным шариком...»
Не подскажете, что это за вид птичек?
«В этой кружке 2 дырочки-глаза. Вот что произошло, когда я налила в нее напиток»
«Мне сказали, что мой способ есть бутерброды — это кошмар какой-то»
«Заказал 1 кочергу для камина. Мне прислали 50»
«Я обедала одна, отлучилась в туалет, а официант унес всю мою еду»
«Вот как мне приходится ходить в туалет»
«В эти выходные в городе проходит родео, и участники начинают прибывать»
«Вместо худи с принтом я получил худи с принтом худи с принтом»
«Оставила лифчик на диване. Через несколько секунд нашла его в таком виде»
«Вечером залили бетонный пол под сарай, накрыли брезентом, а ночью под ткань залезла чья-то кошка»
«Захожу утром в ванную, а там маленький крот!»
«Мой любимый нож сломался, проиграв битву... маслу!»
«Стирала подушку-пингвина в машинке. Целый час наблюдала, какие невероятные выражения лица он выдавал»
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Фото на превью 8***QueenL7 / Reddit
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