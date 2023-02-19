10 человек, которые могут похвастать невероятными особенностями своего тела
Некоторые люди обладают уникальными анатомическими особенностями, которые делают их непохожими на всех других. Например, у людей с полидактилией есть дополнительный палец на руке или ноге. А синдром Протея приводит к чрезмерно быстрому и атипичному росту костей и кожных покровов. И хотя люди с такими чертами отличаются внешне от остальных, в этом их уникальность, которая достойна восхищения.
1. Самый волосатый человек
Тело любого человека покрыто волосами в той или иной степени. Однако есть мужчина, который в этом вопросе побил все рекорды. В 2-летнем возрасте у китайца Ю Чженхуаня обнаружили редкое генетическое отклонение, из-за которого 96 % его тела покрыто густыми темными волосами. Именно поэтому он даже получил прозвище Волосатый Человек.
2. Люди с дополнительным рядом зубов
Гипердонтия — это анатомическая аномалия, при которой у человека во рту вырастает не 32 зуба, а намного больше. В некоторых случаях она не требует дополнительного лечения, а иногда лишние зубы необходимо удалить.
3. Женщина, умеющая выпучивать глаза
Познакомьтесь с Ким Гудман — американкой, которая умеет выпучивать глаза из глазниц на целых 12 мм. У этого состояния есть название — «проптоз», и при нем происходит сильное смещение глазного яблока вперед из костной орбиты. У Гудман эта способность открылась, когда ее ударили по голове хоккейной маской, и теперь она может выпучивать глаза по собственному желанию.
4. Человек с самым длинным носом
Для некоторых большой нос — повод для стеснения, но для Мехмета Озюрека это причина гордости, потому что благодаря его размеру Мехмет прославился. У мужчины самый длинный нос в мире, его длина составляет 8,8 см. Мехмет говорит, что всегда был доволен собственным носом и никогда не хотел его уменьшить.
5. Женщина с самыми длинными ресницами
Многие женщины мечтают о длинных и густых ресницах, а вот для китаянки Ю Цзянься это уже реальность. У этой прекрасной дамы самые длинные ресницы на планете, их длина составляет 12,4 см. При этом Ю не испытывает никакого дискомфорта и считает ресницы естественной частью своего тела.
6. Человек с самым большим ртом
Парень (Айзек Джонсон), который изображен на фотографии справа, может не просто откусить яблоко, а буквально проглотить его. Айзек официально может открыть рот на 10,175 см — шире всех в мире.
7. Женщина с самым длинным языком
Вы когда-нибудь пытались достать языком до носа? Получалось? А Шанель Тэппер с легкостью может решить эту задачку, ведь у нее самый длинный язык в мире — целых 9,75 см (замеры обычно производятся от кончика языка до верхней губы). Девушка часто сталкивается с удивленными взглядами и просьбами показать язык.
8. Человек с гигантскими ступнями
У Джейсона Орландо Родригеса Эрнандеса самые большие ступни в мире. В детстве мальчику было очень трудно подобрать обувь, поэтому ему приходилось носить сандалии, сделанные из старых покрышек и кусков ткани. Но его стопы продолжали расти и в 2014 году достигли 40 см в длину. В настоящее время мужчина проходит лечение, чтобы приостановить их дальнейший рост.
9. Мужчина с самой эластичной кожей
Еще один обладатель уникальной анатомической особенности — Гарри Тернер. У него редкое заболевание, которое поражает соединительные ткани кожи, внутренних органов и связок, — синдром Элерса — Данлоса. Благодаря этой особенности Гарри может оттянуть кожу на животе почти на 16 см.
10. Обладатель самого широкого рта
А вы в детстве пытались засунуть в рот побольше виноградин? Не исключено, что этот парень делал это на спор и всегда выигрывал. Знакомьтесь: Франциско Доминго Хоаким — человек, у которого официально самый широкий рот на планете (17 см).