10 человек, которые могут похвастать невероятными особенностями своего тела

Некоторые люди обладают уникальными анатомическими особенностями, которые делают их непохожими на всех других. Например, у людей с полидактилией есть дополнительный палец на руке или ноге. А синдром Протея приводит к чрезмерно быстрому и атипичному росту костей и кожных покровов. И хотя люди с такими чертами отличаются внешне от остальных, в этом их уникальность, которая достойна восхищения.

1. Самый волосатый человек

AFP / EAST NEWS

Тело любого человека покрыто волосами в той или иной степени. Однако есть мужчина, который в этом вопросе побил все рекорды. В 2-летнем возрасте у китайца Ю Чженхуаня обнаружили редкое генетическое отклонение, из-за которого 96 % его тела покрыто густыми темными волосами. Именно поэтому он даже получил прозвище Волосатый Человек.

2. Люди с дополнительным рядом зубов

Гипердонтия — это анатомическая аномалия, при которой у человека во рту вырастает не 32 зуба, а намного больше. В некоторых случаях она не требует дополнительного лечения, а иногда лишние зубы необходимо удалить.

3. Женщина, умеющая выпучивать глаза

CBS / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Познакомьтесь с Ким Гудман — американкой, которая умеет выпучивать глаза из глазниц на целых 12 мм. У этого состояния есть название — «проптоз», и при нем происходит сильное смещение глазного яблока вперед из костной орбиты. У Гудман эта способность открылась, когда ее ударили по голове хоккейной маской, и теперь она может выпучивать глаза по собственному желанию.

4. Человек с самым длинным носом

Для некоторых большой нос — повод для стеснения, но для Мехмета Озюрека это причина гордости, потому что благодаря его размеру Мехмет прославился. У мужчины самый длинный нос в мире, его длина составляет 8,8 см. Мехмет говорит, что всегда был доволен собственным носом и никогда не хотел его уменьшить.

5. Женщина с самыми длинными ресницами

Guinness World Records / Ferrari Press / East News , Guinness World Records / Ferrari Press / East News

Многие женщины мечтают о длинных и густых ресницах, а вот для китаянки Ю Цзянься это уже реальность. У этой прекрасной дамы самые длинные ресницы на планете, их длина составляет 12,4 см. При этом Ю не испытывает никакого дискомфорта и считает ресницы естественной частью своего тела.

6. Человек с самым большим ртом

Парень (Айзек Джонсон), который изображен на фотографии справа, может не просто откусить яблоко, а буквально проглотить его. Айзек официально может открыть рот на 10,175 см — шире всех в мире.

7. Женщина с самым длинным языком

Вы когда-нибудь пытались достать языком до носа? Получалось? А Шанель Тэппер с легкостью может решить эту задачку, ведь у нее самый длинный язык в мире — целых 9,75 см (замеры обычно производятся от кончика языка до верхней губы). Девушка часто сталкивается с удивленными взглядами и просьбами показать язык.

8. Человек с гигантскими ступнями

У Джейсона Орландо Родригеса Эрнандеса самые большие ступни в мире. В детстве мальчику было очень трудно подобрать обувь, поэтому ему приходилось носить сандалии, сделанные из старых покрышек и кусков ткани. Но его стопы продолжали расти и в 2014 году достигли 40 см в длину. В настоящее время мужчина проходит лечение, чтобы приостановить их дальнейший рост.

9. Мужчина с самой эластичной кожей

Еще один обладатель уникальной анатомической особенности — Гарри Тернер. У него редкое заболевание, которое поражает соединительные ткани кожи, внутренних органов и связок, — синдром Элерса — Данлоса. Благодаря этой особенности Гарри может оттянуть кожу на животе почти на 16 см.

10. Обладатель самого широкого рта