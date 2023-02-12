10 самых обычных вещей, об истинном назначении которых мы даже не задумываемся

Любой товар, который попадает на полки магазинов, обычно продуман до мелочей. Но далеко не всем элементам продуктового дизайна можно найти логичное объяснение. Более того, мы часто принимаем их как данность и не задумываемся об их истинном назначении. Но оно есть, и сегодня мы расскажем вам о 10 совершенно обычных вещах, которые мы видим буквально каждый день, но не особо задумываемся, зачем они нужны.

1. «Пятачок» на рюкзаке

Любопытно, что эта нашивка, похожая на пятачок, нужна не только для красоты — у нее есть конкретная функция. Через ее прорези можно продеть веревку и что-нибудь повесить. Например, если в походе вам понадобится вторая пара обуви, но она не будет помещаться в рюкзак, вы можете повесить ее за шнурки, используя эту ромбовидную нашивку. И хотя изначально ее придумали для туристических рюкзаков, теперь она стала неотъемлемой частью дизайна и многих повседневных рюкзаков тоже.

2. Велосипедное седло с отверстием посередине

Велосипедисты, которые часто ездят на дальние дистанции, прекрасно знают, что через некоторое время седло начинает натирать промежность. Именно по этой причине многие производители начали выпускать седла с отверстием посередине. С таким седлом ваша велосипедная прогулка будет полна только положительных впечатлений.

3. Небольшое отверстие на стенке раковины

Это отверстие — часть системы «слив-перелив», с помощью которой происходит экстренный слив воды, если вы случайно забыли закрыть кран. Его необходимо регулярно чистить, потому что в нем скапливается грязь. Для этого вам понадобится силиконовая воронка, длинная тонкая щетка и горячая вода.

4. Маленькое отверстие на палочке от леденца

У этого крошечного отверстия очень важная функция. С его помощью расплавленный сахар закрепляется на палочке и леденец не соскальзывает к вам в рот, когда вы его сосете.

5. Помпон на шапке

Многие считают, что эти пушистые шарики придумали исключительно для красоты. Однако помпоны появились еще в эпоху викингов и у них было множество разных функций. Например, они указывали на статус человека или его семейное положение. Французские моряки носили шапки с помпонами, чтобы уберечь голову при ударах о низкие потолки внутри корабля. В наши дни помпоны уже не используются по своему прямому назначению и являются только милым украшением и возможностью для модных дизайнеров проявить фантазию.

6. Маленькое отверстие на навесном замке

Навесные замки часто используют на дверях и воротах снаружи зданий, а это значит, что на них попадает и дождь, и снег во время непогоды. Это маленькое отверстие выполняет дренажную функцию и не дает замку заржаветь. Также благодаря тому, что вода выводится, замок не замерзает при температуре ниже нуля.

7. Медные дверные ручки

Неслучайно медные дверные ручки так часто устанавливают в больницах и других общественных зданиях. Дело в том, что медь обладает антибактериальным и антимикробным свойствами, и у этого феномена даже есть название — «олигодинамический эффект». Медь относится к металлам, которые дезинфицируют сами себя, поэтому если ваши дверные ручки сделаны из нее, вам не нужно чистить их каждый день.

8. Резьба на ребре монет

В прошлом люди нередко обрезали золото и серебро с монет, чтобы впоследствии продать. Форма монеты от этого почти не менялась, и для большинства разница была незаметной. Именно поэтому на ребро монет стали наносить резьбу, которая называется «гурт». Благодаря ему помощью порча монет стала невозможной.

9. Цветные квадратики на тюбиках зубной пасты

Многие люди считают, что цвет квадратиков указывает на ингредиенты зубной пасты, например натуральные они или искусственные. Но их задача совсем в другом: на самом деле это маркировка для фасовочных роботов на заводах. Их оптические сенсоры считывают маркировку, а затем и обрезают и запечатывают тюбики в нужном месте.

10. Значок заправочной колонки на указателе уровня топлива

В собственной машине вы точно знаете, с какой стороны находится люк бензобака. Однако если вы поедете в отпуск и решите взять автомобиль напрокат, то это уже не будет настолько очевидным. А вот благодаря этой маленькой стрелочке на указателе уровня топлива вы точно будете знать, какой стороной лучше всего подъехать к заправочной колонке.