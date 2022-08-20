12 вещей, которых стесняются многие мамы, хотя они совершенно нормальны

Большинство людей вечно находят те или иные поводы для комплексов. Однако важнее, как мы обходимся с этими мыслями и чувствами. Ведь если не прорабатывать их и пускать все на самотек, то недолго и впасть в полное уныние. Так, например, новоиспеченные мамы нередко сталкиваются с проверкой жизнью, когда выбор между модной и удобной одеждой, уборкой и лишним часом сна, а также изменения во внешности после беременности начинают вызывать чувство стыда и вины.

Мы в ADME решили разобрать самые популярные явления, по отношению к которым беременные и уже родившие женщины часто испытывают противоречивые чувства, и доказать, что стесняться их не имеет никакого смысла.

12. Выбор в пользу наиболее удобной одежды

Bruja / Sam Sharma, PacificCoastNews / East News

Желание выглядеть безупречно, даже несмотря на очевидно растущее с появлением карапуза количество дел и обязанностей, может произрастать, например, из-за просмотра чужих сказочных фото. Ведь в соцсетях мы постоянно видим звездных родителей в шикарных нарядах — в ослепительно чистом доме, бодрых, свежих и счастливых. Чтобы не впасть в тревожность, стоит постоянно напоминать себе, что подобные фото запечатлевают в себе лишь одно мгновение. В реальной же жизни все мы ведем себя примерно одинаково: отдаем предпочтение комфорту, можем впопыхах завязать гульку на голове и уж точно не наряжаемся каждый день так, словно собрались выйти на красную дорожку.

11. Выбор в пользу сна вместо уборки

Важно правильно расставлять приоритеты. Порой вздремнуть днем оказывается даже полезнее, чем убрать дом. Во-первых, у отдохнувшей мамы остается больше сил и настроения, чтобы уделить внимание ребенку и не нервничать по пустякам. Во-вторых, после отдыха любой человек становится гораздо продуктивнее, а значит, когда дело все же дойдет до уборки, ее получится завершить раза в 2 быстрее. Так что нет ничего постыдного в том, чтобы порой оставить все как есть и заняться непосредственно материнскими делами или собой.

10. Нежелание или оттягивание процесса похудения

Во время беременности женщины порой с вызовом смотрят в будущее и действительно искренне верят в то, что займутся своей формой почти сразу же после родов. Однако жизнь частенько вносит в наши планы свои коррективы. И в итоге по состоянию здоровья, из-за растущей усталости, а порой и просто по причине банальной лени все те грандиозные задумки откладываются на неопределенный срок. Но важно понимать, что в этом нет ничего зазорного. Любой адекватный человек осознает, во-первых, то, какие масштабные гормональные и физические изменения претерпевает женское тело во время беременности и родов. А во-вторых, какой груз дел сваливается на новоявленную маму. Будьте к себе снисходительнее и беритесь за дело тогда, когда посчитаете нужным.

9. Выбор того или иного типа вскармливания

Принято считать, что грудное вскармливание — это особенный опыт в жизни любой матери, который позволяет ей укрепить связь с ребенком. Однако ситуации в жизни бывают разные, и женщина вполне может столкнуться как с неспособностью вырабатывать молоко, так и просто с собственным нежеланием кормить ребенка именно таким образом. В такой момент рядом могут оказаться не слишком добрые и тактичные люди, которые начнут лезть со своими советами и неодобрительными причитаниями. Но важно помнить, что выбор типа вскармливания зависит исключительно от вас самих. И вы вовсе не обязаны оправдываться перед кем бы то ни было и стесняться своих осознанных решений.

8. Желание скорее вернуться на работу

Женщины, увлеченные своей работой и общественной жизнью и стремящиеся вернуться к делам как можно скорее после рождения ребенка, нередко сталкиваются с общественным порицанием и внутренним чувством вины. Отдать детей в сад, начальную школу или же в руки бабушек с дедушками подчас бывает не так просто психологически. Но и на этом тревоги не заканчиваются, ведь затем следуют пропуски детских утренников, праздников и т. д. Как бы кто ни пытался оценивать вас и загнать в собственные рамки, решение о том, оставаться дома или нет, должно приниматься исключительно вами, а в расчет стоит брать только ситуацию конкретно в вашей семье. Если это вполне взвешенное решение со стороны обоих партнеров, то больше это никого не касается.

7. Избавление от детских рисунков и поделок

В определенном возрасте дети начинают постоянно заниматься своего рода искусством: делают всяческие поделки и, конечно же, очень много рисуют. Все это в конце концов с горящими глазами преподносится родителям, а спустя время, наверное, каждая мама сталкивается с дилеммой: нужно ли хранить это все и не будет ли подлостью избавиться от трудов ребенка? На самом деле ответ на поверхности: конечно же, нет смысла хранить результаты всех художественных потуг своего чада, ведь это попросту захламляет дом. А чтобы не испытывать чувства вины, стоит воспитать в себе и детях философский подход, который заключается в том, что важны не сами вещи, а наслаждение процессом. Будет гораздо лучше вместо пустого собирательства уделять время обсуждению с ребенком его работ и хода его мыслей.

6. Нежелание ребенка делиться игрушками

Малыши часто испытывают трудности с добровольным обменом своими вещами, и это вовсе не является признаком плохого воспитания с вашей стороны. Основных причин у подобного явления две. Во-первых, все дети довольно эгоцентричны, они в основном сосредоточены на своих чувствах, желаниях и потребностях. Во-вторых, до определенного возраста они просто-напросто не обладают социальными навыками и эмпатией, которые необходимы для того, чтобы ставить себя на место другого человека, думать о справедливости и просчитывать выгоды. Это довольно сложные психологические аспекты, освоение которых не происходит моментально: на это требуется время.

5. Растяжки на теле после беременности

После рождения ребенка многие мамы сталкиваются с появлением на животе растяжек и дряблостью кожи. Безусловно, это не добавляет хорошего настроения и уверенности в себе, однако важно напоминать себе о том, что вы в этом не одиноки. Это совершенно нормальное развитие ситуации, которое зачастую даже не зависит от того, в какой форме женщина была до беременности. Большее влияние оказывает скорее эластичность кожи и выработка коллагена, а также то, как сильно кожа растянулась во время вынашивания и как быстро пройдет потеря веса после родов. Да, в данном случае терять вес рекомендуется медленно и аккуратно, чтобы было достаточно времени для восстановления кожи.

4. Желание постоянно говорить о ребенке

С появлением детей мысли матерей, как правило, только и крутятся вокруг собственных чад. И обусловлено это как иррациональным обожанием, так и тем, что жизнь женщины полностью перестраивается, а прошлые заботы сменяются заботами и переживаниями о ребенке. Ведь все происходящее с малышом для человека, у которого еще не было детей, в новинку. Здесь важно просто один раз определить, с кем подобные разговоры точно не принесут пользы и удовлетворения, а с кем они вполне уместны. Например, с коллегами или с бездетными знакомыми многочасовые рассуждения о младенце явно будут лишними. А вот во время разговоров с другими мамами, с собственными родителями и, конечно же, с бабушками и дедушками точно можно выбросить все переживания из головы.

3. Употребление заказной еды или блюд быстрого приготовления

В продолжение темы о появлении новых забот и обязанностей, связанных с детьми, стоит еще упомянуть и такой бытовой аспект, как готовка еды. Как и в случае с уборкой, которую, как мы уже говорили, порой вполне можно оставить на потом, приготовление пищи тоже может выпадать из списка приоритетов, и это нормально. Нет ничего страшного в том, чтобы время от времени питаться блюдами быстрого приготовления, замороженными заготовками или едой навынос. Если это позволит уделить чуть больше времени себе, а также отдыху и восстановлению сил, то дерзайте и не оглядывайтесь на чье-либо мнение и неодобрительные комментарии.

2. Случайные пятна на одежде от грудного молока

Подтекание грудного молока считается нормальным симптомом, который имеет как физические, так и эмоциональные триггеры. Во-первых, это просто способ тела привыкнуть как к выработке молока, так и к графику кормления. Во-вторых, внезапное подтекание может случаться, когда женщина слышит плач (в том числе чужого) ребенка, смотрит на фотографии или даже просто говорит о малыше. Так что это довольно распространенное явление, которого точно не стоит стесняться. Разве что можно предпринять некоторые шаги, чтобы чувствовать себя комфортнее. Например, запастись вкладышами и прокладками для груди, а также некоторое время отдавать предпочтение более темной и удобной одежде.

1. Отеки лодыжек, ступней и рук

PacificCoastNews.com / East News , DIGITAL / bauergriffinonline.com / East News

При беременности тело склонно задерживать больше воды, чем обычно. В результате к вечеру в определенных частях тела скапливается лишняя жидкость, особенно в лодыжках, если на улице жаркая погода или вы провели много времени на ногах в течение дня. Конечно, с одной стороны, это не слишком приятный симптом. Однако в целом он не заслуживает того, чтобы смущаться и расстраиваться. Гораздо лучше будет отнестись к себе с пониманием и заботой, а также попробовать уменьшить отеки несколькими простыми способами. Например, лучше избегать длительного стояния, носить удобную и нетугую обувь, отдыхать с поднятыми вверх ногами и делать упражнения, улучшающие кровообращение.

Какие еще пункты, на ваш взгляд, стоило бы добавить к уже перечисленным?