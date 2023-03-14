19 человек, которые нашли ну очень странный грибочек и мигом полезли в сеть узнавать, что к чему
Природа не перестает преподносить нам сюрпризы. Люди постоянно натыкаются на разные экземпляры, которые вызывают одновременно и восторг, и нестерпимое желание узнать побольше о том, что же они нашли. Будь то животные, которые словно попали к нам с другой планеты, или камни, или деревья. Особое место в списке ее чудных творений занимают грибы. Иногда ответ приходит сразу, а иногда даже опытным грибникам приходится поломать голову.
«Это гриб? Нашел в Центральной Бразилии. Нужна помощь, чтобы разобраться, что это»
- Да, похоже, это гриб геаструм. Их обычно называют «земными звездами», что буквально означает ге (земля) — аструм (звезда). © Rhizoomoorph / Reddit
«Трутовик красивого фиолетового цвета»
«Поверить не мог, что это настоящий цвет, когда нашел его. Растет на сухом дубе у меня во дворе».
- А я буквально ахнула, когда увидела эту фотографию. © Rosiepuff / Reddit
«Маленькая лесная сценка, которую я обнаружил рядом с водопадом. То, что рядом с грибом, по-моему, мешочек для яиц саламандры»
«Гриб вешенка размером почти с моего кота»
- Даже не знаю, что впечатляет больше — кот в свитере, гуляющий на поводке, или размер этого гриба. © Suspicious_Rip3012 / Reddit
«Было очень мокро и ветрено, но я так мечтал найти древесные уши. Так что в целом поход удался»
- Это самое ушастое древесное ухо из всех, что я когда-либо видел! © RiskyFartOftenShart / Reddit
«После пары дождливых дней они появилось на моем тротуаре. Есть какие-нибудь идеи, что это такое?»
- Вот теперь я точно уверен, что грибы — это пришельцы. © Apprehensive_Mix8108 / Reddit
- Так это же земные звезды. © geophilo / Reddit
Кто-то потерял свитер в лесу, и через него пророс гриб
«Что это такое? Выросло на дне водосточной трубы у моих соседей»
- Похоже на какую-то разновидность красного решеточника из категории вонючего рога. © cheeselog / Reddit
«Вот это свалилось с сосны, которую я срубал. Кто-нибудь знает, что это такое?»
- Это же головач, или Calvatia cyathiformis, о чем говорит его основание и пурпурные споры. © CheesemensMushrooms / Reddit
«Использовала этот гриб в качестве основы для террариума из мха. Теперь не могу понять, из чего он растет»
- Это львиная грива. Именно так они растут, когда вокруг не так много свежего воздуха. © tricularia / Reddit
«Даже не знаю, это какой-то определенный вид грибов или скрещенная версия нескольких видов?»
- Вау, это потрясающе! Тоже хочу такие найти! Думаю, что это микс турецкого индюшиного гриба и трутовика. © HappyRyuzaki / Reddit
«Помогите определить, что это такое»
- Это 100 % съедобно. Называется «лесной цыпленок». А вот если бы он был ярко-оранжевым, то был бы ядовитым. © ImNotRickJames_***** / Reddit
«Рога гриба рейши выглядят невероятно красиво»
«Мой дядя нашел огромный гриб-дождевик»
- Глазам своим не верю! Вот это размерчик. Вы съели его? © Helen_Us / Reddit
- Ага, моя семья в шоке от такой находки. Мы ели его целую неделю. © SashaShelest / Reddit
«Нашел сегодня в лесу симпатичный маленький ансамбль»
- Это же прямо шведский стол какой-то. © OwlGodBob / Reddit
«Нашел несколько зеленых грибов во время похода»
- Кажется, это зеленый гигроцибе. Очень красивые грибы. © choo_fer / Reddit
- Готов поспорить, что эти милые штучки стопроцентно суперопасные. Хотя и красивы до чертиков! © BillyGruffs710 / Reddit
«Все они съедобны, и все они были собраны в лесу»
- А вот эти голубые штуки — что такое? © themangosteve / Reddit
- Гиропорус синеющий. Он, конечно, съедобен, но абсолютно безвкусен. © gecisbugyi / Reddit
«Не мог пройти мимо этих красавцев и не сделать фото»
- Навозник рассеянный. © Elgiard / Reddit
- Просто завораживающе! Выглядят так, словно они волшебные. © willywinkwonk / Reddit
«Обожаю зубчатые желейные грибы. Так забавно трясутся, когда их задеваешь. Дзынь-дзынь»
Фото на превью biffasaurus / Reddit
AdMe/Наука/19 человек, которые нашли ну очень странный грибочек и мигом полезли в сеть узнавать, что к чему
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