19 человек, которые нашли ну очень странный грибочек и мигом полезли в сеть узнавать, что к чему

Природа не перестает преподносить нам сюрпризы. Люди постоянно натыкаются на разные экземпляры, которые вызывают одновременно и восторг, и нестерпимое желание узнать побольше о том, что же они нашли. Будь то животные, которые словно попали к нам с другой планеты, или камни, или деревья. Особое место в списке ее чудных творений занимают грибы. Иногда ответ приходит сразу, а иногда даже опытным грибникам приходится поломать голову.

«Это гриб? Нашел в Центральной Бразилии. Нужна помощь, чтобы разобраться, что это»

Да, похоже, это гриб геаструм. Их обычно называют «земными звездами», что буквально означает ге (земля) — аструм (звезда). © Rhizoomoorph / Reddit

«Трутовик красивого фиолетового цвета»

«Поверить не мог, что это настоящий цвет, когда нашел его. Растет на сухом дубе у меня во дворе». А я буквально ахнула, когда увидела эту фотографию. © Rosiepuff / Reddit

«Маленькая лесная сценка, которую я обнаружил рядом с водопадом. То, что рядом с грибом, по-моему, мешочек для яиц саламандры»

«Гриб вешенка размером почти с моего кота»

Даже не знаю, что впечатляет больше — кот в свитере, гуляющий на поводке, или размер этого гриба. © Suspicious_Rip3012 / Reddit

«Было очень мокро и ветрено, но я так мечтал найти древесные уши. Так что в целом поход удался»

Это самое ушастое древесное ухо из всех, что я когда-либо видел! © RiskyFartOftenShart / Reddit

«После пары дождливых дней они появилось на моем тротуаре. Есть какие-нибудь идеи, что это такое?»

Кто-то потерял свитер в лесу, и через него пророс гриб

«Что это такое? Выросло на дне водосточной трубы у моих соседей»

Похоже на какую-то разновидность красного решеточника из категории вонючего рога. © cheeselog / Reddit

«Вот это свалилось с сосны, которую я срубал. Кто-нибудь знает, что это такое?»

Это же головач, или Calvatia cyathiformis, о чем говорит его основание и пурпурные споры. © CheesemensMushrooms / Reddit

«Использовала этот гриб в качестве основы для террариума из мха. Теперь не могу понять, из чего он растет»

Это львиная грива. Именно так они растут, когда вокруг не так много свежего воздуха. © tricularia / Reddit

«Даже не знаю, это какой-то определенный вид грибов или скрещенная версия нескольких видов?»

Вау, это потрясающе! Тоже хочу такие найти! Думаю, что это микс турецкого индюшиного гриба и трутовика. © HappyRyuzaki / Reddit

«Помогите определить, что это такое»

Это 100 % съедобно. Называется «лесной цыпленок». А вот если бы он был ярко-оранжевым, то был бы ядовитым. © ImNotRickJames_***** / Reddit

«Рога гриба рейши выглядят невероятно красиво»

«Мой дядя нашел огромный гриб-дождевик»

Глазам своим не верю! Вот это размерчик. Вы съели его? © Helen_Us / Reddit

Ага, моя семья в шоке от такой находки. Мы ели его целую неделю. © SashaShelest / Reddit

«Нашел сегодня в лесу симпатичный маленький ансамбль»

Это же прямо шведский стол какой-то. © OwlGodBob / Reddit

«Нашел несколько зеленых грибов во время похода»

Кажется, это зеленый гигроцибе. Очень красивые грибы. © choo_fer / Reddit

Готов поспорить, что эти милые штучки стопроцентно суперопасные. Хотя и красивы до чертиков! © BillyGruffs710 / Reddit

«Все они съедобны, и все они были собраны в лесу»

«Не мог пройти мимо этих красавцев и не сделать фото»