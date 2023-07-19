16 случаев, когда люди купили билет на поезд, а бонусом получили незабываемые впечатления
Практически каждый человек, которому довелось ездить на поезде, скажет, что это буря эмоций. Одни вспоминают, как встретили свою вторую половинку в дороге, другие — как стали свидетелем такой доброты, что на душе еще долго было тепло. Истории из статьи наглядно показывают, что путешествие железнодорожным транспортом — это отдельный мир, который сложно с чем-либо сравнить.
- Помню, как давно ехал в поезде. В вагоне пусто, чисто и холодно. Ехать двое суток. Смотрю, а на одной из станций забегает какая-то девчонка. Слово за слово, и оказалось, что парень ее женился, а она беременна. Решила сбежать из дома, мол, если отец узнает, то пиши пропало! В кармане у нее тысяча, а на лице слезы, сопли. Сама даже не знает, что делать. В итоге я сжалился, привез к себе домой и сказал: «Живи! Родишь, а дальше там видно будет». А когда уже из роддома забирал ее, то понял, что хочу быть отцом этому мальцу! Так вот, этот малец на днях женится. А мы в браке с той девчонкой уже почти 30 лет. © Подслушано / VK
- Когда жду электричку, то люблю смотреть на проходящие пассажирские поезда. Наблюдаю, как люди сидят в своих купе с курочкой и чаем в подстаканниках. Едут куда-то, возможно, в отпуск, а может, к родным. Так тепло становится. Обожаю дорогу и поезда. © Подслушано / Ideer
- В детстве ехали мы на поезде. Так как я бы разговорчивым ребенком, а с нами ехал какой-то парень, то я тут же пристал к нему. Мы болтали всю ночь, а потом он спросил мой домашний адрес. Где-то через 3-4 года мне пришла какая-то открытка по почте. Оказалось, что это не просто открытка, а приглашение на свадьбу к тому самому парню. До сих пор не могу понять, почему он меня пригласил, ведь я для него абсолютно никто. Но самое эпичное — это то, что он хранил бумажку с моим домашним адресом столько лет. © Sarvajit Bhoyate / Quora
- Любила по молодости ездить в поездах. Как-то перед поездкой я не спала всю ночь. Работала в те времена ревизором. Захожу в поезд, а попутчиком был какой-то парень. Я ему тут же говорю: «Как тронемся, будем есть!» А сама прилегла и как-то уснула. Просыпаюсь, а он мне выдает: «А вы же сказали, что будем есть». Бедный. Он все время ждал, пока я проснусь. © Марина Гусейн
- После окончания первого семестра в универе я с друзьями возвращалась домой. Так вышло, что мой день рождения выпадал как раз на дорогу. Под вечер все легли спать, так как сильно устали. Однако еще несколько часов я не могла заснуть и просто сидела в телефоне. И тут друзья подскочили и начали суетиться. В тот же миг откуда-то появился торт со свечами. Разумеется, в такой суматохе начали просыпаться другие люди в вагоне. Мне было неловко, так как из-за шума мешаем спать остальным. Но многие с улыбкой на лице начали подключаться к празднику. Часа 2-3 большая часть вагона отмечала мой день рождения. Никогда не забуду эту поездку. © Somya Gupta / Quora
- Устроилась проводницей на время. Всегда привлекал стук колес и некая романтика поездов. Работаю уже третий месяц, это интересно и не так уж сложно. Куча новых и интересных знакомств с людьми из разных точек мира, которые всячески предлагают помощь. Общаясь каждый раз с людьми, стала понимать, как же много еще добрых и отзывчивых людей. © Подслушано / VK
- Как-то летом ехала поездом. Навязчивые попутчики мотивировали договориться с проводницей, чтобы перейти в свободное купе и там ехать одной. Но в итоге она что-то перепутала, и в мое купе на следующей стоянке зашел парень. Все началось с его слов: «Куда едешь?». И тут словно полумрак: его глаза, голос — все стало ясно с первых минут. Но во время очередной остановки меня выгоняют из «моего» купе в соседнее. Ночь мы ехали совсем рядом, через стенку, а утром я уже была в другом городе. Помнила только его имя. Так бы могло все закончиться, но нет же! Я решила его найти. В группе железнодорожников нашла девушку, что работает в кассе, поговорила с ней, выпросила данные того парня. Тут же нашла его и написала. Он был в шоке и сказал, что тоже искал меня, но дурачок — не взял номер. Сейчас у нас дочь, и не было бы нашего счастья, если бы та самая девушка-кассир не согласилась мне помочь. Увы, я потеряла ее контакты. © Подслушано / Ideer
- Ехали с другом в поезде. Решили немного посидеть в вагоне-ресторане. Как-то заговорились и не заметили, как пролетело время. Тут подходит старшая ресторана и говорит: «Вы же собирались выйти на остановке!» Я сказал, что как только поезд остановится, то сразу выйдем. А она так мило улыбнулась и сказала: «Вообще-то, мы сейчас стоим». © mr.KiKi / Pikabu
- Моя подруга из колледжа ехала с матерью и младшей сестрой на свадьбу родственников. Рядом с ней сидел какой-то парень со своими друзьями. Сначала улыбнулись друг другу, а в конце пути даже обменялись телефонами. Каким-то образом парень разузнал про свадьбу и во что бы то ни стало решил попасть туда. Да, они встретились, но вскоре после праздника подруга вновь вернулась домой. Но паренек на этом не остановился и снова приехал к ней в другой город. Так вот, совсем недавно у них была годовщина свадьбы. © Mansi Biyani / Quora
- Бывает так, что приходится срочно ехать из одного города в другой. И вот на улице июль, жара. За трое суток я поела пару раз. Сплошные нервы. Работа в этом городе выполнена, пора обратно. Билеты на поезд остались только на верхнюю боковушку у туалета. Ну и ладно! Заползла в вагон, «доскрипела» до своего места. Посмотрела на свою верхнюю полку и поняла, что не залезу. Просто нет сил. Вообще. Спрашиваю у соседей снизу: «Можно я на уголочке тут недолго посижу? Отдохну чуть-чуть и к себе?» Полагаю, что видок у меня тогда был еще тот, ведь они спросили про мое здоровье и даже чем-то накормили. Подошла проводница. Посмотрела на меня, схватила меня под руки и начала выводить, но не куда-то, а к себе в каморку. Уложила, прикрыла простынкой и закрыла дверь. Разбудила к прибытию. Как вспомню эту историю, так улыбаюсь и немного плачу. © SashaPerez / Pikabu
- Ехал я как-то с родителями, а с нами в купе красивая молодая тетенька. Родители с ней светскую беседу ведут под чай с хлебом и колбасой. Ехать еще пару дней. И тут отцу начинает казаться, что где-то он все эти истории уже слышал. К вечеру второго дня выяснилось, что попутчица — это его троюродная сестра, которую он никогда не видел, так как до ее родного города тысячи километров. Вот так жили они, не зная друг о друге, пока не взяли билеты в одно купе. © Таисия К / ADME
- Полночь. Захожу в вагон, все спят. Сажусь на место. На соседнее место сел парень и шепотом поздоровался. Принесли белье, и я собрался спать. И вдруг парень начал общаться по видеосвязи. Он делал это очень эмоционально! Когда закончил общаться, никто даже не встал и не возмутился. А все потому, что парень общался на языке глухонемых. Утром он снова связался со своим собеседником и начинал жестикулировать, проговаривая слова губами, не издавая при этом ни единого звука. Даже смеялся бесшумно. При этом сам он прекрасно слышал и говорил. Я посмотрел на его счастливое лицо и подумал, что он, наверное, как и я, едет к любимой женщине. Только она у него особенная. © feldkurat / Pikabu
- Возвращалась как-то с мамой с семейного праздника. Мы сели на поезд в 11 вечера, но совсем не были готовы к тому, что ночью сильно похолодает. Мама кое-как укрылась шарфом, а я достала из сумки рубашку. Но ноги были словно лед. Рядом с нами сидел какой-то парень, который заметил, как я растираю ноги, чтобы согреться. Он молча достал из своей сумки плед и укрыл им мои и свои ноги. Мне показалось, что уместно было сказать: «Мама, смотри, я нашла тебе зятя». © Saumya Singh / Quora
- Еду в поезде. Случайно заметила, как на соседней полке парень открыл фотку своей девушки в галерее и минут 5 просто на нее смотрел. Не отрываясь. Так тепло стало от того, что мужчины тоже так делают. Эх, любовь. © yuchizh / Pikabu
- Мы с мужем познакомились в поезде и полжизни прожили до самой его смерти. Эх, жила бы с ним хоть еще 200 лет. © Ирина Викторова
- Суббота. Ехал как-то в другой город по работе. Неделя была очень тяжелая, но предстояло еще все выходные ехать в поездах. Как назло, еще перед поездкой с женой поругался. На душе тоскливо как-то и одинокого стало. Плановая остановка в каком-то городе. Заходит мужичок, а следом его жена. Старенькие уже. Я на верхней полке лежу, но они сразу поздоровались и сели. Спустя примерно час смотрю на стариков, а они молча сидят, держатся за руки и смотрят в окно. Как-то так тепло на душе стало. Я тихонько сверху сделал фото и отправил жене, а потом подписал: «Это мы с тобой в старости». Так и помирились.
Несмотря на то, что есть люди, для которых путешествие ж/д транспортом отложилось в памяти неоднозначно, многие согласятся, что в поездах все же есть какая-то романтика, и этого не отнять.
AdMe/Ностальгия/16 случаев, когда люди купили билет на поезд, а бонусом получили незабываемые впечатления
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