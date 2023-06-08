17 твитов от людей, которые со слезами на глазах осознали, что такое взрослая жизнь

Практически каждый ребенок старается поскорее повзрослеть, ведь родители перестанут запрещать есть сладкое, можно будет гулять допоздна и не делать домашние задания. Однако чем старше мы становимся, тем лучше понимаем, что самое беззаботное время — детство. Порой воспоминания накатывают с такой силой, что невольно появляется слезинка на глазу. Пользователи твиттера поведали всему миру свои мысли по поводу взрослой жизни.