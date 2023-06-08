17 твитов от людей, которые со слезами на глазах осознали, что такое взрослая жизнь
Практически каждый ребенок старается поскорее повзрослеть, ведь родители перестанут запрещать есть сладкое, можно будет гулять допоздна и не делать домашние задания. Однако чем старше мы становимся, тем лучше понимаем, что самое беззаботное время — детство. Порой воспоминания накатывают с такой силой, что невольно появляется слезинка на глазу. Пользователи твиттера поведали всему миру свои мысли по поводу взрослой жизни.
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Собеседования — это всегда волнительный момент, ведь финал встречи предсказать практически невозможно.
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Мы часто стараемся скрыть свой возраст, жалеем об утраченных возможностях в молодости, но это совсем не повод унывать, ведь можно быть счастливым, не оглядываясь на года.
AdMe/Ностальгия/17 твитов от людей, которые со слезами на глазах осознали, что такое взрослая жизнь
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