20+ крутых людей, которые откопали среди гор старья обалденные вещи

Нас часто привлекают предметы из того времени, когда наши мамы и бабушки были молодыми. Винтажные вещи, то есть те, которым больше 20 лет, всегда остаются в тренде и всегда привлекают внимание. И среди нас есть люди, которые активно охотятся за такими сокровищами и находят поистине ценные предметы одежды и быта.

«Нашел этих красавцев на рынке за $ 30 — набор из 2 винтажных светильников в виде павлина»

«Нашел такое кресло 1999 года»

«Сегодня за $ 5 купил кепку со встроенным радио»

«А чтобы заработало, я просто батарейки поменял».

Это кольцо Tiffany из магазина винтажных украшений

«Перебирая груды старинных украшений в мамином магазине, я обнаружила браслет. Если на него посветить ультрафиолетом, то браслет светится»

«Я нашла самое шикарное винтажное платье! Думаю убрать подплечники, потому что у меня и так довольно широкие плечи. Стоит?»

«Моя мама купила набор чашек в антикварном магазине. Если вы будете держать их против источника света, то сможете увидеть внутри не что иное, как образ женщины»

«Удивительная находка в местном секонд-хенде. Не могу поверить, как хорошо сидит платье и шляпка»

«В нашем магазине есть потрясающее пальто. На нем мы обнаружили бирку, которая удивила нас. Оказывается, в прошлом веке такие пальто продавали в Диснейленде»

«Наряд 1950-х годов. Насколько я помню, он основан на выкройке Dior»

«Купил телевизор в интернете, но он оказался нерабочим, поэтому я сделал из него кровать для кошки»

«Сегодня сбылась мечта меня 10-летнего. Купил за $ 26»

«Искала кольцо, заметила это в антикварном магазине и поняла, что оно то самое»

«Мое свадебное платье было из шелка и винтажных кружев»

«Я правда не могу дождаться, чтобы начать пользоваться этим набором посуды 1970-х годов»

«Я приобрела эту красивую тарелку всего за каких-то $ 3»

«Нашла это кольцо в винтажном магазине, тут же купила и в тот же день обручилась! Я влюблена в старину»

«Я купила тарелки и решила их отмыть. Краска начала отслаиваться, и под ней было спрятано красивое переливающееся стекло»

«Нашел в антикварном кресло для сплетен»

Вообще-то оно для того, чтобы в конфетно-букетный период все прилично было. © Ketunnokka / Reddit

«Откопала это платье 1924 года на распродаже»

У меня прямо дыхание сперло, когда увидела спину. © LVV221 / Reddit

«Это платье носили и бабушка, и мама»

Как, блин, ему удалось остаться таким белым? © joaolenn1 / Reddit

Оно висело в шкафу в отдельном пакете. Плюс носили не очень часто. © sylvestmatilde / Reddit

