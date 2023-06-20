20+ крутых людей, которые откопали среди гор старья обалденные вещи
Нас часто привлекают предметы из того времени, когда наши мамы и бабушки были молодыми. Винтажные вещи, то есть те, которым больше 20 лет, всегда остаются в тренде и всегда привлекают внимание. И среди нас есть люди, которые активно охотятся за такими сокровищами и находят поистине ценные предметы одежды и быта.
«Нашел этих красавцев на рынке за $ 30 — набор из 2 винтажных светильников в виде павлина»
«Нашел такое кресло 1999 года»
«Сегодня за $ 5 купил кепку со встроенным радио»
«А чтобы заработало, я просто батарейки поменял».
Это кольцо Tiffany из магазина винтажных украшений
«Перебирая груды старинных украшений в мамином магазине, я обнаружила браслет. Если на него посветить ультрафиолетом, то браслет светится»
«Я нашла самое шикарное винтажное платье! Думаю убрать подплечники, потому что у меня и так довольно широкие плечи. Стоит?»
«Моя мама купила набор чашек в антикварном магазине. Если вы будете держать их против источника света, то сможете увидеть внутри не что иное, как образ женщины»
«Удивительная находка в местном секонд-хенде. Не могу поверить, как хорошо сидит платье и шляпка»
«В нашем магазине есть потрясающее пальто. На нем мы обнаружили бирку, которая удивила нас. Оказывается, в прошлом веке такие пальто продавали в Диснейленде»
«Наряд 1950-х годов. Насколько я помню, он основан на выкройке Dior»
«Купил телевизор в интернете, но он оказался нерабочим, поэтому я сделал из него кровать для кошки»
«Сегодня сбылась мечта меня 10-летнего. Купил за $ 26»
«Искала кольцо, заметила это в антикварном магазине и поняла, что оно то самое»
«Мое свадебное платье было из шелка и винтажных кружев»
«Я правда не могу дождаться, чтобы начать пользоваться этим набором посуды 1970-х годов»
«Я приобрела эту красивую тарелку всего за каких-то $ 3»
«Нашла это кольцо в винтажном магазине, тут же купила и в тот же день обручилась! Я влюблена в старину»
«Я купила тарелки и решила их отмыть. Краска начала отслаиваться, и под ней было спрятано красивое переливающееся стекло»
«Нашел в антикварном кресло для сплетен»
- Вообще-то оно для того, чтобы в конфетно-букетный период все прилично было. © Ketunnokka / Reddit
«Откопала это платье 1924 года на распродаже»
- У меня прямо дыхание сперло, когда увидела спину. © LVV221 / Reddit
«Это платье носили и бабушка, и мама»
- Как, блин, ему удалось остаться таким белым? © joaolenn1 / Reddit
- Оно висело в шкафу в отдельном пакете. Плюс носили не очень часто. © sylvestmatilde / Reddit
Кстати, порой для того, чтобы найти кое-что уникальное даже необязательно ходить в специальные магазины. Иногда достаточно простого супермаркета.
Фото на превью Roasloa / Reddit
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