История Наталии Кустинской — красивейшей актрисы, которая 6 раз выходила замуж, но осталась у разбитого корыта

Знаменитая фраза «Не родись красивой, а родись счастливой» как нельзя лучше подходит для истории Наталии Кустинской. Эта актриса, которую в свое время называли одной из 10 самых привлекательных женщин мира, пользовалась огромным успехом у противоположного пола и 6 раз выходила замуж. Однако каждый из этих браков закончился печально.