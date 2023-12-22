История Наталии Кустинской — красивейшей актрисы, которая 6 раз выходила замуж, но осталась у разбитого корыта
Знаменитая фраза «Не родись красивой, а родись счастливой» как нельзя лучше подходит для истории Наталии Кустинской. Эта актриса, которую в свое время называли одной из 10 самых привлекательных женщин мира, пользовалась огромным успехом у противоположного пола и 6 раз выходила замуж. Однако каждый из этих браков закончился печально.
- Будущая актриса родилась в 1938 году в Москве в семье куплетиста-чечеточника и певицы. Родители относились к дочери как к маленькой принцессе: покупали ей самые красивые платьица и вообще ни в чем не отказывали. А все знакомые восхищались красотой девочки: «С такой внешностью тебе одна дорога — в кинозвезды».
- Природа одарила Наталию не только впечатляющими внешними данными, но и творческими талантами. Она окончила музыкальную школу при училище имени Гнесиных по классу фортепиано и поступила с первого раза во ВГИК.
- В институте девушка познакомилась с режиссером Юрием Чулюкиным. И мужчина сразу же сделал белокурой красавице предложение. «В тот же день подошел и сказал: „Ты будешь моей женой“. Я и согласилась», — вспоминала Кустинская. Поженились они в 1957 году, когда девушке было всего 19 лет.
- Окружающие твердили, что брак с режиссером для студентки-актрисы — счастливый билет. Однако ошибались. Чулюкин не спешил снимать жену, и свои первые роли она сыграла у других режиссеров. К таковым относятся Маруся в ленте «Хождение по мукам. Фильм 3: Хмурое утро», Катя в картине «Сильнее урагана» и Ядвися в мини-сериале «Первые испытания».
- А когда Чулюкин в 1961 году взялся за свой самый известный фильм «Девчата», Кустинская умоляла отдать ей роль Тоси. На что мужчина саркастично заявил, что с ее внешностью только поварих и играть. Но пообещал, что вообще не станет снимать это кино, если не найдет для нее роли. Обещание он не сдержал, и Наталия на мужа очень обиделась. (А в этой статье вы найдете кучу занятных фактов о фильме «Девчата»).
- И вот пару лет спустя Кустинская принимает участие в прослушивании для ленты «Три плюс два». Помимо нее — еще десятки актрис, балерин и танцовщиц. Наталия так долго ждала оглашения результатов, что махнула на них рукой и ушла в проект «После свадьбы». А потом узнала, что утвердили именно ее, А так как картины снимались в разных городах, артистке приходилось ежедневно летать туда-обратно, жертвуя полноценным сном.
- Чулюкин же пришел в ярость, когда Кустинская впервые отправилась на съемочную площадку фильма «Три плюс два». Он прилетел следом и устроил грандиозный скандал из-за того, что жена снимается в купальнике. Актриса вспоминала: «Юра так разнервничался, что опрокинул два ведра, стоявшие под деревом. А в этих ведрах режиссер картины — Генрих Оганисян — два дня мариновал шашлык к своему дню рождения. Все кинулись собирать мясо, а Оганисян на следующий день все удивлялся: „Откуда в моем шашлыке песок?“»
- Наталия рассказывала, что на съемках ленты Андрей Миронов ухаживал за Натальей Фатеевой, но и ей оказывал знаки внимания. «Как-то ночью мы с коллегами пошли купаться. Миронов подошел ко мне, приобнял и стал рассказывать, что он от меня без ума. Я убрала его руку со своей талии и сказала, чтобы больше такого не было», — вспоминала артистка.
- «Три плюс два» сделал Кустинскую суперзвездой. А когда фильм показали в Европе, актрису назвали там второй Брижит Бардо. Также один французский журнал о кино включил Наталию в список 10 красивейших женщин мира. А муж артистки тем временем заявлял, что ему не нравится популярность супруги.
- Однажды к Кустинской подошел Гайдай, который на тот момент собирался приступить к съемкам «Кавказской пленницы». Он заявил Наталии: «Для моей героини нужны только твои лицо и фигура». Однако Кустинская отказалась, так как собиралась участвовать в другом проекте.
- К белокурой красотке многие мужчины были неравнодушны. Излишнее внимание одного из них обернулось для актрисы выкидышем. Она рассказывала, как однажды в Доме кино позади нее сел актер Олег Стриженов, а потом вдруг поцеловал ее в спину (на женщине было платье с вырезом). Очевидцы рассказали об этом эпизоде супруге Стриженова, и та устроила беременной Кустинской скандал. Наталия так разнервничалась, что потеряла ребенка.
- В 1966 году Чулюкин все-таки позвал жену на роль в своем фильме «Королевская регата». Однако во время съемок Кустинская узнала от гримерши об измене супруга. Актриса решила посмотреть его любовнице в глаза. Дверь открыла молодая женщина в халате ее мужа и прямо в глаза актрисе нагло так выпалила: «Юра меня любит». И хотя Чулюкин потом умолял жену о прощении, Наталия решила с ним развестись.
- Два года спустя актрисе и самой довелось побывать в роли разлучницы. Она закрутила роман с женатым дипломатом Олегом Волковым. Однажды пара проводила время на даче Волкова, и неожиданно нагрянула его жена. Олег юлить не стал и заявил, что уходит от нее к Кустинской. Влюбленные поженились.
- Однако в этом браке неверной была уже Кустинская. Она сама признавалась в том, что изменяла мужу с Муслимом Магомаевым. По словам артистки, певец просил ее развестись, но она была непреклонна: «Я не могла бросить Олега. Из-за меня он развелся с женой». И после расставания Магомаев еще два года донимал актрису звонками. Они прекратились, когда артист узнал о беременности зазнобы. (Позже певец обрел свое счастье с Тамарой Синявской — историю их любви можно почитать здесь).
- В январе 1970 года Наталия родила сына Дмитрия. (Любители старого доброго кино точно видели лицо мальчика — в фильме «Чучело». Он сыграл роль Димы Сомова). Однако к моменту рождения мальчика Кустинская уже встретила своего будущего третьего мужа — в новогоднюю ночь.
- У Кустинской были дружеские отношения с ее бывшей коллегой по «Три плюс два» Натальей Фатеевой. Но эта дружба закончилась в один момент, когда женщины решили вместе встретить Новый 1970-й год у Наталии дома. Фатеева была женой космонавта Бориса Егорова, но как только ему представили Кустинскую, он бесповоротно в нее влюбился и решил добиться во что бы то ни было.
- Наталия же потом заявляла: «Нет, я не уводила — он просто на лестнице у меня поселился: я была замужем, а он три дня буквально на ступеньках у меня жил!» По словам актрисы, даже попытки ее мужа поговорить с настойчивым кавалером не возымели должного результата. В итоге Кустинская решила уйти от Олега к Борису с младенцем на руках. И вскоре космонавт и актриса поженились.
- Егоров души не чаял в сыне Кустинской. Она говорила: «Он так любил моего Митьку, усыновил, дал свою фамилию, что я боялась — вдруг Борис изменит к нему отношение, если у нас появится общий ребенок». По словам актрисы, именно по этой причине она не стала заводить других детей.
- В 1973 году Кустинская сыграла в ленте «Иван Васильевич меняет профессию» небольшую, но впоследствии ставшую культовой роль. Однако нельзя сказать, что актрисе сильно везло в карьере. Когда она предпочла «Кавказской пленнице» другую ленту, то явно сделала неверный выбор. Создатели картины прямо во время съемок заменили Кустинскую другой актрисой. Всего лишь потому, что блондинка заболела воспалением легких и попала в больницу.
- Алексей Баталов предложил Кустинской роль в своем фильме «Игрок», но также пытался и ухаживать за ней. «Ты все равно будешь моей», — говорил он. Но когда актриса его отвергла, то отдал роль другой артистке.
- Наталия хотела сыграть в фильме «Гараж» роль директора рынка, однако Рязанов заявил, что Андрей Мягков ему поставил ультиматум: либо работу получает его жена, либо он вообще отказывается сниматься. А режиссер не хотел терять этого актера, потому сделал выбор не в пользу Кустинской.
- Также Наталия пробовалась на роль Раисы Захаровны в фильме «Любовь и голуби». Ей казалось, что прослушивание прошло на ура, и работа у нее в кармане. Тем не менее Меньшов сказал, что у нее слишком «западная» внешность для провинциальной героини.
- Однажды актриса собралась пойти выгулять собаку — огромного сенбернара Дина. Обычно это делал Егоров, но тот отсутствовал. Питомец резко рванул к лифту, а Наталия упала и сильно ударилась головой. Она получилась перелом основания черепа с кровоизлиянием в мозг. Здоровье красавицы сильно пошатнулось. Кустинская вспоминала: «Тогда-то Борис и нашел другую, почти не навещал меня».
- Близкая подруга Кустинской рассказывала: «Я была в курсе многих событий в ее жизни. Я знала, что Наташа рассталась с Егоровым. Что он ушел от нее к другой женщине. Что сын Митя не захотел оставаться с Наташей и переехал вместе с Егоровым. То, что Митя бросил любящую его мать, — было для меня совсем непонятно. Ведь так случилось, что Наташа осталась совсем одна».
- В 1990 году Кустинская вышла замуж за ученого Георгия Хромушина. Их брак продлился 12 лет, и в 2002 актриса стала вдовой. В этом же году не стало и сына Наталии. Он страдал от пагубных привычек и был неизлечимо болен. И его кончина буквально сломила Кустинскую.
- Подруга Кустинской вспоминала, что та стала все чаще и чаще просить у нее денег. Мол, не хватает даже на хлеб. Но также Наталия нередко присылала за деньгами мужчин с сомнительным образом жизни.
- В 2004 году бывшая звезда экрана вышла замуж в 5-й раз за своего соседа, но он через 5 лет скончался. А в 2010 она вступила в брак с мужчиной, который был ее моложе на 30 лет. По слухам, его интересовала лишь квартира знаменитости. Через 2 года был оформлен развод.
- А в 2012 году актрисы не стало. Ей было 74 года.
Мы всегда будем помнить Наталию Кустинскую молодой и эффектной, как, например, в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Кстати, этой ленте мы посвящали отдельный материал. В нем мы рассказали, какие факты остались за титрами культовой картины.
Фото на превью Три плюс два / Киностудия имени М. Горького
AdMe/Ностальгия/История Наталии Кустинской — красивейшей актрисы, которая 6 раз выходила замуж, но осталась у разбитого корыта
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