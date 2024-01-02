Как изменились актеры из сериала «Кадетство», за чьей дружбой и враждой мы с замиранием сердца следили 18 лет назад
Премьера сериала «Кадетство» состоялась в 2006 году. C тех пор многие актеры не только успели сняться в других фильмах и сериалах, но и появились в продолжении истории о кадетах. В этой статье мы решили показать, как изменились за прошедшие 18 лет звезды «Кадетства».
Максим Макаров (Макар) — Александр Головин
Илья Сухомлин (Сухой) — Аристарх Венес
Александр Трофимов (Трофим) — Артур Сопельник
Екатерина Казанова, девушка Трофима — Анна Михайловская
Андрей Леваков (Лева) — Иван Добронравов
Кирилл Соболев (Соболь) — Артем Терехов
Маргарита Погодина, девушка Соболя, а потом Макара — Линда Табагари
Алексей Сырников (Гнида) — Кирилл Емельянов
Вадим Ротмистров, отец «Гниды» — Сергей Жолобов
Офицер-воспитатель Павел Василюк — Вадим Андреев
Полина Сергеевна — Елена Захарова
Если после этой статьи вы настроились поностальгировать, самое время посмотреть, как выглядели исполнители, чьи песни еще 20-30 лет назад были на писке популярности.
Фото на превью Кадетство / Телеканал СТС и сопродюсеры
AdMe/Ностальгия/Как изменились актеры из сериала «Кадетство», за чьей дружбой и враждой мы с замиранием сердца следили 18 лет назад
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