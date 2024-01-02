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Как изменились актеры из сериала «Кадетство», за чьей дружбой и враждой мы с замиранием сердца следили 18 лет назад

Ностальгия
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Премьера сериала «Кадетство» состоялась в 2006 году. C тех пор многие актеры не только успели сняться в других фильмах и сериалах, но и появились в продолжении истории о кадетах. В этой статье мы решили показать, как изменились за прошедшие 18 лет звезды «Кадетства».

Максим Макаров (Макар) — Александр Головин

Илья Сухомлин (Сухой) — Аристарх Венес

Александр Трофимов (Трофим) — Артур Сопельник

Екатерина Казанова, девушка Трофима — Анна Михайловская

Андрей Леваков (Лева) — Иван Добронравов

Кирилл Соболев (Соболь) — Артем Терехов

Маргарита Погодина, девушка Соболя, а потом Макара — Линда Табагари

Алексей Сырников (Гнида) — Кирилл Емельянов

Вадим Ротмистров, отец «Гниды» — Сергей Жолобов

Офицер-воспитатель Павел Василюк — Вадим Андреев

Полина Сергеевна — Елена Захарова

Если после этой статьи вы настроились поностальгировать, самое время посмотреть, как выглядели исполнители, чьи песни еще 20-30 лет назад были на писке популярности.

Фото на превью Кадетство / Телеканал СТС и сопродюсеры
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AdMe/Ностальгия/Как изменились актеры из сериала «Кадетство», за чьей дружбой и враждой мы с замиранием сердца следили 18 лет назад
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