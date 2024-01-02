Как изменились актеры из сериала «Кадетство», за чьей дружбой и враждой мы с замиранием сердца следили 18 лет назад

Премьера сериала «Кадетство» состоялась в 2006 году. C тех пор многие актеры не только успели сняться в других фильмах и сериалах, но и появились в продолжении истории о кадетах. В этой статье мы решили показать, как изменились за прошедшие 18 лет звезды «Кадетства».