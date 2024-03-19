15+ людей, которые просто хотели крутую тату, а теперь будут показывать ее вместо анекдотов

Порой люди выбирают мастеров и эскизы с пугающей беспечностью. На деле важно делать тату у художника, работающего с качественными материалами и имеющего большой опыт. А иначе можно попасть в нашу подборку.

«В 18 лет встречалась с парнем. Сделали парные тату — китайский символ вечности. Вот как я это дело перекрыла»

«Выглядит как цветная сыпь»

«20 лет назад сделали с женой одинаковые татушки. И вот, подали на развод»

«К сожалению, это мое фото»

«Решила сделать на день рождения татуировку с рисунком, который много для меня значит. Но мастер решил набить мне собственную зачуханную версию этой картинки»

«Сам себе сделал небольшую татуировку на ноге, чтобы проверить, есть ли у меня талант к этому делу. Оказалось, что таланта нет»

«Это мой новый никудышный жук-олень»

Мастер говорил, что у него 20-летний опыт

«Девушка все время смеется над моей татуировкой»

Это волк... и печенька

Левый глаз Пикачу вышел неважно, поэтому пришлось прикрыть его повязкой

«Моя девушка решила стать тату-мастером. Я подумал, что будет весело, если она потренируется на мне»

«На моей ноге есть вот такой бедняжка»

«Я заказал тату-машинку из Китая. Решил поэкспериментировать на своей коже. Результат не понравился, и мне показалось, что хорошей идеей будет все закрасить. Вот что получилось в итоге»

«Мои кошаки постоянно творят какую-то дичь. Решил сделать в честь них тату»