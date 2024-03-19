15+ людей, которые просто хотели крутую тату, а теперь будут показывать ее вместо анекдотов
Народное творчество
8 минут назад
Порой люди выбирают мастеров и эскизы с пугающей беспечностью. На деле важно делать тату у художника, работающего с качественными материалами и имеющего большой опыт. А иначе можно попасть в нашу подборку.
«В 18 лет встречалась с парнем. Сделали парные тату — китайский символ вечности. Вот как я это дело перекрыла»
«Выглядит как цветная сыпь»
Так и не поняла, что это должно было символизировать. Выглядит не оч
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«20 лет назад сделали с женой одинаковые татушки. И вот, подали на развод»
«К сожалению, это мое фото»
«Решила сделать на день рождения татуировку с рисунком, который много для меня значит. Но мастер решил набить мне собственную зачуханную версию этой картинки»
«Сам себе сделал небольшую татуировку на ноге, чтобы проверить, есть ли у меня талант к этому делу. Оказалось, что таланта нет»
«Это мой новый никудышный жук-олень»
Мастер говорил, что у него 20-летний опыт
«Девушка все время смеется над моей татуировкой»
Это волк... и печенька
Левый глаз Пикачу вышел неважно, поэтому пришлось прикрыть его повязкой
«Моя девушка решила стать тату-мастером. Я подумал, что будет весело, если она потренируется на мне»
«На моей ноге есть вот такой бедняжка»
«Я заказал тату-машинку из Китая. Решил поэкспериментировать на своей коже. Результат не понравился, и мне показалось, что хорошей идеей будет все закрасить. Вот что получилось в итоге»
«Мои кошаки постоянно творят какую-то дичь. Решил сделать в честь них тату»
Так это ж пример классной минималистичной тату! Вовсе она не всртая
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«Делали татушку, мастер положил инструмент рядом с рукой и случайно нажал на кнопку»
А вот еще несколько статей, где мы показываем, какие татуировки напротив, такие классные, что хочется и себе парочку:
Фото на превью alwaysshredready / Reddit
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