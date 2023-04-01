10+ доказательств того, что звезды во время беременности превращаются в обычных женщин со своими причудами

Во время беременности у многих женщин меняются вкусовые предпочтения, и звездные мамы не исключение. Мы узнали, какие необычные пристрастия в еде появились у знаменитостей, когда они оказались в положении.

Рианна

J.M. HAEDRICH / SIPA / SIPA / East News

Хотя Рианна раньше предпочитала соленое сладкому, в ожидании первенца она нашла идеальное сочетание того и другого: певица килограммами ела мандарины, посыпанные солью. В интервью она вот как объяснила свои вкусы: «На Барбадосе мы замачиваем фрукты в океане. Поверьте мне, это действительно вкусно». Кстати, на острове Барбадос, где родилась Рианна, она считается национальным героем.

Натали Портман

0000554 / Reporter / East News

Во время 1-й беременности Натали Портман хотелось сладкого. Она рассказывала: «Я ела профитроли, десерты с кремом или просто взбитые сливки». Когда актриса ждала 2-го ребенка, по ее словам, все было по-другому: «Мне хотелось есть более полезные продукты: ананас, огурцы и... буррито, хотя оно, возможно, менее полезное, но вкусное».

Алиша Киз

Icono, PacificCoastNews / EAST NEWS

Алиша Киз во время беременности была сладкоежкой, но ее тянуло к необычным десертам. Певица сказала: «У меня была странная тяга к жареным фруктам — вишне и бананам. Я жарила бананы, и это было потрясающе!» Она добавила, что ей еще очень хотелось крем-соду с мороженым: «Это желание появилось из ниоткуда, было странно».

Джессика Симпсон

Genesis / starmaxinc.com / East News

В ожидании 1-й дочки Джессика Симпсон перестала есть пиццу из-за «кислого» вкуса. А еще она отлично поняла бы Рианну с ее пристрастием к солено-сладкому. Джессика признавалась: «Мне безумно хочется дыни. Я посыпаю ее солью, но не знаю, полезно ли это. Мне очень хочется и соленого, и сладкого. Могу съесть целую дыню за утро».

Хэлли Берри

East News

Хэлли Берри 5 лет встречалась с моделью Габриэлем Обри и родила от него первенца. Обри рассказывал, что у актрисы во время беременности было несколько особых пристрастий в еде: «Она обожала маринованные огурцы. И еще хлеб, вообще любой, главное, чтобы с солью и маринованными огурцами». У исполнительницы роли Женщины-кошки достаточно бурная личная жизнь: у нее за плечами 3 брака. 2-го ребенка Хэлли родила от 3-го мужа, актера Оливье Мартинеса.

Джессика Альба

DDNY / Broadimage / EAST NEWS

Когда Джессика Альба ожидала 3-го ребенка, она сказала на ток-шоу: «Я думала, что у меня нет никаких особенных пристрастий, пока не поняла, что все время хочу блюда японской кухни». Также она мечтала поесть мороженого со льдом, но воздерживалась от сладкого, чтобы не набрать слишком много веса. У актрисы трое детей: 2 дочки и сын. Посмотрите, как старшая девочка выросла и стала похожа на маму!

Аманда Сейфрид

Broadimage / AMPAS / Broad Image / East News

Аманда Сейфрид, будучи в положении, оказалась большим любителем углеводов. «Я хочу есть все, что приготовлено из муки, масла и сахара, — говорила она. — Можно даже только из муки и масла. Хотя нет, можно просто пачку масла». Актриса также призналась в другом пристрастии: «Я ем творог, он очень вкусный. Но мне неудобно, когда я ем его... Не знаю почему. Мне хочется есть его в одиночестве. Очень странно». Аманда предположила, что это, вероятно, из-за текстуры. Особенно звезде было неловко после случая, когда кусочки творога остались у нее на свитере, а она не заметила, обняла тестя и испачкала его.

Бейонсе

AXELLE / BAUER-GRIFFIN.COM / East News

Мама Бейонсе рассказала, что у певицы во время 1-й беременности были и утренняя тошнота, и периодическая вялость. А еще она постоянно жевала вафли.

Ким Кардашьян

PacificCoastNews / EAST NEWS

Когда Ким Кардашьян после рождения 1-й дочки спросили о пристрастиях в еде во время беременности, она ответила: «В основном я ела сыр, картофель фри с сыром и перцем чили. Короче, везде добавляла сыр». Читайте здесь, как мама Ким сумела монетизировать материнство, дав отличный старт в жизни своим шестерым детям.

Хилари Дафф

KENNELL KRISTA / SIPA / EAST NEWS

В ожидании 1-й дочки Хилари Дафф поедала фрукты, кислые мармеладки и бутерброды с арахисовым маслом и джемом, хотя обычно любит острые и соленые блюда. Сейчас она мама троих детей и призывает не стыдиться своего тела, изменившегося в результате материнства.

Зои Салдана

Derek Storm / Everett Collection / East News

Когда Зои Салдана была беременна близнецами, она постоянно хотела есть. Также актриса рассказала, что могла смешивать еду, например съесть вместе соленый огурец и пончик.

Эшли Грэм

Эшли Грэм, будучи в положении, рассказала в соцсетях, что она хотела бы съесть. Ее обращения к подписчикам были пересыпаны массой эмодзи, изображающих кукурузу, салат, мед, пончики, огурец, кофе и клубнику.

Кэти Перри

Кэти Перри призналась, что никогда не любила специи, но во время беременности ей приходилось носить соус табаско в сумочке. Также певицу шокировала ее тяга к говядине, хотя раньше она не была любительницей красного мяса.