10 звезд, которые выросли в многодетных семьях и, несмотря на все сложности, смогли добиться успеха и влюбить в себя весь мир

Немногие из нас знают о том, что, например, Мел Гибсон рос с 10 братьями и сестрами, а Марк Уолберг — самый младший из 9 детей. Несмотря на то что будущим знаменитостям порой приходилось расти в сложных условиях, они смогли выбиться в люди и построить успешную карьеру.

1. Мадонна

ANGELA WEISS / AFP / East News

Мадонна стала 3-м ребенком в семье, после нее на свет появилось еще трое детей. Так что будущая певица росла с пятью братьями и сестрами. Их мама работала рентгенологом, а папа — инженером. Мать скончалась, когда девочке было всего 5 лет, спустя 2 года отец женился на домработнице. Будущая звезда возмущалась повторным браком отца, что наложило определенный отпечаток на ее дальнейшие отношения с ним. Тем не менее именно отец отправил ее на уроки фортепиано.

Мадонна с братом Кристофером.

В одном из интервью Мадонна говорила: «Матери учат вас манерам. Но я абсолютно не знала о них, так как мама ушла в мир иной довольно рано». Она сказала, что именно чувство пустоты и тоски после трагической кончины матери подталкивало ее стремиться к успеху, она рассуждала так: «Хорошо, что у меня нет матери, которая бы меня любила. Зато я заставлю весь мир полюбить себя». Также она признавалась, что в детстве часто включала свое девичье обаяние, чтобы получить все то, что она хотела.

2. Марк Уолберг

Invision / Invision / East News

Марк Уолберг также родился в многодетной семье — он самый младший из 9 детей. Его отец был водителем грузовика, а мать — медсестрой. Когда мальчику было 11, родители развелись, после чего Марк начал вести довольно разгульный образ жизни. О том периоде он размышлял так: «Моим родителям было не все равно, но нас оставили на произвол судьбы, поэтому мы постоянно попадали в неприятности». Также он добавил: «Мы просто хотели получить то, чего у нас не было, это тоже стало причиной, по которой мы постоянно попадали в переплеты».

Марк Уолберг с братьями Донни (слева) и Полом (в центре).

В 2021 году мамы Уолберга не стало. В соцсети он разместил трогательное видео о ней и написал длинный пост, в котором были такие слова: «Я так счастлив, что меня вывела в этот мир, воспитала и направила на верный жизненный путь такая удивительная женщина. Она сформировала меня тем, кем я являюсь сейчас. Как и многие мамы, она преодолевала трудности и добивалась невозможного для своих детей, она никогда не жаловалась. Мама всегда все делала с улыбкой. Она подарила мне лучшие времена в худшее время».

3. Мел Гибсон

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Мел Гибсон стал 6-м из 11 детей. Его папа был адвокатом, а мама — учительницей. Она умерла, когда мальчику было 9 лет, так что детей воспитывал отец. По словам Мела, именно он привил им такие качества, как честность, трудолюбие и многие другие ценности. Изначально парень подумывал о том, чтобы стать шеф-поваром или журналистом, но одна из его сестер подала от имени брата заявление в Национальный институт драматического искусства. Молодого человека пригласили на прослушивание и, несмотря на отсутствие актерского опыта, все же приняли в театральную школу. Кстати, один из его младших братьев также стал актером, но Мел все же более известный артист, отмеченный большим количеством наград.

Брат Мела Гибсона, Крис.

Как-то у Гибсона спросили: если бы он вернулся в детство, то что бы сказал самому себе? Он ответил: «Не придавай большого значения мелочам. Воспользуйся всеми подарками, которые предлагает тебе судьба. Живи каждый день насыщенной жизнью. Ну и заткнись, в конце-то концов». Кстати, у самого Гибсона на данный момент 9 детей, так что он почти догнал своих родителей.

4. Майкл Джексон

Будущий король поп-музыки родился в рабочей семье и рос вместе с 8 братьями и сестрами. Они жили в небольшом доме с 2 спальнями. Родители Майкла были неравнодушны к музыке: отец играл на гитаре, а мать — на кларнете и фортепиано. С раннего детства Майкл с братьями и сестрами занимался музыкой, выступая в составе группы The Jackson 5, а их отец значился менеджером коллектива. Нельзя сказать, что отношение отца к Майклу и ко всем детям было наполнено любовью. Он частенько говорил сыну о том, что у него толстый нос, что в будущем вызвало у певца постоянное недовольство своей внешностью.

Майкл Джексон (слева внизу) со своими братьями Тито, Джеки, Джерменом и Марлоном.

Джексон говорил о том, что в детстве он испытывал постоянное чувство одиночества, от которого нередко плакал. Певец объяснял это отсутствием друзей и постоянной работой на износ.

5. Билл Мюррей

Jordan Strauss / Invision / East News

Билл Мюррей — 5-й из девяти детей, родившихся в семье продавца пиломатериалов и сотрудницы почты. Будущий актер рос настоящим хулиганом, однако у него было много занятий: он играл в гольф, футбол, а также состоял в труппе школьного театра. Отец был верным семьянином, вкладывал всю душу в воспитание детей и научил их быть теми, кем они являются сейчас. Он ушел из жизни от осложнений диабета, когда Биллу было 17. Это стало большим потрясением для всех. Мама также бесконечно любила свое семейство, постоянно устраивала ужины, созывая на них друзей и родных. Она скончалась от рака в 67 лет.

Билл Мюррей с братом Джоэлем.

В одном из своих интервью Билл сказал, что ему очень нравится иметь такую большую семью. Он продолжил: «Это довольно трудно — быть одиноким по жизни. Но так хорошо, когда у вас есть брат или сестра, с которыми вы можете поделиться самым сокровенным». У самого Билла на данный момент 6 детей.

6. Род Стюарт

Род Стюарт — младший из 5 детей. Он был самым избалованным и любимым членом семьи. Как-то певец привел довольно показательный пример из детства. Еще до его рождения, готовя рагу из кролика, мать делила сердце животного между своими 4 детьми, однако после рождения младшего сына она отдавала ему сердце целиком. Также его сестра, возвращаясь по пятницам с работы, всегда дарила игрушку своему младшему брату. В целом его детство было весьма счастливым.

Род Стюарт со старшим братом Доном.

В 2022 году Стюарт выпустил проникновенную песню и клип, посвятив их своему почившему отцу. В конце клипа он произнес: «Папа, надеюсь, ты смотришь на нас с небес, потому что если бы не ты, то всего этого могло бы и не быть». В 2016 году, когда Роду присуждали звание рыцаря, он сказал: «Я бы очень хотел, чтобы мои родители видели это».

7. Энрике Иглесиас

Энрике Иглесиас — 3-й по старшинству ребенок из 8 детей Хулио Иглесиаса. Когда Энрике было 2 года, его родители развелись, у отца появилось еще 5 детей от второго брака. После развода некоторое время дети жили с матерью, потом были вынуждены перебраться к отцу. Там их в основном воспитывала няня Эльвира Оливарес, которой Энрике был настолько благодарен, что даже посвятил ей свой первый альбом.

Энрике с 3 братьями.

Да, папа Энрике, Хулио Иглесиас, на тот момент уже был известным певцом, однако сын не хотел пользоваться помощью отца и втайне от него сделал демозапись и передал продюсеру, с которым они придумали историю про неизвестного певца с Гватемалы. Так и началась его карьера. Энрике рассказал, что если бы его родители узнали о его стремлении стать певцом, то точно не были бы в восторге. Тем не менее артист безмерно благодарен родителям за его счастливое детство.

8. Рианна

У Рианны есть 5 братьев и сестер, двое из них родные, а трое — сводные от предыдущих отношений отца. Мама Рианны работала бухгалтером, а папа — инспектором товарного склада на фабрике одежды. Часто дочь помогала отцу, выполняя мелкие поручения по работе. Когда будущей певице было 14 лет, ее родители развелись, она перестала общаться с отцом. Спустя некоторое время папа и дочь восстановили связь, и сегодня она называет его «самым крутым человеком на планете».

Рианна поддерживает теплые отношения не только со своими родными братьями и сестрами, но и со сводными. Например, старшая сводная сестра Канди как-то признавалась, что ее дети всегда были большими поклонниками Рианны. Вторая ее сводная сестра Саманта, когда познакомилась с 3-летней Рианной, вовсе считала ее своей мини-копией.

9. Сара Джессика Паркер

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Сара Джессика Паркер стала 4-м ребенком в семье сотрудницы детского сада и журналиста. После развода матери с отцом на свет появилось еще 4 детей от брака матери с другим мужчиной. Так что Паркер росла с 7 братьями и сестрами. Сара часто носила одежду, оставшуюся от старших детей или купленную в комиссионках. В начальной школе ей был положен бесплатный обед, вот так она рассказывала об этом: «Я воспринимала его как клеймо. Конечно, я была не единственным человеком, получавшим бесплатный обед, но от этого мне не становилось легче». Несмотря на то что семейный бюджет был строго ограничен, мать Сары всячески поощряла тягу дочери к актерству. Хотя она не могла оплатить ей уроки актерского мастерства, но договорилась убираться в студии в обмен на обучение дочери. Часто она водила детей на бесплатные театральные постановки и тем самым привила им любовь к искусству.

Отец Сары Джессики Паркер Пол Форст, ее мать Барбара и брат Пипин Паркер с женой.

Как-то Сара Джессика Паркер рассказывала, что в те времена они жили настолько бедно, что празднования дней рождения и Рождества для них были большой редкостью.

10. Селин Дион

Cyril Pecquenard / KCS / East News

Селин Дион была младшей из 14 детей. После рождения 13-го ребенка ее мать решила остановиться. Но по воле случая родила еще одну девочку, ею и стала Селин. Их семья была довольно обычной, со скромным достатком, но, несмотря на это, никто из членов семейства никогда не испытывал недостатка в любви. Места в их доме было настолько мало, что будущей звезде приходилось спать в ящике. Все дети разделяли увлечение музыкой, однако мама заметила, что младшая дочь обладает необычайным талантом. Она записала песни в исполнении Селин на кассету и отправила ее музыкальному менеджеру. Тогда и началось восхождение Дион на музыкальный олимп.

Селин Дион с мамой, папой, сестрами и братьями.

Как-то певица признавалась: «Моя мама была удивительной. Вместе с отцом она вырастила 14 детей. При недостатке денег наш дом был наполнен любовью. Она любила петь и даже написала для меня песню, которая стала первой в моем репертуаре. Мама обладала необыкновенным чувством юмора и была для меня настоящим героем».