13 звезд, которые наконец решили стать мамами без оглядки на возраст и чужое мнение

В современном мире многие женщины становятся мамами без оглядки на годы. Знаменитости не исключение. Так, некоторые из них решились на первенца в уже зрелом возрасте и не скрывают своей радости.

1. Линдси Лохан

Charles Sykes/Invision/East News

Линдси Лохан почти 37 лет, и она готовится впервые стать мамой. Радостной новостью актриса поделилась на страничке в социальной сети совсем недавно. Она опубликовала фотографию комбинезона с надписью «Скоро» и написала: «Мы благословлены и взволнованы!» А почти год назад знаменитость сообщила о своей свадьбе с финансистом Бадером Шаммасом.

2. Кейли Куоко

zz/RE/Westcom/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News , Jordan Strauss/Invision/East News

В октябре прошлого года Кейли Куоко объявила, что ждет первенца. 37-летняя актриса признается, что не читает специальных книг по материнству и не строит планов по воспитанию ребенка, а вот ее бойфренд Том Пелфри изучил уже уйму всего по этому поводу.



3. Сара Снук

Hahn Lionel/ABACA/Abaca/East News , Charles Sykes/Invision/East News

Сара Снук, звезда сериала «Наследники», и ее муж Дэйв Лоусон ждут первенца. 35-летняя австралийская актриса продемонстрировала свои новые формы на премьере четвертого сезона этого хита 20-го марта.

4. Хилари Суэнк



Хилари тайно вышла замуж за предпринимателя Филипа Шнайдера в августе 2018 года, а в октябре 2022 звезда оскароносного фильма «Малышка на миллион» объявила, что ждет двойню. 48-летняя актриса признается, что давно хотела детей и рада скорому пополнению в семье.

5. Грейс Гаммер

Evan Agostini/Invision/East News

Грейс Гаммер, актриса и дочь Мерил Стрип, впервые стала мамой совсем недавно — в марте 2023 года. Ей почти 37 лет. Отец ребенка — диджей и музыкальный продюсер Марк Ронсон.

6. Катрина Балф

Invision/Invision/East News

У ирландской модели и звезды сериала «Чужестранка» Катрины Балф родился первый ребенок, когда ей было 42 года. Об этом актриса объявила в социальной сети и проиллюстрировала новость черно-белой фотографией с рукой новорожденного.

7. Шарна Берджесс

Charlie Steffens/AdMedia/SIPA/Sipa Press/East News

Профессиональная танцовщица Шарна Берджесс родила сына в 37 лет. Вместе с отцом ребенка, 48-летним Брайном Остином Грином, она с радостью делилась с поклонниками, как проходит их жизнь вместе с малышом. Хотя это первый ребенок Шарны, у малыша уже есть старшие братья и сестры — дети Брайна.

8. Фрида Пинто

Звезда фильма «Миллионер из трущоб» Фрида Пинто впервые стала мамой в 37 лет. Во время беременности она поддерживала других молодых мам и советовала не пытаться все контролировать, Актриса рассказала, что, хотя она готовилась к своей беременности, сюрпризы, конечно, были.

9. Леона Льюис

37-летняя певица родила свою дочь Кармель Аллегру в 2022 году. Она опубликовала милое фото и подписала: «А потом их стало трое. Наша маленькая Кармель Аллегра появилась 22 июля 22 года».

10. Зави Эштон

PacificCoastNews/EAST NEWS , Invision/Invision/East News

Британская актриса и драматург Зави Эштон, которая присоединится к кинематографической вселенной Marvel в 2023 году и будет играть в фильме «Марвелы», стала мамой в 38 лет. Зави и ее жених Том Хиддлстон пока скрывают пол младенца.

11. Дженна Ашковиц

Звезде музыкального телесериала «Хор» Дженне Ашковиц было 36, когда она родила свою дочь Эмму. Кстати, имя девочки актриса посчитала нужным сначала хранить в секрете и раскрыла его только через 5 месяцев после ее рождения.

12. Эшли Грин

NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

35-летняя актриса из «Сумерек» и ее муж, предприниматель Пол Хури, сообщили о рождении своего первого ребенка осенью 2022 года. А уже через несколько месяцев после этого Эшли демонстрировала фотографии, где она занимается спортом на природе. Актриса говорит, что, хотя ее тело не будет прежним, она очень горда собой.



13. Пэрис Хилтон

ROBYN BECK/AFP/East News

Пэрис Хилтон впервые стала мамой. 25 января 2023 года она опубликовала фотографию с рукой новорожденного, которая держит ее палец. Сейчас звезде 42 года, и она вместе с мужем Картером Реумом обратились к помощи суррогатной матери.

Фото на превью Charles Sykes/Invision/East News