13 звезд, которые наконец решили стать мамами без оглядки на возраст и чужое мнение
В современном мире многие женщины становятся мамами без оглядки на годы. Знаменитости не исключение. Так, некоторые из них решились на первенца в уже зрелом возрасте и не скрывают своей радости.
1. Линдси Лохан
Линдси Лохан почти 37 лет, и она готовится впервые стать мамой. Радостной новостью актриса поделилась на страничке в социальной сети совсем недавно. Она опубликовала фотографию комбинезона с надписью «Скоро» и написала: «Мы благословлены и взволнованы!» А почти год назад знаменитость сообщила о своей свадьбе с финансистом Бадером Шаммасом.
2. Кейли Куоко
В октябре прошлого года Кейли Куоко объявила, что ждет первенца. 37-летняя актриса признается, что не читает специальных книг по материнству и не строит планов по воспитанию ребенка, а вот ее бойфренд Том Пелфри изучил уже уйму всего по этому поводу.
3. Сара Снук
Сара Снук, звезда сериала «Наследники», и ее муж Дэйв Лоусон ждут первенца. 35-летняя австралийская актриса продемонстрировала свои новые формы на премьере четвертого сезона этого хита 20-го марта.
4. Хилари Суэнк
Хилари тайно вышла замуж за предпринимателя Филипа Шнайдера в августе 2018 года, а в октябре 2022 звезда оскароносного фильма «Малышка на миллион» объявила, что ждет двойню. 48-летняя актриса признается, что давно хотела детей и рада скорому пополнению в семье.
5. Грейс Гаммер
Грейс Гаммер, актриса и дочь Мерил Стрип, впервые стала мамой совсем недавно — в марте 2023 года. Ей почти 37 лет. Отец ребенка — диджей и музыкальный продюсер Марк Ронсон.
6. Катрина Балф
У ирландской модели и звезды сериала «Чужестранка» Катрины Балф родился первый ребенок, когда ей было 42 года. Об этом актриса объявила в социальной сети и проиллюстрировала новость черно-белой фотографией с рукой новорожденного.
7. Шарна Берджесс
Профессиональная танцовщица Шарна Берджесс родила сына в 37 лет. Вместе с отцом ребенка, 48-летним Брайном Остином Грином, она с радостью делилась с поклонниками, как проходит их жизнь вместе с малышом. Хотя это первый ребенок Шарны, у малыша уже есть старшие братья и сестры — дети Брайна.
8. Фрида Пинто
Звезда фильма «Миллионер из трущоб» Фрида Пинто впервые стала мамой в 37 лет. Во время беременности она поддерживала других молодых мам и советовала не пытаться все контролировать, Актриса рассказала, что, хотя она готовилась к своей беременности, сюрпризы, конечно, были.
9. Леона Льюис
37-летняя певица родила свою дочь Кармель Аллегру в 2022 году. Она опубликовала милое фото и подписала: «А потом их стало трое. Наша маленькая Кармель Аллегра появилась 22 июля 22 года».
10. Зави Эштон
Британская актриса и драматург Зави Эштон, которая присоединится к кинематографической вселенной Marvel в 2023 году и будет играть в фильме «Марвелы», стала мамой в 38 лет. Зави и ее жених Том Хиддлстон пока скрывают пол младенца.
11. Дженна Ашковиц
Звезде музыкального телесериала «Хор» Дженне Ашковиц было 36, когда она родила свою дочь Эмму. Кстати, имя девочки актриса посчитала нужным сначала хранить в секрете и раскрыла его только через 5 месяцев после ее рождения.
12. Эшли Грин
35-летняя актриса из «Сумерек» и ее муж, предприниматель Пол Хури, сообщили о рождении своего первого ребенка осенью 2022 года. А уже через несколько месяцев после этого Эшли демонстрировала фотографии, где она занимается спортом на природе. Актриса говорит, что, хотя ее тело не будет прежним, она очень горда собой.
13. Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон впервые стала мамой. 25 января 2023 года она опубликовала фотографию с рукой новорожденного, которая держит ее палец. Сейчас звезде 42 года, и она вместе с мужем Картером Реумом обратились к помощи суррогатной матери.
Если вы хотели бы больше узнать о знаменитостях, которые стали мамам, вам могут понравиться эти статьи:
- 16 звездных мам, которые будто вчера красовались беременными на красной дорожке. Мы и не заметили, как выросли их дети
- 15+ беременных звезд, которые не стали одеваться в бесформенные балахоны и выглядели краше, чем когда-либо
- 14 знаменитых женщин, которые доказывают, что никогда не поздно стать мамой
- 11 знаменитостей, которые плюнули на стереотипы и стали мамами после 40
- «Рыжая Соня» Бригитта Нильсен родила после 50 и считает, что общество больше не должно осуждать позднее материнство