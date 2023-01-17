16 историй о родственниках, для которых наглость — второе имя

Жадные люди часто придумывают разные оправдания своим поступкам. Они называют себя бережливыми или же приводят нелепые доводы, которые должны показать, будто все кругом ошибаются и лишь именно ими руководят настоящие благие намерения. Хорошо, когда от таких хитрецов можно держаться подальше, но бывает так, что весьма скупым оказывается близкий родственник, и это настоящее бедствие. Мы сочувствуем всем, кому приходится иметь дело с такой родней, от которой даже снега зимой не дождешься за просто так. Но часто поступки, продиктованные желанием сэкономить, бывают настолько нелогичными и смешными, что хочется пересказывать их как анекдот.