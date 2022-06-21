15 детей, которые озадачили взрослых своими ответами

После рождения ребенка родителей накрывают смешанные чувства: от гордости до страха. Любимое чадо дарит шквал разнообразных эмоций, особенно в возрасте «почемучки» и в начальных классах. Именно в этот период юный ум выдает такие перлы, что диву даешься.