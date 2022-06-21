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15 детей, которые озадачили взрослых своими ответами

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После рождения ребенка родителей накрывают смешанные чувства: от гордости до страха. Любимое чадо дарит шквал разнообразных эмоций, особенно в возрасте «почемучки» и в начальных классах. Именно в этот период юный ум выдает такие перлы, что диву даешься.

ADME хочет поделиться историями о детской непредсказуемости, которая поставила взрослых в тупик.

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А вы уже были свидетелем невероятной детской сообразительности?

Фото на превью GaucherMeg / Twitter
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