15 историй о том, что детский сад — это не только молочная каша и послеобеденный сон, но и куча комичных происшествий
Из детского сада малыши регулярно приносят не только поделки из пластилина и цветной бумаги, но и весьма занимательные истории. У каждой мамы наверняка наберется в запасе добрый десяток таких курьезных рассказов, которые потом пересказываются из поколения в поколение. Следующими историями мы решили не только поднять вам настроение, но и напомнить те деньки, когда основным блюдом на вашем столе были молочные каши и запеканки, а обычная карамелька казалась пределом блаженства.
- Дело было зимой. Иду я мелкий, года 3–4, и вижу, что забор блестит от инея. Лизнул. Забор меня почему-то не отпустил. На вопли и слезы прибежала воспиталка, меня отлили теплой водой и сказали больше так не делать. Иду я, а мне обидно: я к забору прилип, а остальные нет, несправедливо! Ну подхожу я к детям и говорю: «Видели, как вокруг меня воспиталка носилась? Хотите, чтобы так и с вами было?» Те кивают. И пока воспитательница была в садике, я провел группу к ограде, и на счет «три» детки лизнули забор. Крики, вопли, слезы. Прибежали сразу две воспиталки, одна — из соседней группы. Я пошел туда, расставил детей у ограды, и все по кругу... Короче, за тот вечер, по словам мамы, я обошел все группы сада. А на следующей неделе меня перевели в другой садик. © Ckpyt / Pikabu
- Около детсада были железнодорожные пути. Пришло мне как-то в голову подговорить всю группу сбежать из садика, сесть на поезд и отправиться «путешествовать по стране». Общими усилиями собрали в дорогу небольшие деньги и яблоко. Нашему путешествию помешала толстенькая девочка, которая бежала последней и застряла в заборе... И воспитательница, увидевшая, как я пытаюсь ее тащить. В итоге всем влетело, но дух авантюризма остался. © Подслушано / Ideer
- Помню, как мы делали коллажи в виде разноцветных рыбок, собирая кусочки, вырезанные из журналов. Один из моих одногруппников нашел рекламу женского бюстгальтера, вырезал бюстгальтер и использовал его как солнцезащитные очки для своей рыбки. Воспитательница пожурила его, а он так и не понял, что делал не так. © rkgk13 / Reddit
«Эти шарики с отпечатками пальчиков сделали мои детсадовцы»
- Эту историю о моем первом дне в саду любит рассказывать мама. До детского сада я не любила сама одеваться на прогулку, а мама потакала моей лени. И вот дети собираются на прогулку, а я подхожу с рейтузами к воспитательнице, мол, одевай меня! На что воспитательница говорит, что в садике дети одеваются сами. Тут в мое поле зрения попал мальчик, еще мне не знакомый. Я подошла к нему, и далее состоялся диалог:
— Мальчик, тебя как зовут?
— Рома.
— Рома, надень мне штаны!
И Рома молча принялся натягивать на меня рейтузы. © annaryabbi / Pikabu
- Дочери года 4, прихожу в сад. Вопрос:
— А папа Ваня дома?
— Да.
— А папа Игорь?
Помню косые взгляды мамочек в мою сторону. И не будешь же объяснять, что папа Игорь — это паренек лет 15 из нашего дома, которого малышня прямо обожает. Он играет с детворой, вот они его так и прозвали. © Елена Юрина
- Сын, когда был маленький, не любил ходить. Идти из детского сада до дома минут 20–25. И через 5 минут он начинал ныть, проситься на руки: «Нестись хочу!» Шел нам навстречу немолодой мужчина, видимо, какая-то болезнь на лице — оно было обезображено. И этот мужчина со словами «Я тебя заберу» протянул к сыну руки. Он, видимо, думал, что малыш испугается. Но испугался сам: сынишка залез ему на руки, и снять его было невозможно, уцепился и орет: «Я нестись хочу!» Еле оторвали. © Елена Арсланова
- Был в группе детсада мальчик, сын богатых родителей. Ничего на обед не ел, тарелку отодвигал: «Мы такое не едим». «Причуды богачей», — вздыхая, думали воспитательницы. Однажды родители задержались, воспитательница повела мальчика к себе. Дело к вечеру, он голодный. Не надеясь на успех, спросила, мол, чем тебя покормить, а он:
— Ничем, вы такое не готовите.
— Ну что же это?
— Яичница. © Подслушано / Ideer
«Я в первый день детского сада (2004 год)»
- Помню, в детсаду давали отвратительную еду и заставляли ее есть. Не съел — сиди с этой тарелкой до вечера. При этом нас еще запугивали, что выльют тарелку содержимого за шиворот. И вот настал тот день, когда меня это достало: взяла тарелку с рассольником, встала и вылила на воспиталку. Отгребла тогда от нее знатно, но была героиней в глазах воспитанников. А родители даже не ругали. © Подслушано / Ideer
- Первый день моей дочери в саду. Я волновалась очень, что она плакать будет. Она зашла в группу, а я за стеклянной дверью еле слезы сдерживала. Вдруг она оборачивается и говорит мне спокойно: «Ты еще здесь? Иди и не надо волноваться за меня!» Думала, что все, свобода! Но не тут-то было! Целый день переживала, как она там. Пришла забрать, а дочка мне: «Что, уже домой пора?» © Ecaterina Climentovschi
- Я влюбилась в одного мальчика. Однажды мы всей группой с родителями пошли в зоопарк. Я пристроилась с этим мальчишкой к своей маме. Мы держались за руки, и все было хорошо, пока не добрались до контактного зоопарка. Там одна из коз съела бумажку с именем, приколотую к его рубашке. А он испугался, заплакал и попытался спрятаться за мамой, крича, что коза хочет съесть его. Я отвлекла козу, дав ей бумажку со своим именем, а моя мама вывела этого мальчика из загона. И хотя я была разочарована, что он испугался какой-то козы, мы оставались друзьями в течение нескольких лет. © ditch_lily / Reddit
- Собираю 4-летнюю дочку в детский сад, а она мне: «Не хочу, не пойду. Я спать хочу». Успокаиваю, мол, в садике дневной сон будет. Она ревет и требует, чтобы я забрала ее до дневного сна. Идем в сад, всю дорогу хнычет. В раздевалке детсада рядом садятся мама с мальчиком. Тот пододвигает руку к ручонке моей девочки, едва касается мизинчиком и говорит:
— Мариам, ты очень красивая девочка.
Дочь засмущалась, на лице появился румянец, глазки игриво забегали. Ему она так ничего и не ответила, но, заходя в группу, мне тихо сказала: «Мам, оставь меня на дневной сон». © AtatoraMatushka / Pikabu
- Это был 82-й или 83-й год, мне тогда было года 2–3. Когда мама пришла забирать меня из детского сада, то увидела, что я просто неподвижно стою и смотрю на аквариум, который был у нас в комнате детсада. Мама спросила меня, что случилось. А я ответил, что меня наказали за то, что я слишком много болтаю в группе, и велели поговорить с рыбой. © Nadzir Jamal / Quora
- У нас в детсаду были трехколесные велосипеды. Но их было мало, поэтому зевать не приходилось. И вот я как-то сидел в песочнице и тут увидел, как ребенок бросил велосипед. Я мигом вылез из песочницы и, все еще сжимая игрушку, с которой играл, стал наяривать по всей площадке. Но воспитательница сказала вернуть игрушку на место. Чтобы не потерять велик, я с размаху швырнул игрушку в песочницу, но случайно попал ею в голову девочке. Воспитательница потребовала, чтобы я извинился. Я подъехал на велосипеде, торопливо буркнул той «извини» и хотел ехать дальше, но воспитательница заставила меня слезть с велика и проявить искренность. Раздраженно рыча, я бросился к девочке, извинился, бросился обратно... но было поздно. Другой ребенок ухватил велик в свои руки. Оставшуюся часть прогулки я вовсю ругал «злую воспиталку». © Michael Noell / Quora
«Вчера я ужинал у родителей и увидел, что они достали Санту, которого я сделал в детсаду в 6 лет. Было так приятно, что родители снова достали его спустя 40 лет»
- Помню, как наша воспитательница уходила на время сна и мы все начинали болтать. А когда она возвращалась, ужасно громко храпели. В то время мы считали себя шибко умными, а воспитательница нам еще и подыгрывала, говоря: «О, я думаю, они спят», после чего уходила. А оказалось, она записывала имена храпящих и писала записки нашим родителям. © Unknown author / Reddit
- Пошла вчера забирать внука сразу после парикмахерской, где мне сделали короткую стрижку. Когда вошла в группу и позвала его, тот поначалу радостно кинулся мне навстречу, а потом стал как вкопанный. Подозрительно осмотрел меня, нехотя протянул руку и медленно пошел к шкафчикам. А я, пытаясь его растормошить и заодно получить комплимент насчет прически, спрашиваю: «А ты что, меня сразу не узнал?» Внук тяжело вздохнул, еще раз пробежал по мне взглядом и веско сказал: «Да, не узнал, ты в прошлый раз в других туфлях была!» © XXLitov / Pikabu
Какие любопытные истории происходили в детском саду с вами или с вашими детьми?
AdMe/Семья/15 историй о том, что детский сад — это не только молочная каша и послеобеденный сон, но и куча комичных происшествий
Поделиться этой статьёй