15 историй о том, что детский сад — это не только молочная каша и послеобеденный сон, но и куча комичных происшествий

Из детского сада малыши регулярно приносят не только поделки из пластилина и цветной бумаги, но и весьма занимательные истории. У каждой мамы наверняка наберется в запасе добрый десяток таких курьезных рассказов, которые потом пересказываются из поколения в поколение. Следующими историями мы решили не только поднять вам настроение, но и напомнить те деньки, когда основным блюдом на вашем столе были молочные каши и запеканки, а обычная карамелька казалась пределом блаженства.