15 детей, которые своими перлами кого угодно до обморока доведут
Ни для кого не секрет, что дети отличаются своим неуемным любопытством, тягой к тому, чтобы как-нибудь пошалить, и логикой, изумляющей всех взрослых. Ведь от кого еще мы могли бы узнать, что нельзя мечтать выспаться, что шоколадное молоко дают коричневые коровы, а кошка иногда бывает собакой.
У нас в ADME улыбка с лица не сходит, когда мы читаем о причудливых детских выходках. Это еще один способ узнать о мире что-то новое, только через призму детской непосредственности.
- У дочки выпал молочный зуб. И, разумеется, ночью зубная фея принесла подарок под подушку — новый скетчбук. Дочь в восторге, бегает и всем показывает. Хвастается деду:
— Деда, смотри, что мне зубная фея принесла!
— Ой, как здорово.
— Деда, а к тебе зубная фея в детстве прилетала?
— Нет, внучка, ко мне почему-то не прилетала. Мне однажды лошадиное копыто прилетело, так я разом половины молочных зубов лишился.
Дочь задумалась. Потом выдала:
— Деда, может, поэтому и не прилетала? Не смогла все разом дотащить. © shurskiy / Pikabu
- Одним из самых ужасных моментов детства был тот, когда я заметила, что я моргаю. Моргаю! У меня была паника! Я побежала спрашивать, почему я так делаю, объясняла, что не могу теперь остановиться! Оказалось, что моргают все и это нормально. Но в глубине души я все равно верила, что до того момента я не моргала. © Подслушано / Ideer
- Дочь моей бывшей девушки нашла бездомную кошку и очень хотела показать ее кому-нибудь. Подошел один из моих друзей, и дочка сказала: «Посмотрите на мою новую собаку! Она кошка!» © B******Burger / Reddit
- Младшая дочь идет и тащит кота из одной комнаты, где гости собрались, в другую, дальнюю. Проходит мимо меня, спрашивает:
— Я правильно его несу?
(Кот большой, и я ее учила, как держать его и носить, чтобы ему было комфортно.)
— Да, правильно.
Доносит кота до дивана, но кладет его на пол. Кот медленно идет обратно в комнату к гостям.
— А зачем ты его вообще несла?
— Ну чтобы походил, а то что он все лежит! © Visarena / Pikabu
- Мы даем нашему трехлетнему сыну наклейки за хорошее или плохое поведение. Он попросил включить мультик перед сном, но я увидела, что хороших наклеек у него сегодня нет. Сын разозлился и бросил свою чашку с молоком на пол. Пока я его успокаивала, прямо увидела, как в его голове появилась идея. Он побежал на кухню и выбежал оттуда с рулоном бумажных полотенец: «Если я протру это, ты дашь мне хорошую наклейку?» © EffityJeffity / Reddit
- В детстве у меня был свой бизнес: родители отправляли в магазин за негазированной водой, а я просто брала пустую бутылку с этикеткой такой же воды, шла в огород и набирала воду там. Деньги забирала себе. Никто ни о чем не догадывался. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было около четырех лет, мой дядя дал мне денег, чтобы я могла купить себе что-нибудь в магазине. Я выбросила их в мусорное ведро и заплакала, потому что он дал мне купюры, а не монеты. Детская логика подсказывала мне, что монеты лучше и стоят больше, потому что они звенят, а купюры нет. Я думала, чем больше звона, тем больше я могу купить. © Sabrina Braun / Quora
- Как и многие дети, я не любил уколы и прививки и постоянно отказывался их делать, что возмущало всех взрослых. Однажды дошло до того, что я поставил ультиматум. Из школы позвонили моим родителям, чтобы сообщить им, что я не хочу делать прививку до тех пор, пока они не купят мне настоящую живую лошадь. © Подслушано / Ideer
- Однажды мой супруг усадил нашего сына на ступеньки, чтобы немного пожурить его за проступок. Спрашивает ребенка:
— Ты знаешь, почему ты сейчас сидишь здесь, молодой человек?
Сын отвечает совершенно невозмутимо:
— Из-за гравитации?
Мы оба попытались не рассмеяться, но не получилось. © Sara Teresa / Quora
- Случился такой диалог с племянником.
— Откуда берется молоко? — спрашиваю я.
— От коров, — отвечает племянник.
— А что насчет шоколадного молока?
— От коричневых коров.
— Клубничное молоко?
— От клубничных коров.
— А банановое молоко?
— Из бананов. © SwamBMX / Reddit
- Моя мама, когда училась в младших классах, побрила налысо своего младшего брата перед школьным спектаклем, потому что «нельзя же парик на волосы надевать». © Подслушано / Ideer
- Однажды я зашел в ванную комнату и обнаружил там младшую дочь пяти лет, лежащую в ванне. Она делала вид, что спит. Обычно я подыгрывал, пока она не начинала смеяться, но не сейчас. Я был слишком удивлен тем фактом, что на ее лице было густо намазано гуакамоле, а на глазах лежали ломтики огурца. Я позвал жену. Сквозь смех и слезы мы попытались разбудить ее и расспросить обо всем. Оказывается, ее сестра семи лет посоветовала это «расслабляющее средство», чтобы решить ее проблемы. © Arran Kleyman / Quora
- Ребенок девяти лет сегодня спросил, о чем я мечтаю.
— Выспаться, — отвечаю я.
Он рассмеялся в голос, говорит:
— Мам, нет такой мечты. Выспаться когда угодно можно.
Напомню ему этот диалог лет через 20. И тогда придет моя очередь смеяться. © DverVLeto / Pikabu
- Когда я был маленьким, думал, что звук сверчков издают звезды. «Послушай звезды!» — радостно сказал я какому-то взрослому, а потом он меня огорошил правдой. Несмотря на то что это нелепо и смешно, в этом была логика. Ведь чем дальше в лес, дальше от городских огней, тем больше звезд и звуков сверчков. Легко было подумать, что мерцание звезд совпадает со стрекотанием. © Jamie Camardelle / Quora
- Мой сын очень хотел пойти в школу, чтобы научиться читать, как старший брат. Итак, первый день закончился, и я спрашиваю, как все прошло. Сын начал плакать, и я спросила, что же случилось. Он сказал: «Я еще не научился читать». Он думал, что сразу все поймет, как только пойдет в школу, поэтому был очень расстроен. © waternymph77 / Reddit
А как дети чудили у вас на глазах?
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