15 детей, которые своими перлами кого угодно до обморока доведут

Ни для кого не секрет, что дети отличаются своим неуемным любопытством, тягой к тому, чтобы как-нибудь пошалить, и логикой, изумляющей всех взрослых. Ведь от кого еще мы могли бы узнать, что нельзя мечтать выспаться, что шоколадное молоко дают коричневые коровы, а кошка иногда бывает собакой.