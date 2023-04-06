15+ историй о том, какие ошибки в воспитании могут аукнуться детям во взрослом возрасте
Взрослым так хочется подстелить соломки, оградить, уберечь, да и, кажется, мы лучше знаем, что нужно ребенку. И вовсе это не навязывание, а забота, верно? Но только дело в том, что часто такое отношение приводит к отсутствию самостоятельности и может аукнуться во взрослой жизни. Мы собрали примеры воспитания, которые можно назвать спорными, ведь они возмутили пользователей сети до глубины души. А в бонусе расскажем, зачем родители сознательно растят детей избалованными.
- В детстве меня постоянно куда-то тащили: «Быстрее в садик! Бегом в школу! На теннис, на музыку, на плавание... Бегооом». Я до сих пор бегу, как в попу раненый олень. Но когда я с мелкими, я иду в их темпе, чтобы рассмотреть все цветы, всех кошек. Я не хочу пробежать их детство... © Подслушано / Ideer
- Подруга мамы воспитывала своих детей по книгам о детской психологии. Вычитала, что нельзя говорить «нет» своему ребенку, это повредит его самооценке. И вот звонит она маме в слезах, мол, опаздывает на работу, а ее 12-летний пацан требует, чтобы она везла его в библиотеку, и пришлось сказать ему «нет». Тогда он разозлился, сказал ей, что она плохая мать, и заперся в своей комнате. В итоге он месяцами ей об этом напоминал, а она что-то там ему покупала, чтобы задобрить. © Kammy Chinnock / Quora
- Моя подруга ругает своего ребенка за бранные слова: «Зараза, я не желаю слышать, как ты произносишь это поганое слово!» Боже, интересно, откуда у бедняги взялась эта манера?.. © thespaghettiincident / Reddit
- У знакомого сын (старший) и дочь. Естественно, девочке хотелось все, что есть у брата. Например, они играют вместе и мальчик говорит:
— Мама! Она забрала мою игрушечную машинку.
Девочка выразительно смотрит на мать, и та сдается:
— Пусть она возьмет ее. Ты можешь поиграть с другими игрушками.
Мальчишка дуется и переходит к другой своей игрушке. Его сестра тут же теряет интерес к машинке и вырывает у брата то, что он взял.
— Мама! Она снова отбирает.
— Перестань жаловаться на сестру. Она просто ребенок. Пусть играет с чем хочет.
В итоге у девочки никаких понятий о личных вещах и границах. Она знает, что все, что ей нужно сделать, — это крикнуть: «Мама!» — и все проблемы будут решены. © Anonymous / Quora
- К сожалению, сейчас многие любят не детей, а свое родительство. Ради лайков, если можно так выразиться. Гиперопека вредна и мамам — лишает их реальной жизни, и детям — мешает здоровому взрослению. Показательно, что мамы не умеют часто говорить «я» и «он / она» по отношению к ребенку. Всегда «мы»: «Мы поели, мы сходили в туалет». И так до подросткового возраста, а то и дольше. Проживают жизнь детей сами. © madirina / Pikabu
- Сцена в кафе у дома. Стоят мама и девочка лет 7. Мама:
— Выбирай что хочешь!
Девочка:
— Хочу гречку.
— Да ну, гречка — это невкусно, нам порцию пюре. Что еще будешь?
— Печеночную котлетку.
— Фу! Это не полезно, это не мясо. Нам куриный биточек. Что будешь сладкое?
— Ватрушку с творогом.
— Ну это так банально, нам тропический эклер. А что пить?
— Чай черный.
— Да тут же есть компот! Нам компот из шиповника — это полезно.
Мы с кассиром такие: «Что происходит вообще?» © Kotakotaro / Pikabu
- Зачем хвалить ребенка за каждую мелочь? Это обесценивает похвалу. «Молодец, положил ложку в раковину! Большое спасибо за этот прекрасный рисунок!» Когда ваш ребенок делает что-то действительно полезное, уместно спокойное и вежливое «спасибо». Когда он делают что-то экстраординарное, вот тогда и в тему будет этот взволнованный комментарий с похвалой. А если он просто сам завязал шнурки или в очередной раз написал свое имя, это значит, что просто все идет как нужно. © Maggie Christy / Quora
- Я считаю, что это самая распространенная ошибка — чрезмерная защита. Как наполнить жизнь малыша страхами и зародить неуверенность в себе? Передать ему свои взрослые страшилки, наполнив детские дни тревогой. Родители должны усвоить, что если они хотят воспитать ребенка сильной личностью, то им нужно перестать за все трястись и снова и снова совершать этот «прыжок веры». © Rishave Verma / Quora
- У меня был школьный друг, которому мама разрешала оставаться дома, когда он захочет, а еще задаривала безо всякой причины. Короче, он стал таким ленивым, что она начала платить ему, чтобы он выходил на улицу и гулял с собакой или ходил в бассейн. Теперь он подрос, и большую часть времени он разговаривает с ней неуважительно, может разораться при ней, а она все это вынуждена терпеть. © Andefir / Quora
- Приводит как-то мама ко мне 11-летнего сына на рисование. И с порога выдает: «Иди быстрее, че плетешься? Иди умойся в туалете». И с сарказмом: «Вот привела вам художника». При выборе рисунка она пыталась всячески надавить: «Вот эта собака какая яркая — надо ее рисовать, весна же. Ой какой лев, его рисуй!» Мамаша после занятия приказала сфоткать ребенка с рисунком и прислать ей, ведь она хочет посмотреть и «бабушки ждут». В завершение процитирую фразу пацана: «Я как-то сказал родителям, что они меня не любят, а они мне ответили: „Как не любим? Мы тебя везде водим и путешествуем с тобой“. Но они не понимают, что любовь — это другое». © Аноним / Pikabu
- Многие родители совершают ошибку, говоря своим детям: «Вы можете сделать все, что угодно, если постараетесь!» Такой токсичный позитив иногда может принести больше вреда, чем пользы. Потому что реальный мир так не работает, иногда одних стараний мало, и вы создаете у детей нереалистичные ожидания. Детям нужно терпеть неудачи и научиться справляться с их последствиями, ведь в детстве это менее болезненно. Это может звучать жестоко, но иногда мечты должны оставаться мечтами и лучше расти реалистом. © Philip Sorbello / Quora
- Ничто так не раздражает меня, как родители, говорящие своему сыну перестать плакать, потому что ему не больно. Вы не можете внушить ребенку, каково ему. Нет ничего плохого в том, что мальчик плачет, и это не делает его излишне мягким. Это распространенная ошибка — говорить ребенку, что он должен чувствовать. © Kimberly Bisch Warren / Quora
- Я работаю в магазине для художников и насмотрелась на мам.
«Я тебе куплю эти краски, но, если ты мне ими не нарисуешь шедевр, я не знаю, что с тобой сделаю», «Зачем тебе акрил? Я тебе купила пастель, ты с нею поиграл и бросил», «Я тебе куплю эти кисти, ноты — когда вырастешь, все мне отработаешь!» Я сама художник, у меня сердце кровью обливается от таких слов и при виде бедных детей, которым не дают гармонично и спокойно развиваться в творчестве, требуя от них какого-то нереального результата сразу и в будущем карьеры успешного художника. © DaryCherepary / Pikabu
- Хватит пытаться решать все детские проблемы. Этому учит игра, споры, сама жизнь. Если вы всегда приходите на помощь, то во взрослом возрасте, когда на смену мелким неприятностям придут большие проблемы, ваше чадо будет просто не в состоянии что-то сделать. Пусть они будут готовы. © Anne Hofferkamp / Quora
- Однажды ребенок просил подарок, а мне он казался «неправильным». Невыгодным, бесполезным и неинтересным. И мы уговорили его на другой. Жалею до сих пор. Другой подарок в итоге понравился, но, считаю, нельзя было отговаривать. Моя мама так же поступала, когда не могла мне что-то подарить. Считаю, что надо дарить ребенку то, что он хочет. Даже если поиграет и бросит через минуту. Надо же ему учиться принимать решения, анализировать. © 58474632839 / Pikabu
- Сижу в приемной у врача, рядом женщина с сыном. Мальчик увлеченно рисует на магнитной доске — знаете, с которой можно потом легко все стереть, проведя слева направо. Короче, мальчик что-то нарисовал и протягивает матери. Она такая: «Что это?» Он ответил, что это солнце. И тут она выдает: «Чего-чего? Это, по-твоему, солнце? Это даже близко не похоже».
Вжих — удаляет его рисунок с доски. И начинает рисовать солнце, а потом раздраженно показывает ему, мол, вот как это должно выглядеть. Мальчик мгновенно поник, до сих пор помню его грустное личико. © D**Bundy / Reddit
Бонус: иногда родители сознательно растят детей избалованными, и то, как они это обосновывают, имеет смысл
- Моя дочка растет требовательной. С таким ребенком приходится непросто, это верно. Но ничего менять в ней и в ее воспитании я не собираюсь. Мы с мужем росли очень послушными, домашними, примерными и неприхотливыми. Просто подарок для родителей. В итоге, встав взрослыми и имея возможности, мы или боимся идти навстречу мечтам, или даже не осознаем, чего хотим на самом деле, потому что всю жизнь задавливали свои желания — только бы не побеспокоить, только бы никого не потревожить и никому не быть обузой. И родители наши, что самое обидное, не сильно оценили. Так что пусть дети требуют, и настаивают, и добиваются желаемого. Не убивайте в ребенке маленького пассионария. Пусть он будет уверенным в себе, пусть он будет самим собой, пусть он будет счастлив. И забейте на мнение тети Симы из соседней квартиры, которая будет фыркать и говорить: «Фу, какой избалованный растет!» © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
Поделиться этой статьёй