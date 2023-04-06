15+ историй о том, какие ошибки в воспитании могут аукнуться детям во взрослом возрасте

Взрослым так хочется подстелить соломки, оградить, уберечь, да и, кажется, мы лучше знаем, что нужно ребенку. И вовсе это не навязывание, а забота, верно? Но только дело в том, что часто такое отношение приводит к отсутствию самостоятельности и может аукнуться во взрослой жизни. Мы собрали примеры воспитания, которые можно назвать спорными, ведь они возмутили пользователей сети до глубины души. А в бонусе расскажем, зачем родители сознательно растят детей избалованными.