15 человек поделились в сети советами, которые можно молодым родителям прямо у роддома раздавать

Любой родитель понимает, что воспитание — это огромная ответственность и труд, в особенности если это первый ребенок. Молодым мамам и папам хочется знать заранее, с чем придется столкнуться и как сделать свою жизнь с детьми максимально комфортной.

В сегодняшней статье ADME будут именно такие родительские советы, которые могут здорово облегчить быт. А в конце мы добавили бонус — доказательство того, что даже рекомендации психологов могут не сработать с конкретным ребенком, и это нормально.

Золотое правило родителей⁠⁠. Если у вашего ребенка режим, а он спит днем чуть дольше и вы не хотите его будить, потому что та-а-ак жалко, помните: вы об этом пожалеете этой же ночью. © einSpuk / Pikabu

В моем случае я вытаскиваю дочку правдами и неправдами из кровати. Нахожу что-то интересное на первые полчаса после пробуждения и вуаля — нет проблем с режимом. Утром всегда срабатывает что-то типа: «Там кошка из твоей манки комочки вытаскивает, ты как, разрешаешь?» и дочь несется на кухню. © ChizuruAoi / Pikabu

Я своим детям рассказывал перед сном про ядерную физику. Сначала ребенок внимательно слушает, задает уточняющие вопросы, потом говорит, что дальше непонятно, поворачивается на бок и засыпает. Физиками, правда, никто из них не стал. © pretorean / Pikabu

Мы это делали не специально, но получилось отлично. Наш сын никогда не смотрел эфирное телевидение, только DVD. Он любит «Корпорацию монстров», «Тачки», «Мадагаскар», один только «Ледниковый период» я смотрел примерно 453 раза. И реальный плюс — в отсутствии рекламы. Лично я в детстве постоянно доставал родителей из-за игрушек, которые увидел в рекламе, а с сыном у нас никогда такого не было. © librarianjenn / Reddit

Когда у меня родился первый ребенок, одна акушерка дала мне совет: когда кормите ребенка в кровати ночью, ложитесь на полотенце. А перед тем как положить ребенка обратно в кроватку, сначала положите это полотенце с вашим запахом поверх матраса, и ребенок без проблем уснет. То же самое можно сделать не с полотенцем, а с футболкой. © Tina Wales / Quora

Не буду лукавить, я могу и ругнуться. Дочке (ей 6) объясняла, что это плохие взрослые слова, а тот, кто их говорит, быстрее состарится. Однажды услышала, как она сказала плохое слово, но не стала ругать, а предложила ее сфоткать, предварительно наложив фильтр «Старость». Показала ей фото — она, мягко говоря, удивилась. Теперь, если она становится свидетелем моего сквернословия, говорит мне, что я немного постарела. Глядишь, так меня и отучит. © belostotskaya_25

Несколько дней гостил у своей невестки. Она, когда моет младенцу голову, прикрывает ему глаза маленьким сложенным полотенцем: оно впитывает лишнюю воду, и в глаза точно не попадет ни капельки. © Frosti-Feet / Reddit

Дочке год, она приболела, и ее крики начинают сводить меня с ума. А от высоты тона, в котором она кричит, у меня в ушах звенит. Пожаловался коллеге, а он рассказал мне, как его сестра надевала беруши, когда по ночам вставала менять подгузники кричащему ребенку. Ну и прошлой ночью я так и сделал. Дочка проснулась, я вставил беруши в левое ухо, со стороны ее головы. И тогда я смог успокоиться сам, успокоить ее и довольно быстро снова заснуть. © brain-pudding / Reddit

Если ваш ребенок очень привязан к какой-нибудь мягкой игрушке, сходите и купите хотя бы еще одну такую же и спрячьте ее. Вы еще скажете себе спасибо, когда малыш потеряет своего любимого мишку, а он вдруг волшебным образом появится из шкафа чистым и красивым. © Jade Fulbrook-Smith / Quora

Не стремитесь создать в доме идеальную тишину, чтобы уложить ребенка спать. Если вы будете это делать, ребенок привыкнет именно к такой обстановке перед сном, и ваша жизнь буквально превратится в ад. Младенцы могут уснуть в любом обычном доме с нормальными звуками. Это сделает жизнь намного проще, особенно когда вы едете в машине или находитесь на отдыхе вне дома. © midnight_clearing / Reddit

Моя подруга пыталась приобщить ребенка к чтению — никакие уговоры не помогали. Но однажды она сказала: «Не дай бог, увижу, что ты читаешь или замечу у тебя книгу в руках. Книги — это для взрослых». И бинго: ребенок читает втихаря, а мама делает вид, будто не замечает. © lattego / Pikabu

Не будьте слишком строги к себе. Я перегрузила себя, читая все книги по воспитанию детей, какие только могла найти, и посещая все возможные занятия для будущих мам. Нет, я не имею в виду, что совсем не следует готовиться к уходу за ребенком, но наступает момент, когда вы просто получаете информационную перегрузку. Нельзя безупречно подготовиться к материнству. © Heather Sherman / Quora

Давайте детям «5-минутное предупреждение» о том, что вы собираетесь прервать их занятие. Например, ребенок играет, а вы говорите: «Еще 5 минут, а потом пора купаться». Это даст ему возможность спокойно закончить играть. Никому не нравится, когда его без предупреждения отрывают от любимого занятия. Точно так же, когда кормите младенца, всегда говорите ему: «Это последняя ложка», — когда еда в тарелке заканчивается. Так ребенок не расстроится оттого, что угощение внезапно закончилось, а он ждал добавки. © Learning Playfully / Quora

Я об этом узнал на примере своей жены. Развивайте отношения один на один с каждым из ваших детей, особенно когда им будет около 10 лет. То есть вам стоит сходить погулять или пообедать с каждым ребенком раз в пару месяцев, только вдвоем. Это изменит ваши отношения. Только на таких прогулках не утомляйте их советами — говорить по большей части должны они. © Asim Qureshi / Quora

Кто имеет дело с детьми, тот знает, чего стоит собрать ребенка на прогулку, в садик или еще куда. Особенно зимой. Так вот, в мою бытность курсантом мне поведали такую историю: «У меня ребенку 4 года. Она одевается за 5–6 минут, сама. Ей нельзя сладкое: жена моя запрещает. А ей хочется, как любому ребенку. Ну я ей поставил условие: оденется за 5 минут — дам конфетку. Первый раз она оделась за 12 минут, и я съел конфетку перед ней. В следующий раз она оделась за 7 минут. Я опять не дал конфету и съел сам. Она стучит ногами по полу, психует, но конфетки-то нету. И потом она стала одеваться быстро, минут за 5–6. А после этого я уже отдаю ей конфеты». © Col.Panda / Pikabu

Бонус: мы можем сколько угодно следовать советам, но иногда дети оказываются хитрее нас, и это нормально

Нашему ребенку 3 года. Пользуясь советами психологов о том, что детям необходимо давать право выбора, чтобы избежать капризов, мы зачастую ему это право предоставляем. Например, не хочет идти в сад, а мы спрашиваем: «В чем ты хочешь пойти: в футболке с акулой или с динозавром?» Или: «Какую кашу будешь: рисовую или гречневую?» Ну и так далее. Сегодня ребенок, проходя мимо магазина, выдает: «А что мне купим в магазине: мороженое или мармеладки?» Переиграл и уничтожил. © avtocat / Pikabu