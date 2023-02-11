15 родителей малышей рассказали о том, чего никогда не поймут бездетные, хоть кол на голове теши
Пока одни раздумывают над плюсами и минусами жизни с детьми, те, кто выбирает этот непростой путь, ощущают себя практически суперменами, обладающими неземными способностями. И в этом есть доля правды. Ведь жизнь этих порой совсем не идеальных родителей и их личные приключения с малышами — то еще испытание.
- На днях произошел один инцидент. Были на детской площадке. Рядом остановилась передохнуть пара без детей с огромным песелем без поводка. Они заболтались с женщиной на скамейке, а когда мой трехлетка ринулся к горке, собака начала лаять и чуть с ног его не сбила. Я в праведном гневе наорала на них, пара улизнула. А женщина, с которой они беседовали, как сказанет: «Я только что встретила их, и они сказали, что их питомец осторожно ведет себя с детьми. Так что странно, что пес пытался играть с вашим сыном». Дело даже не во владельцах собак, я большая любительница братьев наших меньших. Просто люди могут вести себя очень глупо в ситуациях, когда дело касается собак и детей. © unknown author / Reddit
- Когда начались зимние каникулы, я думала, что буду радоваться каждой минуте, проведенной с детьми. 15 дней спустя я прячусь в шкафу, закрываю глаза с мыслью, как отведу их в школу и наконец снова смогу пойти в туалет в гордом одиночестве. © Julie Calidonio / Twitter
- Мы с мужем — молодые родители. Заметила, что в магазинах укачиваем корзинки с продуктами. © Подслушано / Ideer
- Мужчина, 36 лет. Сыну меньше года, нормально спит только в коляске. Так что периодически гуляю с ним по 4 часа в день в парке. Так вот до скрежета зубов бесят люди, издающие громкие звуки возле коляски. Студентам надо громко засмеяться именно здесь. Школьникам — запищать. Один мужик, как специально, чихнул в двух шагах. А уж эти телефонные переговоры такой громкости, что абонент должен и без связи все услышать! Вблизи коляски утихают только молодые родители и бабушки. Бесит. © Подслушано / Ideer
- Когда у вас появляются дети, центр вселенной смещается. Пока вы были одиноки, вы сами являлись этим центром, выбирали себе идеалы и решали, что представляет для вас угрозу, а что нет. Но как только вы стали родителем, центром вашей вселенной оказались супруга и дети, маленькие, глупые и впечатлительные. И вам нужно присматривать за ними, защищать их. © Khalid Osman / Quora
- В момент рождения ребенка запускается процесс: мир перестает для тебя существовать, и ты понимаешь, что на Земле тебя держит не сила притяжения, а невидимые нити, которые тянутся к этому человеку. Несмотря на боль, усталость и другие обстоятельства, ты оказываешься рядом с лучшим человеком на свете. Он твой, нуждается в тебе, уже любит тебя, и ты ради него готова на все. И ты испытываешь невероятную гордость из-за того, что ты настолько крут в чьих-то глазах. Это чувство окрыляет. © LAMP04CKA / Pikabu
- Бездетным не понять, от чего в декрете уставать можно. Мол, на работу не ходишь, ребенок спит целыми днями. Подружка бездетная как-то в гости заехала, сыну месяца 3 было. У меня круги под глазами, сплю не больше двух часов подряд. И тут она как ляпнет: «Че-то ты мне не нравишься, подруга. Запустила себя совсем, а ведь у тебя времени вагон: могла бы и накраситься, и маникюр сделать, и приготовить к моему приходу чего-нибудь вкусного. Я-то с работы, а ты дома сидишь. Вот все говорят, что в декрете легко разлениться. Теперь я это точно вижу». Я ее чуть не прибила за эти слова. Через 3 года она родила, и я ей все припомнила.
- Вы не поймете этого, пока сами не испытаете. Переход от беззаботной, веселой, безрассудной жизни к ощущению себя родителем жесток. И это происходит за одну ночь. Это сильное потрясение — увидеть ревущего крошечного человечка, которого вы произвели. Вы приходите в ужас только от осознания того, что держите в руках нечто в миллион раз важнее, чем вы сами. И тут появляется ответственность и возникают мысли: «Что, если?..» Ведь все, о чем вы когда-либо слышали и читали, все возможные и воображаемые опасности могут угрожать хрупкой новой жизни, которую вы держите в руках, и вы обязательно должны предотвратить их. Незамедлительно. © Teodora Greywoolf / Quora
- Я своего хулигана знаю, поэтому, если куда-то приходим, либо за руку его держу, либо хвостом хожу за ним. И вот эти сочувствующие начинают кудахтать: «Ой, да пусть побегает, потрогает, он же маленький. Да что ты ходишь за ним? Сядь отдохни». А у меня как бы ни запасного ребенка нет (ибо все, до чего он дотянется, будет стянуто, опрокинуто, попробовано), ни лишних миллионов в кармане, чтобы оплатить ущерб. © Uuupssssss / Pikabu
- Мы с сестрой живем далеко друг от друга, но стараемся созваниваться почаще. Обсудить все, друг на дружку посмотреть. Ее сыну годик, и периодически, когда мы общаемся, я вижу, что она дома, не возится с ребенком, но все равно говорит, что из-за него не может разговаривать, мол, следит за ним. Я долго не понимала, в чем проблема: смотри, что делает сын, и разговаривай со мной, можно же совмещать. И только когда сзади нее упала елка с игрушками, осознала, что лучше мы другое время найдем, чтобы поболтать.
- Полтора года жили с маленькими детьми одни. Все друзья и родственники — за 3 500 км от нас. И вот наконец настал день, когда приехали родители и мы с мужем смогли вдвоем спокойно сходить в магазин. Никаких тебе «Хочу пить! Хочу в туалет! А-а-а!». Вот идем мы по торговому центру, а там пара с двумя маленькими. Так и хочется закричать им: «А мы-то без детей! Бе-бе-бе! А вы мучайтесь дальше!» И убежать. © Подслушано / Ideer
- Ваша жизнь посвящена ребенку. Вы можете считать, что это когда-нибудь закончится: когда дети пойдут в школу, окончат учебу, устроятся на работу или поженятся. Но это никогда не заканчивается. Никогда. © Steven / Quora
- У меня четверо детей. На предыдущей работе мой босс — бездетная женщина — относилась ко мне как-то предвзято, не очень хорошо. А однажды она увидела мои фотографии из отпуска, в который мы обычно отправляемся с мужем без детей, чтобы отдохнуть и расслабиться, и сказала: «Вы так счастливо выглядите! Надеюсь, не задумали родить еще одного ребенка?» Потом она, правда, извинилась и попросила меня посоветовать ей фильм на вечер. Я посоветовала ей «Семьянина» с Николасом Кейджем, где герой-холостяк познает прелести семейной жизни и потом не хочет с ней прощаться. Не знаю, убедили я или этот фильм начальницу в чем-то, но с тех пор она ко мне стала относиться лучше.
- Я была агрессивной чайлдфри, пока не вышла замуж и не родила в 39 лет. До этого я не хотела детей, но позже, с помощью терапии, поняла, это было из-за детской травмы. Я просто не хотела поступать со своим ребенком так, как когда-то поступали со мной. Но мой сын исцелил моего внутреннего ребенка. Могу ли я порекомендовать кому-нибудь иметь детей? Нет. Но в моем случае это сработало. © crispy1312 / Reddit
- Есть такой стереотип: первый год жизни ребенка — это самая жесть и ужас. Так вот я как мама двоих детей (без няни) хочу сказать, что это совсем не обязательно так: и высыпаться можно, и собой заниматься успевать, и путешествовать. Это я не для того, чтобы похвастаться, пишу, а для того, чтобы бездетные знали, что бывает по-разному. И многое зависит от вас самих, кто бы вас чем ни пугал. © Подслушано / Ideer
AdMe/Семья/15 родителей малышей рассказали о том, чего никогда не поймут бездетные, хоть кол на голове теши
Поделиться этой статьёй