15 родителей малышей рассказали о том, чего никогда не поймут бездетные, хоть кол на голове теши

Пока одни раздумывают над плюсами и минусами жизни с детьми, те, кто выбирает этот непростой путь, ощущают себя практически суперменами, обладающими неземными способностями. И в этом есть доля правды. Ведь жизнь этих порой совсем не идеальных родителей и их личные приключения с малышами — то еще испытание.