17 супругов, которые точно знают, что юмор — залог семейного счастья

Пары, которые давно живут вместе, точно знают, что залог крепкого брака — это умение друг друга смешить. Ведь именно смех снимает стресс, разряжает обстановку и способствует выработке эндорфина. Вот и получается, что с веселыми партнерами живут счастливые люди. Давайте заглянем за кулисы семейной жизни пользователей сети, давшим клятву верности настоящим юмористам, с которыми семейная жизнь — сплошная потеха.

«Клубника в шоколаде от моей жены. Выглядит так, будто шоколадный бегемот ест огромную ягоду»

«Жена сказала, чтобы я взял себе горсть. Она не знала, что я могу схватить весь ряд одной рукой»

«Фото с нашей свадьбы. На первом фото свекровь говорит мужу, что хочет внуков, на второй его реакция»

«Встала с утра, открываю холодильник, а там прикол от мужа»

«Жена: „Этот универсальный кабель 2 в 1 не работает. Мой телефон не зарядился прошлой ночью“»

«Жена хотела Pot Filler — специальный кран над плитой, который позволяет наполнить кастрюли и чайники, не отходя от варочной поверхности. Поэтому я сделал вот это. А она со мной теперь не разговаривает»

«Супруга настояла на том, чтобы мы уже начали расставлять рождественские штучки. И не оценила, как я тут все украсил, пока она была на работе»

«Муж думает, что оставляет совсем немного мусора. Начинаю документировать»

«Жена фотографирует цветы. Начало фотобомбы»

«10 лет брака, а мой муж до сих пор чудит. Он не только готовит после работы, но и делает это с изюминкой.

Сегодня рассмешил. Такие мелочи поддерживают брак!»

«Недавно вышла замуж. Сегодня я впервые увидела волосы в душе и поняла, что надо что-то с этим делать»

Надписи на стене: «За что?»

«Разыграла мужа, сделав временное тату на руке. Он расстроился и сказал, что я встала на скользкий путь. Хохочу»

«Пытаюсь нарисовать жену к ее дню рождения»

«Они оба храпят...»

«Жена купила этикетировщик, который может печатать лица. И это первое, что она сделала»

«Так муж решил рассмешить меня перед моим 16-километровым пробегом»



«Жена в шутку спросила, можем ли мы соорудить рамку вокруг телевизора. Несколько часов спустя...»