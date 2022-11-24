17 супругов, которые точно знают, что юмор — залог семейного счастья
Пары, которые давно живут вместе, точно знают, что залог крепкого брака — это умение друг друга смешить. Ведь именно смех снимает стресс, разряжает обстановку и способствует выработке эндорфина. Вот и получается, что с веселыми партнерами живут счастливые люди. Давайте заглянем за кулисы семейной жизни пользователей сети, давшим клятву верности настоящим юмористам, с которыми семейная жизнь — сплошная потеха.
«Клубника в шоколаде от моей жены. Выглядит так, будто шоколадный бегемот ест огромную ягоду»
«Жена сказала, чтобы я взял себе горсть. Она не знала, что я могу схватить весь ряд одной рукой»
«Фото с нашей свадьбы. На первом фото свекровь говорит мужу, что хочет внуков, на второй его реакция»
«Встала с утра, открываю холодильник, а там прикол от мужа»
«Жена: „Этот универсальный кабель 2 в 1 не работает. Мой телефон не зарядился прошлой ночью“»
«Жена хотела Pot Filler — специальный кран над плитой, который позволяет наполнить кастрюли и чайники, не отходя от варочной поверхности. Поэтому я сделал вот это. А она со мной теперь не разговаривает»
«Супруга настояла на том, чтобы мы уже начали расставлять рождественские штучки. И не оценила, как я тут все украсил, пока она была на работе»
«Муж думает, что оставляет совсем немного мусора. Начинаю документировать»
«Жена фотографирует цветы. Начало фотобомбы»
«10 лет брака, а мой муж до сих пор чудит. Он не только готовит после работы, но и делает это с изюминкой.
Сегодня рассмешил. Такие мелочи поддерживают брак!»
«Недавно вышла замуж. Сегодня я впервые увидела волосы в душе и поняла, что надо что-то с этим делать»
Надписи на стене: «За что?»
«Разыграла мужа, сделав временное тату на руке. Он расстроился и сказал, что я встала на скользкий путь. Хохочу»
«Пытаюсь нарисовать жену к ее дню рождения»
«Они оба храпят...»
«Жена купила этикетировщик, который может печатать лица. И это первое, что она сделала»
«Так муж решил рассмешить меня перед моим 16-километровым пробегом»
«Жена в шутку спросила, можем ли мы соорудить рамку вокруг телевизора. Несколько часов спустя...»
А кто в вашей семье является зачинщиком розыгрышей?
Фото на превью themothertucker28 / Reddit
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