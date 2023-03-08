18 детских снимков, которые круче любого наследства, да и внукам их передать тоже можно

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Дети растут очень быстро, поэтому родители все время держат камеру наготове, чтобы не упустить ни одного важного момента. Ведь много лет спустя эти фотографии будут согревать душу или веселить не только вас, но и ваших детей, внуков и даже правнуков.

1. Два в одном

2. «Старая фотография моей дочки. Я вернулась домой вечером после работы и застала ее спящей в такой позе»

3. «Сынок, перестань тянуть бабушку!»

4. «Мама говорит, что в детстве я обожала так ходить»

5. Просто 3 детей отдыхают в ванне после долгого трудного дня...

6. «Моя дочь приветствует лучик света»

7. «Мой 8-битный ребенок»

8. «Моя дочка фанатеет от этого мира»

9. «Папа считает, что это моя лучшая детская фотография»

10. 4-звездочный отель находится прямо на пляже, но этот парень четко расставляет свои приоритеты

11. «Моя жена только что родила это сокровище»

12. «Никакого фотошопа. Этот гриб действительно шире плеч моей дочери»

13. «На детский праздник мы наняли художника, который рисует на лицах. И я сказала, что он может нарисовать на мне все, что придет ему в голову»

14. «Я нарисовала портрет своей дочки»

15. «В детстве я хорошо умел расставлять приоритеты»

16. «Ее пригласили на вечеринку принцесс, но она захотела одеться щенком»

17. «Как прячется мой сын, когда мы играем в прятки»

18. «Племянница обнаружила кошачью дверцу»

Внимание: в феврале 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.