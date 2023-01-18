14 мужей, которые могут учудить такое, что хоть стой, хоть падай. Но за это мы их и полюбили
Совместная жизнь не бывает слишком простой. Порой нужно набраться безграничного терпения, чтобы стойко переносить все причуды и капризы второй половинки. Но чаще всего эти сумасбродства — как раз то, что мы обожаем в своих супругах. Ведь без их маленьких чудачеств жизнь казалась бы скучной и пресной.
Мы обожаем слушать уморительные истории о семейных буднях. Герои нашей подборки — мужья, которые, как никто другой, умеют довести вторую половинку до ручки. Но при этом не любить их невозможно.
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А какие забавные привычки вы замечали за своими вторыми половинками?
Внимание: в январе 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
AdMe/Семья/14 мужей, которые могут учудить такое, что хоть стой, хоть падай. Но за это мы их и полюбили
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