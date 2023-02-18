20 мужчин решили не покупать своим дамам цветы и конфеты, а проявить фантазию и вручить подарки, от которых тепло на душе

У нас всегда замирает сердце, когда мы получаем подарок от любимого человека. Иногда в красивой обертке может оказаться практичная сковородка. Но есть мужчины, которые не перестают изумлять своих женщин. Одна будет счастлива увидеть долгожданное кольцо со смыслом, а другая обрадуется самодельному гримерному зеркалу. Мы хотим показать вам подарки мужчин, которые подошли к делу со всей душой и осчастливили своих любимых.

«Мы были студентами, когда я подарил будущей жене недорогое кольцо»

«Спустя 15 лет совместной жизни обрадовал ее долгожданным подарком. Новое кольцо ей безумно понравилось».

«Все, что я просила, — это слизеринское издание в твердой обложке „Гарри Поттер и принц-полукровка“»

«Но муж сказал: „Ты заслуживаешь всю коллекцию, плюс палочку Драко и Волан-де-Морта, слизеринский стакан, золотую подвеску со снитчем и даже дневник загадок Тома Реддла“».

«Я чуть не расплакалась, когда муж подарил мне поваренную книгу 1923 года издания. Кто еще любит готовить холодец из говяжьих ножек?»

Замечательный подарок! Я не люблю холодец, но попробовала бы другой рецепт из этой книги. © RideThatBridge / Reddit

«Муж подарил новую пару моих любимых кроссовок, которые ношу почти каждый день уже 4 года»

«Смастерил металлическую розу в подарок жене на 7-ю годовщину брака»

«Смотрю на это кольцо, и на душе теплее»

«Камни расположены не просто так: они напоминают мне одно из первых свиданий. В тот день мы ехали на поезде и я неожиданно уснула на его плече. Мое обручальное кольцо — со смыслом: это мы с мужем. Похоже?»

«На Новый год муж подарил 120 фломастеров. Я в восторге»

«В детстве я мечтала о большом наборе фломастеров. Каждый вечер, когда мама приходила с работы, я спрашивала, купила она его или нет».

«Решил подарить жене на Новый год что-нибудь, сделанное своими руками. Красивое и с душой. Выбор пал на гримерное зеркало»

«Изготовил c нуля помолвочное кольцо для своей девушки. Как вам?»

Потрясающе! Мне очень понравились детали в виде двух лун. © finn_enviro89 / Reddit

Спасибо! Она любит луну, поэтому я и добавил. © TheScott85 / Reddit

«Сделал новый столик для жены»

«Мы обручились спустя 5 лет. Горжусь своим женихом. Он так хорошо меня знает и продумал дизайн кольца до мелочей»

«На день рождения жены накрыл праздничный стол в стиле кинотрилогии „Властелин колец“. Все эти блюда были в фильмах»

«Смоделировал и напечатал на 3D-принтере этих милых котят для жены. Они ей безумно понравились»

«Написал картину для жены, чтобы запечатлеть момент, когда я сделал ей предложение»

«Только что закончил изготовление торта на день рождения жены. Я очень горжусь им»

«6 лет назад подарил жене книжную полку и 100 книг. И продолжаю пополнять коллекцию»

«Жена работала медсестрой в ночную смену, что помогло мне спланировать и подготовить подарок за несколько месяцев. Сначала я просматривал рейтинг лучших книг и выбрал ее любимые жанры. Затем я купил в интернете подержанные книги и заказал их доставку в те дни, когда она в основном спала. Спрятал книги по всей нашей однокомнатной квартире, чтобы она не нашла ни одной. Перед днем рождения я завернул полку и 100 книг и оставил в комнате. Жена расплакалась от счастья, когда увидела мой подарок».

«Все дело в мелочах. Муж понял меня, когда я попросила не дарить цветы»

«Я люблю птиц, и он удивил меня книгой „Птицы Северной Америки“ из букинистического магазина. Лучший подарок».

«Собрал клавиатуру для своей девушки»

«На День святого Валентина парень подарил мне альбом для портфолио»

«Он сделал его сам на уроках работы с кожей, а на обложке выгравировал мою подпись. Никогда не была так счастлива».

«Решил порадовать жену — сделать хороший подарок. Она работает юристом и постоянно занята. Закупил материалы и хотел сделать сюрприз»