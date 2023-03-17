20 мужей, чьи выходки не дают заскучать их половинкам ни на секунду
Жизнь со второй половинкой полна сюрпризов, как приятных, так и не очень. Но, согласитесь, вместе дни проходят веселее. Пользовательницы сети поделились фотографиями проделок мужей: у одних мужчин своеобразный подход к еде, другие не дают заскучать домашним питомцам.
«Любимый играет в игру „Кошачий король“. Суть в том, чтобы одновременно удержать 3 котов... Сегодня он преуспел!»
- Когда босс заставляет вас тусоваться вместе для сплочения команды. © FastWalkingShortGuy / Reddit
«Мой супруг и готовка — это две параллельные прямые. На ужин у него вареные яйца и лепешка»
«Я: „Почему ты не наполнил водой форму для льда?“
Он: „Так она еще не полностью пустая!“»
«Как муж открыл коробку»
«Тюбик зубной пасты после супруга. 10 лет живу с этим»
«Утро моего благоверного»
«Сел на жвачку»
«Муженек уронил пакет. Мой мерный стаканчик продырявлен»
- Палец на дырку — и все, проблема решена. © Lab_Loose / Reddit
- Держите нас в курсе, пожалуйста, как будут развиваться события после этой трагедии. © buckfasthero / Reddit
«Получила на День святого Валентина это чудо с открыткой: „Даже если бы ты была червяком, я бы все равно любил тебя“. Самый глупый, смешной и милый подарок»
«Оставить недоеденное так в холодильнике — плевое дело для моей половинки»
«Я рада, что он любит читать!»
«Уроки по обману».
«Наш новый матрас доставили с небольшим образцом материала в форме кровати. Случайно оставила в ванной. Вот что сделал муж»
«Забыл купить мне цветы на нашу годовщину и в ресторане нарисовал цветок томатным соусом»
«Спрятал кекс в рабочей сумке, чтобы жена не застукала. В итоге забыл про него»
«Эта странная маленькая фигурка, от которой муж не желает избавляться»
- Он пытался, но это существо вновь и вновь появляется в доме. © INeedADart / Reddit
«Выжила после еды, которую мой благоверный готовил 24 часа»
- И как на вкус? По шкале от 1 до 10. © no-business-here / Reddit
- Ноль. © wine_n_mrbean / Reddit
«Как супруг решил посушить перчатки»
«Присоединился к коту, чтобы понаблюдать за птичками»
«Сегодняшний обед мужа»
«Супруг, отец, 42 годика. Воскресное утро»
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Фото на превью megaloduh / Reddit
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