20 мужей, чьи выходки не дают заскучать их половинкам ни на секунду

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Жизнь со второй половинкой полна сюрпризов, как приятных, так и не очень. Но, согласитесь, вместе дни проходят веселее. Пользовательницы сети поделились фотографиями проделок мужей: у одних мужчин своеобразный подход к еде, другие не дают заскучать домашним питомцам.

«Любимый играет в игру „Кошачий король“. Суть в том, чтобы одновременно удержать 3 котов... Сегодня он преуспел!»

Когда босс заставляет вас тусоваться вместе для сплочения команды. © FastWalkingShortGuy / Reddit

«Мой супруг и готовка — это две параллельные прямые. На ужин у него вареные яйца и лепешка»

«Я: „Почему ты не наполнил водой форму для льда?“

Он: „Так она еще не полностью пустая!“»

«Как муж открыл коробку»

«Тюбик зубной пасты после супруга. 10 лет живу с этим»

«Утро моего благоверного»

«Сел на жвачку»

«Муженек уронил пакет. Мой мерный стаканчик продырявлен»

Палец на дырку — и все, проблема решена. © Lab_Loose / Reddit

Держите нас в курсе, пожалуйста, как будут развиваться события после этой трагедии. © buckfasthero / Reddit

«Получила на День святого Валентина это чудо с открыткой: „Даже если бы ты была червяком, я бы все равно любил тебя“. Самый глупый, смешной и милый подарок»

«Оставить недоеденное так в холодильнике — плевое дело для моей половинки»

«Я рада, что он любит читать!»

«Уроки по обману».

«Наш новый матрас доставили с небольшим образцом материала в форме кровати. Случайно оставила в ванной. Вот что сделал муж»

«Забыл купить мне цветы на нашу годовщину и в ресторане нарисовал цветок томатным соусом»

«Спрятал кекс в рабочей сумке, чтобы жена не застукала. В итоге забыл про него»

«Эта странная маленькая фигурка, от которой муж не желает избавляться»

Он пытался, но это существо вновь и вновь появляется в доме. © INeedADart / Reddit

«Выжила после еды, которую мой благоверный готовил 24 часа»

«Как супруг решил посушить перчатки»

«Присоединился к коту, чтобы понаблюдать за птичками»

«Сегодняшний обед мужа»