20+ женщин вспомнили очень нелепые поводы, по которым им приходилось расставаться
Чаще всего люди расходятся или разводятся из-за того, что не сходятся характерами или взглядами на жизнь. Но иногда отношениям наступает конец по каким-то нелепым причинам. Именно такие поводы для расставания вспомнили недавно наши читатели.
- Он был в гостях у нас дома. После себя в туалете не смыл. Вот все отношения и закончились. Да, и такое бывает. © Оксана Бездворная
- Познакомилась с парнем. Сходила на одно свидание. На второе не пошла, так как на первом он сказал, что хочет высморкаться, и спросил, нет ли у меня носового платка. Я ответила, что нет, так как сразу представила, что он высморкается в мой платок и отдаст мне его обратно со своими соплями. © Irina Grazule — Romanova
- 1999 год... Он пришел ко мне в гости, а я в тот момент смотрела фильм по ТВ, очень интересный. Чтобы ничего не пропустить, я быстренько открыла дверь, сказала: «Не ходи сюда» — и побежала дальше смотреть фильм. Самое удачное расставание, кстати. © Yana Deminskaya
- Сказал: «Я переезжаю к маме». © Natalya Rivkina
- Когда я пришла в гости к нему, увидела на столе подстриженные ногти... Это было фу-у-у... © Rina Gronimov
- Была блондинкой с длинными волосами, они мне надоели, и я состригла все под мальчика. © Valeria Melnichenko
- Убежал и унес свой телевизор к своей маме. Потому что я сказала, чтобы бросал свои вредные привычки и шел работать. В итоге я оказалась истеричкой и слишком требовательной. © Дарина Губанова
- Парень бросил мою подругу из-за того, что ее очки Chanel были предыдущей коллекции. © Вера Акулинина
- Пришел на свидание в папиной шляпе. © Natalia Campos
- Он был грек с внешностью Аполлона. Но с ним было скучно. © Polina Hristova
- Родился мальчик, а он хотел девочку. Я счастлива, и сын у меня самый лучший на свете. © Оля Потапчук
- Потому что только и делал, что спорил. Никаких эмоций не проявлял. Каменное лицо. И ощущение, будто это я навязываюсь. А встречи были из серии бизнес-сделка. И на встречи чуть ли не требовал являться без помады. Расставанием-то сложно назвать, потому что я так и не поняла, кто мы были. © Kuliyeva Arzu
- Не смог перенести того, что мы не сможем «завтракать из одной сковородки». Я вегетарианка, а он-то хочет «колбаску жареную» с утра (меня даже от этого слова подтряхивает, «колбаска»). Почему нужно завтракать из сковородки, а не из тарелок, спросите вы? Я тоже не знаю. Но не стала искать ответа. Ушла в закат. © Lusi Papadopoulou
- Я не захотела гладить ему свитер. © Oxana Arnaut
- Он подарил мне духи, которые я не переносила, хотя много раз говорила о своем отвращении к ним. Более того, я неоднократно упоминала, какие именно духи я очень хочу... © Alla Nekrasova
- Сказал: «Друзья против тебя, а я не могу пойти против них. Тебя я знаю полгода, а их — 5 лет!» Ага, не важно, что мы 3 месяца назад поженились! © Светлана Михайловна
- Потому что пошутила на 1 апреля. И пошло-поехало. Не жалею. Надо было раньше пошутить. © Evgenia Vladi
- Как только сказал: «Ты плохо вымыла унитазы». © Анна Мария
- Расстались, потому что я родила. А мамка его не смогла пережить сей факт. Сразу стала «смертельно больной», сказала, что он предатель и пусть уходит жить к нам. А он сказал мне, что я сильная, сама справлюсь, и остался со своей мамкой. © RuRu Shka
- Я неправильно придерживала карниз... Но остались друзьями. © Legends Legends
- Я молоко выпила, и ему не хватило на кофе. © Лена Жемчужная
- Расстались из-за того, что мои брови неправильно накрашены. Не параллельно полу. © Ира Кефировна
- А я рассталась с парнем, когда после нескольких свиданий он мне позвонил и попросил прийти к нему домой. Чтобы отпарить ему брюки, потому что он не умеет. © Tatiana Scheff
Вот еще 20+ безумных историй о разводах, которые иначе чем «и смех и грех» не назовешь. Кстати, прежде чем разорвать отношения, стоит задать себе 7 важных вопросов.
Фото на превью storebukkebruse / Flickr, CC BY 2.0
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