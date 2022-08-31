5 причин, почему современные дети взрослеют быстрее, чем мы, и что это значит для нашего общества

Ученые считают, что детство в современном мире заканчивается в 12 лет. И это подтверждает соцопрос: многие родители чувствуют, что к этому возрасту их дети перестают быть детьми. Условия вынуждают новое поколение взрослеть быстрее. Девочки к 10 годам начинают беспокоиться о своем весе и макияже, а мальчики вести себя «как крутые».

Мы в ADME решили поразмышлять над тем, почему нынешнее поколение взрослеет быстрее и как это может повлиять на наше общество.

Средства личной гигиены

В последние годы химическая промышленность вышла на новый уровень, и во многом это сделало нашу жизнь проще. Однако многие гигиенические и косметические средства содержат вещества, которые негативно влияют на наш организм. Согласно исследованию, некоторые химикаты имитируют эстроген и могут ускорить половое созревание. Речь идет об ингредиентах, которые используются в качестве консервантов в косметике, парфюмерных продуктах и средствах личной гигиены. У детей, которые подвергаются воздействию этих веществ, может раньше начаться пубертатный период, причем уязвимы даже еще не родившиеся дети в утробе матери.

Питание

Диета с высоким содержанием жиров может привести к раннему половому созреванию. Культура питания у современных детей оставляет желать лучшего. Как правило, в фастфуде содержится много сахара, соли и насыщенных или трансжиров, употребление которых приводит к ожирению. Недавние исследования показывают, что детское ожирение и преждевременное половое созревание взаимосвязаны.

Цифровые технологии

Новое поколение ежедневно потребляет огромное количество информации из соцсетей. Современные инфлюэнсеры, музыка, мода и медиакультура заставляют детей взрослеть быстрее. В связи с этим дети начинают беспокоиться о своей внешности и весе в более раннем возрасте.

Изменение климата

Ученые начинают прослеживать связь между ранним половым созреванием, загрязнением окружающей среды и малоподвижным образом жизни, что является результатом климатических изменений. Ведь чем холоднее на улице, тем больше времени дети проводят в помещении. Такой образ жизни снижает количество мелатонина, из-за чего пубертатный период наступает быстрее.

Дети проводят меньше времени на свежем воздухе

В наши дни дети проводят много времени дома, за что мы должны «благодарить» современные технологии. Вместо подвижных игр на улице они проводят время, исследуя интернет. Изоляция и низкая физическая активность способствуют повышению уровня стресса. Стресс в раннем детстве ведет к более быстрому созреванию определенных областей мозга в подростковом возрасте.

Что раннее созревание значит для нашего общества

ANGELA WEISS/AFP/EAST NEWS , DISNEY CHANNEL / Album/ East News

Раннее вступление в пубертат может увеличить риск проблемного поведения у подростков, так как рано созревающие дети больше подвержены влиянию сверстников, чем те, которые развиваются по возрасту. Но в таком случае, по мнению исследователей, родителям необходимо вмешаться и предотвратить возможные неприятности.

А как взрослели вы и ваши сверстники?