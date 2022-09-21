7 ошибок, которых родители должны избегать, чтобы ребенок легко адаптировался к школе

Воспитывая детей, мы неизбежно задаемся вопросом, правильно ли мы все делаем или стоило поступить иначе. Единого правильного ответа на подобные вопросы не существует, однако есть некоторые ошибки, которых определенно стоит избегать. Новый учебный год — это всегда стресс для детей и их родителей, поэтому очень важно, чтобы процесс начался гладко. Лишние эмоции и некачественная подготовка к урокам точно могут этому помешать.

ADME понимает, что вернуться в школу может быть непросто, и, избежав этих ошибок, вы, возможно, немного сгладите переход от каникул к учебе.

1. Слишком эмоциональные проводы в школу

Когда малыши идут в 1-й класс или возвращаются в школу после летних каникул, они порой плачут от избытка эмоций. Они переживают разлуку с родителями, рядом с которыми чувствуют себя в безопасности. Однако иногда эмоции проявляют и родители, которым бывает сложно расстаться со своим малышом. В итоге и взрослые, и дети вытирают слезы у школьного крыльца. Первое, что нам нужно сделать, — это взять под контроль свои чувства и постараться не проявлять тревогу. Дети улавливают наши эмоции и реагируют аналогично. Кроме того, дождаться, когда ребенок перестанет плакать, не получится. Его беспокойство будет только расти. Попрощайтесь и уходите. Чтобы уменьшить тревожность, ребенка можно заранее сводить в школу и познакомить с обстановкой.

2. Не помогать детям с домашним заданием и распорядком дня

Учить детей независимости очень важно, но потребуются время и некоторые усилия с вашей стороны. Ребенку нужны ваши советы и контроль, чтобы научиться распоряжаться своим временем и выполнять домашние задания. Если на следующей неделе он должен подготовить школьный проект, ему может быть непонятно, почему он должен начать уже сегодня. Родители обязаны научить ребенка не оставлять дела на последний момент. Иногда проверять и помогать в начале учебного года нужно даже старшеклассникам. Их нагрузка бывает так велика, что они не могут с ней справиться. Вам необязательно быть профессиональным учителем, чтобы предложить ребенку посильную помощь. Полезным может оказаться даже совет относительно распорядка дня и расставления приоритетов.

3. Проецировать на ребенка собственные страхи

Родители, чей ребенок идет в школу, испытывают не меньше беспокойства, чем он сам, а может быть, даже больше. Для них важно, чтобы он произвел хорошее впечатление и отлично себя показал в учебе. Ошибка — переносить свою тревогу на детей, не осознавая, какой вред можно этим нанести. Конечно, это важно, чтобы ребенок знал определенные вещи, но излишнее волнение не приведет к хорошему результату. Если вы чувствуете, что слишком переживаете из-за начала учебного года, обратитесь к психологу. Он поможет вам справиться с тревожностью и не переносить ее на ребенка. Важно понять, почему уровень вашей тревожности так высок, и найти способ избавиться от нее, чтобы это не повлияло на малыша.

4. Не покупать нужные ребенку канцтовары

Обычно родители думают, что точно знают, что их детям нужно для школы. Однако ребенку может потребоваться нечто другое, и в итоге он будет ходить в школу без необходимых ему канцтоваров. Если вы не знаете точно, что купить, вы можете позвонить учителю и спросить. Даже если школа предоставляет основные принадлежности, всегда лучше, чтобы ребенок носил свои на всякий случай. Также нужно учитывать, что модные и яркие канцтовары — это не всегда хорошая идея. Если на карандаше есть изображение любимого героя вашего ребенка, это совсем не значит, что он лучше ему подойдет. Такие карандаши бывает трудно точить из-за пластика, которым они покрыты. Лучше потратить немного больше денег и купить качественные карандаши известного бренда.

5. Слишком плотный график дополнительных занятий

Мнение, что ребенок будет лучше подготовлен к жизни, занимаясь во множестве разных кружков, ошибочно. Родители забивают расписание детей кучей дополнительных занятий, которые изматывают малышей. Секции и частные уроки могут быть очень полезны, если ребенок ходит на них с охотой, но они не должны занимать все его свободное время. Отдых имеет огромное значение для ребенка, так же как и для взрослого. Возможно, у детей больше энергии, но им тоже нужно время, когда они могут просто посидеть в своей комнате и поиграть в любимую игру. Лучше всего спросить у малыша, чем он хочет заниматься, и составить расписание, которое не будет меняться на протяжении всего учебного года.

6. Плохо отзываться об учителях в присутствии детей

Родители не всегда бывают согласны с учителями, и иногда это раздражает. Но, как бы там ни было, родители никогда не должны отзываться плохо об учителях и других работниках школы в присутствии детей. Позвольте им составить мнение самостоятельно. В противном случае в классе может возникнуть напряженность, и это негативно скажется на учебном процессе. Исследования показывают, что учителя, у которых складываются хорошие отношения с родителями своих учеников, больше выкладываются на уроках. Это нормально, когда вы думаете иначе, но, поддерживая нормальные отношения с учителями, вы в итоге делаете лучше своему ребенку.

7. Позволять детям пропускать первые дни учебы

В первые дни после каникул в школе обычно не происходит ничего важного, однако имеет большое значение, чтобы все дети присутствовали на уроках. Это время, когда дети узнают правила, устанавливают отношения с одноклассниками и учителями. Лучше, чтобы все дети перезнакомились в одно время. Новичку будет сложнее влиться в уже сформированный коллектив. Кроме того, так прибавляется работы у учителя, который должен проследить за тем, чтобы нового ребенка приняли. Дети так быстро заводят дружбу, что, пропустив даже несколько дней, ребенок может столкнуться с тем, что его одноклассники уже образовали группы друзей.