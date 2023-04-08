Бразильянка считала, что у нее наступила менопауза, но внезапно забеременела в 55 лет

Даже в наше время женщина, родившая после 25, может услышать в свой адрес: «Старородящая». Природа по-разному награждает людей: кто-то познает радость материнства в 20, кто-то — в 50. А героиня нашей статьи, бразильская актриса Клаудия Райя, которую многие помнят по таким культовым сериалам, как «Вавилонская башня» и «Земля любви», смогла забеременеть естественным путем, когда ей исполнилось 55 лет.

Первый брак и дети

В юности и со вторым мужем.

Клаудия Райя родилась 23 декабря 1966 года Сан-Паулу. Ее воспитанием занимались мама, сестра и бабушка. Слава пришла к девушке в середине 80-х годов, когда она начала сниматься в теленовеллах. Впервые актриса вышла замуж в 1989 году за Александра Фрота, но через 3 года брак распался. Когда Клаудии было 25 лет, она познакомилась с актером Эдсоном Селулари. Произошло это во время съемок сериала «Да поможет нам Бог» в 1992 году. Спустя год влюбленные поженились.

Клаудия со своими старшими детьми.

Своего первенца Энцо актриса родила в 30 лет, а спустя 6 лет на свет появилась ее дочь София. Однако брак с Эдсоном закончился разводом в 2010 году.

Новая любовь и попытка ЭКО

В 2012 году Клаудия начала встречаться с актером Жарбасом Оме де Мелло, а спустя 6 лет они поженились. Незадолго до своего 50-летия актриса стала задумываться о том, чтобы еще раз стать матерью. Она прошла процедуру ЭКО, но забеременеть у нее не получилось. «Я не стала испытывать судьбу еще раз. Смирилась. Вместе с детьми мы отправились в путешествие, я стала заниматься спортом, ходила на разные курсы», — рассказывала она.

Беременность стала сюрпризом

Чудо произошло, когда Клаудия меньше всего этого ожидала. За 3 года до этого врачи объявили ей о начале менопаузы, а позже сообщили, что, вероятнее всего, у нее снова началась овуляция. Актриса посчитала это ошибкой. Но спустя пару месяцев Клаудия почувствовала недомогание. Все анализы оказались в норме. «Когда врач попросила меня сделать тест на беременность, я ответила: «Милая, вы в своем уме? Мне 55 лет, — вспоминает актриса. — Потом я сделала тест, и он показал, что я беременна больше 3 недель. Я глазам не поверила!»

Роды

11 февраля 2023 года 56-летняя Клаудия и 53-летний Жарбас стали родителями мальчика по имени Лука. «Наши сердца переполнены счастьем и любовью! Добро пожаловать, Лука!» — написала Клаудия на странице в своей соцсети, выложив фото с мужем и новорожденным мальчиком.

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