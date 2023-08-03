Дедушка с нетерпением ждал похода с внучкой на пляж — и у этого была невероятно трогательная причина

Дедушка был весь в нетерпении и даже легком волнении перед тем, как отправиться на пляж со своей внучкой. Родители не могли понять причину — ведь это всего лишь обыденная прогулка. Однако все оказалось не так просто.

Дедушка решил сделать из абсолютно повседневной вещи настоящее волшебство. Для этого он заранее купил горсть красивейших раковин. А потом, во время прогулки, незаметно подбрасывал их на пути малышки.

Девочка находила ракушки и была очень горда тем, что отыскала настоящие сокровища. Однако родители малышки признались, что дедушка сделал еще одну вещь, которую совершенно не планировал.

Дедушка научил их одной важной вещи. Особенные моменты не всегда происходят сами по себе. И когда ты становишься родителем, именно ты теперь тот самый волшебник, который превращает нечто обыденное в магическое.