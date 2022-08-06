Дженнифер Гарнер знает, что не сможет вернуться в прежнюю форму после родов, и не расстраивается по этому поводу

Когда человек постоянно находится под светом софитов и перед камерами, ему становится сложнее принимать себя таким, какой он есть. Это одна из причин, по которой многие звезды стараются как можно скорее сбросить вес после рождения ребенка. Однако Дженнифер Гарнер смогла найти путь к примирению с собственным телом после родов.

ADME уважает честность актрисы, с которой она поделилась своим мнением на столь противоречивую тему.

Многие продолжают думать, что она беременна, из-за ее округлого живота

В подкасте Джованны Флетчер Дженнифер рассказала, что слухи о ее возможной беременности не утихают: «Мне 48 лет, я не замужем, а этим разговорам нет конца». Многие предполагают, что звезда беременна, из-за ее округлых форм. «Это всего лишь тело. Благодаря ему я смогла прийти туда, где нахожусь сейчас, и выносить своих детей. Что еще нужно? Неужели этого мало? Мой живот никуда не уйдет. А имя ему — Вайолет, Сэм и Сера», — делится актриса.

Не каждая женщина может вернуться в форму, и это нормально

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

Есть женщины, которые с легкостью приводят себя в форму после рождения детей, но есть и те, кому не удается сбросить лишний вес, и в этом нет ничего страшного. Дженнифер признается, что у нее есть подруги с потрясающей фигурой, однако актрису совершенно не беспокоит то, что ее тело далеко от идеала.

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News , TMRF / starmaxinc.com / East News

Ей комфортно в своем теле

Гарнер не стремится подстраиваться под голливудские стандарты красоты: «Даже если я приложу все усилия, чтобы привести тело в тонус, моя внешность все равно будет выдавать, что я мать 3 детей и всегда такой останусь». В 2014 году кинодива открыто высказалась на эту тему и дала понять, что не избавится от округлого живота.

Она больше не хочет детей

У Дженнифер 3 детей от бывшего мужа Бена Аффлека: дочери Вайолет и Серафина и сын Сэмюэл. Больше детей актриса не планирует. Когда один из подписчиков спросил ее в соцсетях, не беременна ли она, знаменитость ответила, что еще одна беременность не входит в ее планы. Она счастлива в окружении своих детей и любит свою семью.

Получилось ли у вас вернуть себя в форму после рождения ребенка? Сколько времени вам понадобилось?

Внимание: в июне 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.