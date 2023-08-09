Женщина хитроумно отомстила золовке, которая повадилась есть за ее счет, и ей рукоплещут в сети

В мире не хватит ромашкового чая, чтобы успокоить ярость в нашей груди, когда речь заходит о наглых родственниках. Уму непостижимо, когда близкие люди ведут себя так, словно специально хотят испортить вам жизнь. Девушка, чью историю мы недавно прочитали, решила скинуть нахальную родственницу со своей шеи, и у нее это получилось блестяще.

Все дело в золовке главной героини

Сестра мужа частенько наведывается к нам в гости (живем в разных городах). Каждый раз она останавливается у нас — ну правильно, зачем гостиницу искать, — и требует ужинать в дорогих ресторанах. Только вот на каждом ужине она очень удобно «забывает» кошелек дома или выдумывает какие-то отговорки, почему не может в этот раз заплатить. Она считает, раз я зарабатываю намного больше, чем она, то и платить тоже мне (вы не ослышались, даже не моему мужу, а именно мне). Я нормально зарабатываю, но не настолько, чтобы бесконечно кормить ее. Я даже пробовала, оплатив счет, потребовать у нее вернуть деньги — конечно, ничего она не вернула.

Вчера вечером она опять забронировала столик в дорогущем ресторане. Перед выходом я ясно дала понять, что платить за нее не буду. А когда мы садились в машину, я немножечко схитрила: сделала вид, будто забыла что-то, вернулась в дом, нашла ее кошелек — он лежал на видном месте, — положила его в сумочку и вернулась в машину. Признаюсь, подсмотрела это в «Два с половиной человека». В конце ужина я прошу раздельный счет. Золовка говорит, мол, нет, давайте общий, я опять кошелек забыла. Тут я лезу в сумочку, жестом фокусника достаю ее кошелек и спрашиваю: «Вот этот?».

Она была просто в ярости. Давай возмущаться, что я не должна была без спросу хватать ее вещи. И что, по-вашему, плохо я поступила? Мой муж в своей семье единственный мужчина, мать и сестры все детство им манипулировали, и ему очень трудно за себя постоять. Он вырос в этой обстановке. Теперь они думают, что нашли новую цель — меня. Кстати, спустя пару дней золовка мне позвонила — увидела, что я запостила эту историю в сети, и наорала, что я ее якобы очерняю. Но мне, честно говоря, все равно.

Пользователей сети возмутила наглость золовки, и они поддержали героиню

О, вам надо было вообще ход конем сделать — оставить свой кошелек дома, чтобы ей пришлось заплатить за всех, и никогда больше не приглашать ее в ресторан. © ji***_lizzie / Reddit

Да перестань с ней ужинать! Что с твоим мужем не так, раз он позволяет своей сестре сесть тебе на шею и ножки свесить? © Littleballoffur22 / Reddit

Я бы ее кошелек хватать не стала, а просто сказала бы: «Ой, я заметила, что твой кошелек лежит вон там. Не забудь его», и отказывалась бы ехать, пока она не положит его в сумку. © kemushi_warui / Reddit