Интернет разделился на два лагеря после того, как увидел, как эта женщина изгаляется, чтобы угодить привередливому мужу

Привереда в семье — настоящий караул для любой хозяйки. Мама двоих детей из Айовы не понаслышке знает об этой проблеме. Ее муж тот еще гурман. Однако вместо того, чтобы оставить его голодным, женщина поделилась со всем интернетом, как она ловко справляется с этой проблемой.

Брианна Гринфилд — обычная домохозяйка, она воспитывает двоих детей и занимается домашними делами. Cвою жизнь она транслирует в коротких видео в TikTok, и одно из них наделало серьезного шуму.

Женщина рассказала, что ее муж — жуткий привереда в еде. И в один из вечеров он отказался есть лосося, которого она приготовила для всей семьи.

«Мой муж отказался есть приготовленный мной ужин, и мне пришлось изгаляться, чтобы он хоть немного поел», — рассказывает в своем видео Гринфилд. Вместо того, чтобы оставить супруга голодным, женщина решила приготовить второй ужин специально для него.

В видео мы можем видеть, как она добавляет к кукурузным чипсам мясо, соус и сыр. А после отправляет все это запекаться в маленькую духовку. Также женщина добавляет, что если не покормит мужа, то он буквально останется голодным.

Брианн говорит, что раньше ее жутко бесило такое положение дел. Однако сейчас она приняла это. По ее мнению, в такой придирчивости виновата свекровь, которая не приучила сына есть разные продукты.

В конце видео Брианна достает блюдо из духовки и несет его своему супругу, который лежит на диване, укрывшись пледом.

Видео прогремело на весь интернет, стало вирусным и вызвало горячие обсуждения в комментариях. Одни высказывали резкое осуждение: «Мужику определенно нужно повзрослеть».

«Это ваш муж или ваш сын?».

«Если моему мужу не нравится то, что я приготовила, он просто идет и готовит себе самостоятельно».

«Независимо от воспитания, каждый взрослый человек сам выбирает: собраться с силами и решить проблему или перекинуть ее на чужие плечи. Ваш муж выбрал второе». Другие высказались нейтрально или попытались поддержать женщину: «Неужели люди не понимают, что такое забота о ближнем? Ему не понравился ужин — она приготовила что-то подходящее для него».

«Это то, что мы делаем для людей, которых любим».